"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном. ФОТО

Відкритий у 2009 році в Донецьку футбольний стадіон "Донбас Арена" занедбаний і заростає бур'яном.

Фотографії стадіону опублікував у Твіттері користувач Люфт Ганза, інформує Цензор.НЕТ.

"Донбас Арена" - перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії "5 зірок". Спорудження відповідає класу "еліт" за акредитацією УЄФА та ФІФА.

Стадіон розрахований на 50 тисяч глядачів, його спорудження обійшлося в 175,8 млн євро.







