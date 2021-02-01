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Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

На стінах підземного переходу під Європейською площею малюють двері тюремних камер в рамках українсько-грузинського проєкту на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримує Кремль.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Це артоб'єкт "Підземний тупик". Його створюють у рамках спільного проєкту українських і грузинських активістів.

Зокрема, перехід в столиці розмальовує грузинський художник Давид Кухал.

Робота художника ще триває, а презентація артоб'єкту запланована через тиждень.

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Підземку в центрі Києва перетворили на коридор вязниці на знак підтримки політвязнів 01

Автор: Анастасія Потіха
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Краще б в ОП розмалювали.Хай привикають.
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Это ж если по синьке туда спуститься, то можно с ума сойти
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01.02.2021 16:33 Відповісти
"Оппачки, менты..."(с) Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів - Цензор.НЕТ 2960
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01.02.2021 17:06 Відповісти
ну, так пусть едут в мордор вызволять сидельца из лап кремля, там всех ждут с распростертыми объятиями
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01.02.2021 16:38 Відповісти
У нас и в Украине хватает политзаключенных. Торнадовцы,Рифмайстер и врач Юлия Кузьменко.
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01.02.2021 17:11 Відповісти
відділяйте котлети від мух
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02.02.2021 02:19 Відповісти
А Антоненко не політ.в'язень ? Так розмалюйте двері зе і авакову .
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01.02.2021 18:42 Відповісти
Под ВР есть "секретный" коридор по которому депутатов можно эвакуировать, и так же они могут и попадать туда. Его бы так разрисовать, чтобы помнили...
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02.02.2021 00:00 Відповісти
 
 