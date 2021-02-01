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Російська поліція б'є кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі оприлюднили кадри звірств російських поліцейських під час затримання мітингувальників на протестній акції в Москві 31 січня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.

У мережі оприлюднили кадри затримання російськими поліцейськими під час вчорашньої акції протесту мітингувальників. На кадрах група мітингувальників, переважно це дівчата і жінки, опинилися загнаними в глухий кут і їх б'ють російські правоохоронці.

Також читайте: Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень. ІНФОГРАФІКА

Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 01
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 02
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 03
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Потому что цветочками зыбыли забросать омоновцев, как братья и сёстры в Беларуси делают.
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01.02.2021 11:31
+41
Серед них там є і наш Беркут. Це їм баальшой привєт від України. Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 7848
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01.02.2021 11:35
+33
В Украине люди оказывали физическое сопротивление псам режима... В рашке и в Беларуси этого не происходит и не произойдёт.
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 9570
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01.02.2021 11:37
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Знайте, чувствуйте, ... я рад , что теперь поймёте причину нашего выхода в 2014 на майдан. Совсем не сожалею, что вам мозги вправляют. У нас - отцы, потом старшие братья , а потом- мальчишам пришла пора сражаться.
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01.02.2021 15:46 Відповісти
Краще дівок менти дубасьте щоб нових кацапів єщьо не нарожалі.
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01.02.2021 15:57 Відповісти
Азиаты такие дикие азиаты!
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01.02.2021 17:18 Відповісти
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