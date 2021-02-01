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танк (1655) військові навчання (2587) Донецька область (5688) ЗСУ (5704)

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад, яка виконує завдання на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 01

Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного і зосередженого вогню по противнику.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 02
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 03

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 04
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 11Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 06
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 07

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 08

Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні і наступі, визначення відстані і ідентифікація цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину й евакуацію пораненого.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 09
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 10

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Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 11

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 12Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 13
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 14
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 15
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 16

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Дякуємо за службу! Бережи Вас Господь! Слава Україні! Слава ВСУ!
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01.02.2021 23:26 Відповісти
Оно то да ,Бережи. Только три ,четыре танка на учении ?
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02.02.2021 08:02 Відповісти
Люблю дурнів, вони такі смішні... Якби ти служило в армії, то знало б, що немає навчань за участі трьох, пяти чи десяти солдатів, в армії рахують взвод, рота, батальон, бригада і тд.
Якщо ти побачив тільки чотири танка (хоча на другому фото їх як мінімум вісім), то в навчаннях приймала участь танкова рота (тим більше, що їх прикривала шилка), а якби ти міг розуміти прочитане - "проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригадИсточник: https://censor.net/ru/p3245427", то зрозумів би, що в мотостріцецькі бригаді є танковий батальон, і в навчаннях приймала участь тільки резервна рота цього батальона, не задіяна в бойовому чергуванні. А скільки таких бригад зараз на фронті? А ще є танкові бригади.
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02.02.2021 14:41 Відповісти
Шариков я служил 35 лет назад и у нас тогда всегда были полковые учения ,раз в месяц .Полковые . Я служил столько лет назад ,что тебе наверно и не исполнилось ,овца тупорылая.. Не тебе неуч ,а я закончил пару институтов, учить меня ,что такое бригада,полк и рота с батальоном.
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03.02.2021 19:16 Відповісти
Пара институтов и до сих пор идиот? Ну это надо уметь. Хотя видел я таких дИбилов...
Мартышка к старости слаба глазами стала... а я то думаю, почему же ты только четыре танка насчитал. Или у тебя со счетом туго?
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03.02.2021 22:14 Відповісти
ДонеТчина

аНдронный коллайдер

учаВствовал

констаНтация
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01.02.2021 23:32 Відповісти
А это точно зимой фотки делались?
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02.02.2021 00:54 Відповісти
зараз зими тільки в Київі
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02.02.2021 07:06 Відповісти
хай вам Бог допомогае, Украінскі захисники!
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02.02.2021 02:02 Відповісти
Мои приветствия коллегам!
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02.02.2021 11:49 Відповісти
 
 