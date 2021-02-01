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ожеледиця (80) кава (26) Львів (2080)

Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Курйози Суспільство

В межах експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Кавова гуща має абразивні властивості й естетичніший вигляд у парку, тому що тут природне середовище, і сировина темного кольору на снігу сприйматиметься органічно в парках. Крім того, кавова гуща має корисні властивості - покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження і не впливає негативно на лапки домашніх улюбленців", - розповіла радниця львівського мера Ірина Оршак.

Гущу для посипання доріжок безкоштовно надали дві великі мережі кав'ярень.

Якщо експеримент виявиться вдалим, кавовою гущею стануть посипати доріжки в усіх парках Львова.

Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 01

Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 02
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 03
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 04
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 05
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 06
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 07
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 08
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Топ коментарі
+28
лично я чёрной икрой посыпаю
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01.02.2021 23:41
+21
красной я окантовку дорожки делаю
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01.02.2021 23:49
+18
Ви депутат?
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02.02.2021 00:42
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Выглядит, конечно, не очень эстетично...)
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01.02.2021 23:40 Відповісти
да, винегретом было бы живописнее
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01.02.2021 23:51 Відповісти
для вінигрету треба новорічний стіл
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02.02.2021 00:04 Відповісти
...вінігретом воно як вишиванкою)
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02.02.2021 00:26 Відповісти
ска, до слез)
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02.02.2021 05:49 Відповісти
ага....і біля кожної лавочки стопарік
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02.02.2021 00:00 Відповісти
Так еще и на солнце ,будут быстрее таять.
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02.02.2021 07:59 Відповісти
почему нет?
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01.02.2021 23:40 Відповісти
лично я чёрной икрой посыпаю
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01.02.2021 23:41 Відповісти
не ври, красной
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01.02.2021 23:42 Відповісти
красной я окантовку дорожки делаю
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01.02.2021 23:49 Відповісти
ти живеш у москві
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02.02.2021 00:02 Відповісти
в Чонгарі )))
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02.02.2021 01:07 Відповісти
Звісно краще ніж сіль з піском і все ж...трохи не те. А що скажуть львів'яни?
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01.02.2021 23:43 Відповісти
А що не те?
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02.02.2021 08:54 Відповісти
Хм, оригінальний спосіб зекономити на утилізації відходів. А каналізації не будуть забиватися?
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01.02.2021 23:46 Відповісти
Очевидно що будуть менше забиватися, якщо порівнювати з використанням піску.
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02.02.2021 02:48 Відповісти
А я гречкою
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01.02.2021 23:49 Відповісти
Ви депутат?
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02.02.2021 00:42 Відповісти
видно тебе від цього косу плющить
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02.02.2021 00:05 Відповісти
Тетяна Вергелес:

"Радниця Садового (прізвище не запам'ятала ) запропонувала рятувати Львів від ожеледиці кавовою гущею. Експериментально посипати (чи намастити Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7641 ) відходами від кави збираються доріжки парку 700-ліття Львова. А тоді, у перспективі, сказали по радіо Суспільне Львів, думатимуть, як по кав'ярнях збирати гущу, і може треба її сушити , аби мати запас, тобто закрома Родіни.
На повному серйозі сказали, без підколок.
Не можу сісти за роботу - тєжко думаю, як же організують весь виробничий процес, логістику того всього... Та й де ті копальні, аби гущі було усім під ноги...
Реготати чи пишатися рідним містом?
В мене народилися гасла:
КАВУ П' ЄШ - МІСТУ ГУЩУ ДАЄШ!
КАВУ ГЛУШИ І ГУЩУ СУШИ!
КАВУ ВИПИВАЙ, А ГУЩУ - РОЗКИДАЙ!"
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01.02.2021 23:56 Відповісти
Хто здає продукт вторинний отримай продукт первинний!
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02.02.2021 00:39 Відповісти
сидят львовские бомжи в одном из парков филижанки коф заваривают и рассуждают о том, в каком из парков кофейная гуща лучше ))
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01.02.2021 23:59 Відповісти
А ОРДЛОвичи только облизываются, спрятавшись в подвале, чтобы не получить прикладом по лысине, руцкимир, бл***...
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02.02.2021 01:02 Відповісти
жирують біндеровци, пока зе-електорат всю страну корміт!
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01.02.2021 23:59 Відповісти
Собачья радость теперь имеет аромат кофе😀 но пусть собачки балдеют, на здоровье. А между тем гигант отечественной и мировой демократии приказал запустить спутник ко Дню Независимости. Это вам не кофем посыпать дорожки. Скорее кокс, но могу и ошибаться.
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02.02.2021 00:10 Відповісти
А тем временем гигант отечественной и мировой демократии приказал запустить спутник ко Дню Независимости. Это вам не кофем посыпать дорожки. Скорее кокс, но могу и ошибаться. Имейте совесть и хватит банить. Я ж не виноват, что у гиганта коксикоз
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02.02.2021 00:25 Відповісти
Юлькини злопихателі зникають в тумані.
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02.02.2021 00:30 Відповісти
То є Львів крихітко ✌️😉
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02.02.2021 00:27 Відповісти
А зуби москалів закінчилися?
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02.02.2021 00:44 Відповісти
Москаль нынче беззубый пошел, а у кого есть - гнилью воняют, дегенерация бодро шагает по московии.
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02.02.2021 01:09 Відповісти
Таке враження, що лід не посипають тому, що піску чи інших відходів не вистачає. Не посипають тому, що це - фізична праця, а її двірники намагаються уникати.
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02.02.2021 01:10 Відповісти
Бінго! Злочинців того неподобства що твориться на зимових дорогах і тротуарах зими 2020/2021 знайдено - це двірники. Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 334
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02.02.2021 02:59 Відповісти
-Чувак, ты что упал всё-таки? Просто отряхни песок со штанов...Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 2858
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02.02.2021 01:23 Відповісти
Это все ерунда.
Я бы посыпал картофельными очистками.
А возле мерии луковыми.
У зоопарка неплохо бы разбрасывать кости после борща.
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02.02.2021 03:45 Відповісти
Естественно ,от песка нулевой откат. А представляете приходит ребенок с улицы весь в этой кофейной дряни ,вот будет радость для родителей.
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02.02.2021 07:35 Відповісти
Ох жеж ці Біндери....))
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02.02.2021 08:16 Відповісти
Слушна думка. Навесні аромат смачної кави на цілим містом!
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02.02.2021 08:22 Відповісти
Якщо це дійсно допомагає і кавові відходи безкоштовні, то ідея супер.
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02.02.2021 08:24 Відповісти
цiкаво... а якщо дитина у тiй гущi виваляється, теж буде прати - супер?
тому й ходять, як у штани наклавши.
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 6047
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02.02.2021 09:34 Відповісти
вообще то давно в саду фусом от кавьі рассьіпаю. нет щиполок и мурах.. за зиму в банку собираю а весной раскидьіваю.. нормально.
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02.02.2021 10:07 Відповісти
Так - запах хозяйки с утра ! А где хозяйка ?
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7525
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02.02.2021 10:38 Відповісти
 
 