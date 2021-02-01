"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Відкритий у 2009 році в Донецьку футбольний стадіон "Донбас Арена" занедбаний і заростає бур'яном.
Фотографії стадіону опублікував у Твіттері користувач Люфт Ганза, інформує Цензор.НЕТ.
"Донбас Арена" - перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії "5 зірок". Спорудження відповідає класу "еліт" за акредитацією УЄФА та ФІФА.
Стадіон розрахований на 50 тисяч глядачів, його спорудження обійшлося в 175,8 млн євро.
Топ коментарі
+49 Garry Grant
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+29 jklpqrs
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+26 Наглая Морда
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зачем оккупантам стадион?
1 февраля фотография как донбасс-арена зарастает бурьяном...
мне нравится))
К нему не зарастет народная тропа,
хорошо он знал русский мир - раз , ты уже не нужен и там где толпились тысячи - все потихеньку зарастает травой ...
Об этом хорошо написано в одной толстой мудрой книге, которую мало кто читает.
- Вселенский опыт говорит, что погибают царства
не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства.
А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего не уважают больше.
Булат Окуджава
1968
А как можно в здоровом обществе уважать тех, кто добился своего несметного состояния тем, что недоплачивал рабочим, не платил налоги, брал у государства за копейки, а продавал втридорога? Ну так то в здоровом обществе...
Кучма хотел сына - получил ненависть и позор.