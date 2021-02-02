Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Сьогодні, 1 лютого, правоохоронці одночасно провели 18 обшуків у Хмельницькій і Одеській областях, під час яких вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюр іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Організатори злочинної групи - 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство та в кримінальному світі має статус так званого смотрящого, а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.
У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони підібрали собі чимало виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займалися виготовленням фальшивих купюр, інші - їх передачею, треті - збутом. Переважно це була національна валюта номіналом 500 гривень.
Частині фігурантів слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, а одному з них ще й за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На період досудового розслідування суд взяв зловмисників під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тис. гривень.
Зараз правоохоронці працюють над встановленням каналів збуту фальшивих грошових коштів та інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеної протиправної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Це всього 360 банкнот по 500 грн.
Вони таку суму за вечір наштампують.
читайте УК
это просто группа лиц))