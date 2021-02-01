Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею. ФОТОрепортаж

В межах експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Кавова гуща має абразивні властивості й естетичніший вигляд у парку, тому що тут природне середовище, і сировина темного кольору на снігу сприйматиметься органічно в парках. Крім того, кавова гуща має корисні властивості - покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження і не впливає негативно на лапки домашніх улюбленців", - розповіла радниця львівського мера Ірина Оршак.

Гущу для посипання доріжок безкоштовно надали дві великі мережі кав'ярень.

Якщо експеримент виявиться вдалим, кавовою гущею стануть посипати доріжки в усіх парках Львова.













