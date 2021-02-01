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Донецьк (865) стадіон (56)

"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Відкритий у 2009 році в Донецьку футбольний стадіон "Донбас Арена" занедбаний і заростає бур'яном.

Фотографії стадіону опублікував у Твіттері користувач Люфт Ганза, інформує Цензор.НЕТ.

"Донбас Арена" - перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії "5 зірок". Спорудження відповідає класу "еліт" за акредитацією УЄФА та ФІФА.

Стадіон розрахований на 50 тисяч глядачів, його спорудження обійшлося в 175,8 млн євро.

Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 01
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 02
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 03
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 04
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Топ коментарі
+49
Мозги лугандонцев заросли ватой а стадион бурьяном. Один ахметка не парится. Он всегда компенсирует уборку бурьяна повышением тарифов для украинцев.
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01.02.2021 18:39
+29
не волнуйтесь. Убытки покроет зэлехторат. Они заплатят за все, в том числе и за выкорчевывание бурьяна
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01.02.2021 18:38
+26
Зато биндер нет
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01.02.2021 18:42
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не волнуйтесь. Убытки покроет зэлехторат. Они заплатят за все, в том числе и за выкорчевывание бурьяна
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01.02.2021 18:38 Відповісти
Мозги лугандонцев заросли ватой а стадион бурьяном. Один ахметка не парится. Он всегда компенсирует уборку бурьяна повышением тарифов для украинцев.
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01.02.2021 18:39 Відповісти
да не переживайте вы так....ахметка уже на нас на 4 таких заработал...
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01.02.2021 18:40 Відповісти
А там хіба не проводять Чімпіанат маладих ріспуплік?
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01.02.2021 18:40 Відповісти
Проводят. В бурьянах играют
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01.02.2021 18:45 Відповісти
Фото ззовні стадіону, рівень якоїсь нтвшної пропоганди- не солідно.
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01.02.2021 20:15 Відповісти
У кого бурьян выше. "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 4527
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01.02.2021 19:13 Відповісти
АХАХАХА
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01.02.2021 18:40 Відповісти
сколько же конопли не выросля прям таки бяда бяда ..а по сути как пришло наворованное так и сгинуло...
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01.02.2021 19:02 Відповісти
абхазский вариант...
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01.02.2021 18:42 Відповісти
Зато биндер нет
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01.02.2021 18:42 Відповісти
Я бы удивился, если бы он заростал розами и тюльпанами, а бурьяном- в самый раз. Кстати, мне интересно, а почему отдали Коваленко, в "Аталанту"- за шапку сухарей, практически? Пацанчик был вовсе не простой.
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01.02.2021 18:43 Відповісти
Потому что он захотел уйти. И контракт на исходе.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
скрепненько
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01.02.2021 18:45 Відповісти
Это потому,что любителям пригласить ,,рускиймир,, в свой дом надо было внимательнее смотрель фотографии Абхазии. Жри те
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01.02.2021 18:45 Відповісти
_Их приглашение агрессору не требуется - на то он и агрессор: вламываться незваным. Кто задумал напасть - повод найдёт. Выдумает.
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Не скажите. Если бы кацапы были уверены,что будут стрелять из за каждого куста,то не заперлись бы точно. А когда полуваты 90 процентов,то пожалуйста. Руский мирзаканчивается там,где кацап начинает получать в рыло
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01.02.2021 19:45 Відповісти
+++
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01.02.2021 20:21 Відповісти
Что то у меня когнитивный диссонанс - кацап у себя дома получает в рыло регулярно, систематически и больно. Получается что "рузький мир" где начинается там и кончается. Не?
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01.02.2021 20:25 Відповісти
там с ковидного фонда 12лярдов осталось - направить в донецк, на восстановление!
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01.02.2021 18:46 Відповісти
не давайте им таких советов. Мало ли что Зе наркоману может показаться правильньім и логичньім.
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01.02.2021 19:06 Відповісти
Там не будет дебатов. "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 6628
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01.02.2021 18:47 Відповісти
Бандит на украденные деньги построил Арену и потерял его. Ну и что тут такого необычного?
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01.02.2021 18:47 Відповісти
В это поле уже можно "выйти с конем" "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 5145
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01.02.2021 18:47 Відповісти
О! Ход конем сегодня посмотрю. Мульт, хоть и русский, но зачетный. Дякую.
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01.02.2021 19:32 Відповісти
Бо там козлиний дух, там кровю пахне, там невмите бидло праве бал.
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01.02.2021 18:48 Відповісти
Там весь Донецк бурьяном зарастает....а не только донбассарена....
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01.02.2021 18:49 Відповісти
У рашки везде получается КНДР и Абхазия...
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01.02.2021 18:50 Відповісти
"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 8325.Зате нема клятих грузин . "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 3434 ."Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном - Цензор.НЕТ 726.
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01.02.2021 19:10 Відповісти
хрюсське мир ****
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01.02.2021 18:50 Відповісти
Ахметик как и все остальные олигархи думал только как побольше украсть и потратить на свои игрушки .Но одно дело сколотить банду и совсем другое работать ,платить налоги и строить государство.
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Там вже все таке - заросле, розрушене, вивезене...шкода тільки землю, населену ватою, яка вибрала собі таке життя.
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01.02.2021 18:52 Відповісти
Хай на арені пасуть кіз і поять козлів іхтамнетів козячим молоком Козел-це кацапське-скрепне
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01.02.2021 18:52 Відповісти
де топчуть Український прапор, там все вмирає.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
Бог дал,Бог взял......
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Пох. Все-равно русские его взорвут, когда будут рвать когти. Независимо от того, сколько им Ахмет забашляет... Погуди, рыжий.
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01.02.2021 18:59 Відповісти
все что надо знать о жизни на оккупированных территориях.\
зачем оккупантам стадион?
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01.02.2021 19:04 Відповісти
Когда приходит "русский мир", по другому не бывает. Это ещё хорошо, что она не превратилась в развалины, но за этим дело не станет.
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01.02.2021 19:10 Відповісти
"сруский мир", ****....
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01.02.2021 19:12 Відповісти
рыжий догуделся - думал вымутить себе дополнительные привилегии, но что-то пошло не так...
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01.02.2021 19:15 Відповісти
куда приходит кацапская нечисть - всегда так
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01.02.2021 19:16 Відповісти
Все что надо знать о сути дамбасят и подкацапников.
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01.02.2021 19:21 Відповісти
Якщо за стадіоном не дивитися він швидко зруйнується.
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01.02.2021 19:25 Відповісти
Зато склады боеприпасов в подвалах стадиончика знатные))))
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01.02.2021 19:29 Відповісти
шо не так так и было)
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01.02.2021 19:31 Відповісти
Похоже на Припять. Только в Припять ты можешь приехать на экскурсию без боязни попасть на подвал
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01.02.2021 19:32 Відповісти
А ведь когда то там выступала Бейонсе. Но это было у проклятых биндер.
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01.02.2021 19:34 Відповісти
в помойку превратили все. раньше было круто, когда Шахтер играл на Донбасс Арене и даже показывали матчи УПЛ в Европе. А для болельщиков матчи Шахтера с Динамо были, как матчи Барсы с Реалом. такая гадость эти русские, срут всем вокруг гниды. Быстрее бы РФ развалили уже!
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01.02.2021 19:42 Відповісти
Оставили бамбаский нарот без присмотра и вот результат...
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01.02.2021 19:44 Відповісти
красота, ляпотаааа, стабииильность и главное нет биндер
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01.02.2021 19:48 Відповісти
Н-да. Кризис жанра, чи шо?
1 февраля фотография как донбасс-арена зарастает бурьяном...
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01.02.2021 19:51 Відповісти
А ****, всё закономерно, вселенский закон никто не отменял, всё логично, кармильцы из данбасса получают своё по деяниям своим, ибо скрепно, в Украине им было плохо, теперь сытно, спокойно и хорошо, уже "нистриляють", "мирная" серая депрессивная жизнь, рубль на кармане, чтоб свести концы с концами, продукты завозят, минималочку платят, раньше жили богато, а теперь как в той поговорке, не жили богато, не фиг и начинать, прощай Донбасс, здравствуй немытая Рассея!!!
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01.02.2021 19:55 Відповісти
Прям зимой и заростает? Это уже какая-то старость, а не новость.
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01.02.2021 19:58 Відповісти
с раисей у недореспублик только один путь - Абхазии
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01.02.2021 20:08 Відповісти
Накрасивіший стадіон взяли і профукали ці тварини в кокошніках. Утирки!
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01.02.2021 20:14 Відповісти
рыжее на рыжем под крышей рыжего
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01.02.2021 20:29 Відповісти
хз...
мне нравится))
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01.02.2021 20:32 Відповісти
рюзьге мир он такой..
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01.02.2021 20:36 Відповісти
А вот мечта "русского поета" :
К нему не зарастет народная тропа,

"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном - Цензор.НЕТ 7162 хорошо он знал русский мир - раз , ты уже не нужен и там где толпились тысячи - все потихеньку зарастает травой ... "Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном - Цензор.НЕТ 2235
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02.02.2021 03:39 Відповісти
Построенное на украденные у страны, у народа деньги, как правило, так и заканчивается.
Об этом хорошо написано в одной толстой мудрой книге, которую мало кто читает.

- Вселенский опыт говорит, что погибают царства
не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства.
А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего не уважают больше.
Булат Окуджава
1968
А как можно в здоровом обществе уважать тех, кто добился своего несметного состояния тем, что недоплачивал рабочим, не платил налоги, брал у государства за копейки, а продавал втридорога? Ну так то в здоровом обществе...
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01.02.2021 21:14 Відповісти
Колись так само заросте і замок самого ху№ла в Геленджику...
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01.02.2021 21:39 Відповісти
...по#уй"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном - Цензор.НЕТ 6009
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01.02.2021 22:42 Відповісти
Вот так работают краденные бабки.
Кучма хотел сына - получил ненависть и позор.
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01.02.2021 23:23 Відповісти
Suum cuique - кожному своє
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02.02.2021 06:16 Відповісти
Это фото нужно выкладывать каждый раз когда у нас в стране кто-то хочет провести олимпиаду. Именно так, в лучшем случае, выглядят спорт обьекты через 7 лет после окончания соревнований.
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02.02.2021 09:04 Відповісти
 
 