Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У районі проведення операції Об'єднаних сил перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад, яка виконує завдання на Донецькому напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного і зосередженого вогню по противнику.
Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні і наступі, визначення відстані і ідентифікація цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину й евакуацію пораненого.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ти побачив тільки чотири танка (хоча на другому фото їх як мінімум вісім), то в навчаннях приймала участь танкова рота (тим більше, що їх прикривала шилка), а якби ти міг розуміти прочитане - "проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригадИсточник: https://censor.net/ru/p3245427", то зрозумів би, що в мотостріцецькі бригаді є танковий батальон, і в навчаннях приймала участь тільки резервна рота цього батальона, не задіяна в бойовому чергуванні. А скільки таких бригад зараз на фронті? А ще є танкові бригади.
Мартышка к старости слаба глазами стала... а я то думаю, почему же ты только четыре танка насчитал. Или у тебя со счетом туго?
аНдронный коллайдер
учаВствовал
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