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Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 1 лютого, правоохоронці одночасно провели 18 обшуків у Хмельницькій і Одеській областях, під час яких вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюр іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 01

Організатори злочинної групи - 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство та в кримінальному світі має статус так званого смотрящого, а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 02

У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони підібрали собі чимало виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займалися виготовленням фальшивих купюр, інші - їх передачею, треті - збутом. Переважно це була національна валюта номіналом 500 гривень.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 03

Частині фігурантів слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, а одному з них ще й за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 04
Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 05
Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 06

На період досудового розслідування суд взяв зловмисників під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тис. гривень.

Зараз правоохоронці працюють над встановленням каналів збуту фальшивих грошових коштів та інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеної протиправної діяльності.

Читайте також: Подружжя на Дніпропетровщині налагодило виробництво та збут фальшивих банкнот номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн, - поліція. ФОТО
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Топ коментарі
+8
C возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Це всього 360 банкнот по 500 грн.

Вони таку суму за вечір наштампують.
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01.02.2021 20:17
+4
''Понятьіпрастіть''))) борються із бідністю як і наказував ЗЕро)
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01.02.2021 20:08
+3
а по суті вони кидають всіх кому попаде в руки їх купюра. я прикидаю хтось відкладав на чорний день
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01.02.2021 20:51
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''Понятьіпрастіть''))) борються із бідністю як і наказував ЗЕро)
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01.02.2021 20:08 Відповісти
опоздали, щас в ходу тысячные уже
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01.02.2021 20:14 Відповісти
C возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Це всього 360 банкнот по 500 грн.

Вони таку суму за вечір наштампують.
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Фальшивомонетчик -это враг государства и исправлению не подлежит..Поэтому только высшая мера наказания без апелляций...залогов и прочей лабуды...
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01.02.2021 21:17 Відповісти
Україна має таланти!...
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01.02.2021 20:21 Відповісти
В Сильпо на кассе мою 500-ку не приняли неделю назад. Кассир просто вернула со словами: проверьте в банке, а то уже несколько штук за неделю. Откуда ко мне попала не помню.
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01.02.2021 20:21 Відповісти
банда???))))
читайте УК
это просто группа лиц))
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01.02.2021 20:32 Відповісти
ну, а шо - хлопцы тока спасают экономику, увеличивают мал-мала денежную массу новенькими купюрами, почти, как центробанк, их награждать надо. а не сажать, чего зеленые недоумки совсем не понимают
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01.02.2021 20:33 Відповісти
а по суті вони кидають всіх кому попаде в руки їх купюра. я прикидаю хтось відкладав на чорний день
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01.02.2021 20:51 Відповісти
Залог по теме размытых хфотках подделох-в доле...
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01.02.2021 21:04 Відповісти
на купюрах надо писать - только для оплаты за газ
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01.02.2021 21:57 Відповісти
Люди, пользуйтесь платёжными банковскими картами. Это удобно.
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01.02.2021 22:30 Відповісти
Підробляти гривну це підрив нац економіки , а бакси можна малювати, ніхто їм не підсказав.
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01.02.2021 23:23 Відповісти
стволы зарыли..- кожки пустые)))
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02.02.2021 01:14 Відповісти
Чому 4 кг бурштину це справа для СБУ, а підрив національної економіки фальшивими купюрами це справа МВС? Все перевернуто з ніг на голову.
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02.02.2021 06:37 Відповісти
 
 