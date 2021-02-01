Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Курйози Суспільство
В межах експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Кавова гуща має абразивні властивості й естетичніший вигляд у парку, тому що тут природне середовище, і сировина темного кольору на снігу сприйматиметься органічно в парках. Крім того, кавова гуща має корисні властивості - покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження і не впливає негативно на лапки домашніх улюбленців", - розповіла радниця львівського мера Ірина Оршак.
Гущу для посипання доріжок безкоштовно надали дві великі мережі кав'ярень.
Якщо експеримент виявиться вдалим, кавовою гущею стануть посипати доріжки в усіх парках Львова.
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"Радниця Садового (прізвище не запам'ятала ) запропонувала рятувати Львів від ожеледиці кавовою гущею. Експериментально посипати (чи намастити ) відходами від кави збираються доріжки парку 700-ліття Львова. А тоді, у перспективі, сказали по радіо Суспільне Львів, думатимуть, як по кав'ярнях збирати гущу, і може треба її сушити , аби мати запас, тобто закрома Родіни.
На повному серйозі сказали, без підколок.
Не можу сісти за роботу - тєжко думаю, як же організують весь виробничий процес, логістику того всього... Та й де ті копальні, аби гущі було усім під ноги...
Реготати чи пишатися рідним містом?
В мене народилися гасла:
КАВУ П' ЄШ - МІСТУ ГУЩУ ДАЄШ!
КАВУ ГЛУШИ І ГУЩУ СУШИ!
КАВУ ВИПИВАЙ, А ГУЩУ - РОЗКИДАЙ!"
Я бы посыпал картофельными очистками.
А возле мерии луковыми.
У зоопарка неплохо бы разбрасывать кости после борща.
тому й ходять, як у штани наклавши.