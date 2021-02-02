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Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві Служба безпеки України задокументувала протиправну схему фіктивного виконання ремонтних робіт машинних комплексів АТ "Укрзалізниця" для експлуатації залізничних шляхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За висновками фахівців, подальша експлуатація колій після такого "ремонту" створювала потенційну загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти вступили у змову з керівництвом однієї з філій АТ "Укрзалізниця". Протягом декількох років фігуранти надавали послуги технічного обслуговування обладнання на поїздах та машинах лише на папері. Натомість рухомий склад продовжували експлуатувати у технічно несправному стані, ставлячи під загрозу стабільну роботу залізничної інфраструктури.

СБ України ініціювала, у межах досудового розслідування, відповідні експертизи, які підтвердили фіктивність наданих послуг і завдання збитків АТ "Укрзалізниця".

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За матеріалами СБУ, у січні 2021 року Київська місцева прокуратура №6 повідомила шість підозр фігурантам протиправної оборудки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальні матеріали скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Викрито фіктивний ремонт рухомого складу Укрзалізниці, який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ 01
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу Укрзалізниці, який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ 02
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу Укрзалізниці, який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Тіхо, ідєт наблюденіє!
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02.02.2021 12:26
+3
Никто не спорит, УЗ - страшний гныднык, который давно пора поставить раком. Только не нынешней СБУ это делать. Баканов - не профи, поэтому и СБУ - не спецслужба.
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02.02.2021 12:25
+3
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 6468
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02.02.2021 12:26
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Так це один разоблачілі, так для профілактики. Зеленій плєсєні ж треба щось лохторату впарити. А скільки таких мутних схем по всій Україні і не тільки в Укразалізниці... На жаль...
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02.02.2021 12:18 Відповісти
Це буде продовжуватися, поки такі структури не будуть приватизовані.
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02.02.2021 12:22 Відповісти
Так вони ж на кожному розі кричать шо Укрзалізниця це стратєгічєскій об'єкт, мляха-муха Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 8782
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02.02.2021 12:32 Відповісти
Та хай кричать.
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02.02.2021 12:33 Відповісти
Сажать в тюрягу надо, а не судей обогащать, которые их отпускают.
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02.02.2021 13:12 Відповісти
Ну спробуй посади.
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02.02.2021 13:22 Відповісти
То Наєм вже сидить?
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02.02.2021 12:20 Відповісти
пардон, - лещенко)
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02.02.2021 12:22 Відповісти
Оба!
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02.02.2021 12:22 Відповісти
Тоже мне новость. В этой стране любой ремонт фиктивный или с нарушением технологии. Вон мост на Нивках в Киеве, 2 года назад списали 200 млн. на капитальный ремонт а по факту сделали косметический лимонов за 50. СБ Украины не считает что он обрушиться может? Пусть поедут посмотрят на трещины под мостом, а это дорога к границе и там ежеминутно фуры груженые ездят...
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02.02.2021 12:21 Відповісти
А где же НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ? Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 8136
Чем занимается лещенко?
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02.02.2021 12:22 Відповісти
Скорее всего консервирует в трех литровой банке свою долю за этот ремонт...
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 6468
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Лещенко вроде б*жился шо 150 и часть отдает на благотвор. типо кисл. апп. покупает для больницы УЗ.
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Тіхо, ідєт наблюденіє!
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 3116
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02.02.2021 12:30 Відповісти
Никто не спорит, УЗ - страшний гныднык, который давно пора поставить раком. Только не нынешней СБУ это делать. Баканов - не профи, поэтому и СБУ - не спецслужба.
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Лещ в доле? Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 539
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02.02.2021 12:48 Відповісти
Ну когда на 98% колейный и подвижный состав родом из СССР, так и будут бороться с фиктивными ремонтами.
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02.02.2021 13:14 Відповісти
почему исчезли стандартные таблички с пассажирских составов с указанием маршрута?
ставят какие-то левые, от руки намалеванные
а может, поезда - "черные"?
а куда идёт выручка от них?
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02.02.2021 13:15 Відповісти
Баговекторне оте СБУ.
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02.02.2021 15:01 Відповісти
Всі державні компанії розсадник корупції,неповинні чиновники займатися бізнесом і крапка ,коли в Україні це зрозуміють буде зрушення в цьому напрямку.А поки,що країна є не ефективною в управлінні та програє конкуренцію за інвестиції.
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02.02.2021 15:09 Відповісти
 
 