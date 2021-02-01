Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад, яка виконує завдання на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного і зосередженого вогню по противнику.















Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні і наступі, визначення відстані і ідентифікація цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину й евакуацію пораненого.





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