З воїном 92-ї ОМБр Романом Дзюбенком, померлим від поранення снайпером найманців РФ, попрощаються завтра на Луганщині. ФОТО

Завтра, 2 лютого, у селищі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області об 11.00 за адресою: вул. Чехова, 39 розпочнеться церемонія прощання з Романом Васильовичем Дзюбенком, 1994 року народження, молодшим сержантом, головним сержантом-командиром 1-го відділення 2-го взводу 2-ї мотопіхотної роти 22-го окремого мотопіхотного батальону 92-ї окремої механізованої бригади, який 26 січня цього року в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області зазнав вкрай важкого наскрізного поранення голови, завданого снайпером найманців РФ. Помер вранці 30 січня у 65-му військово-медичному шпиталі міста Часів Яр.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Станично-Луганської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прощання з Романом Дзюбенком відбудеться завтра, 2 лютого, об 11:00, у с-щі Вільхове, вул. Чехова, 39 (батьківський будинок), поховання - на кладовищі у с-щі Вільхове", - зазначається у повідомленні.

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У Романа Дзюбенка залишилися мати, брат, дружина та син.