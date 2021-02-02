Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України задокументувала протиправну схему фіктивного виконання ремонтних робіт машинних комплексів АТ "Укрзалізниця" для експлуатації залізничних шляхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За висновками фахівців, подальша експлуатація колій після такого "ремонту" створювала потенційну загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти вступили у змову з керівництвом однієї з філій АТ "Укрзалізниця". Протягом декількох років фігуранти надавали послуги технічного обслуговування обладнання на поїздах та машинах лише на папері. Натомість рухомий склад продовжували експлуатувати у технічно несправному стані, ставлячи під загрозу стабільну роботу залізничної інфраструктури.

СБ України ініціювала, у межах досудового розслідування, відповідні експертизи, які підтвердили фіктивність наданих послуг і завдання збитків АТ "Укрзалізниця".

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За матеріалами СБУ, у січні 2021 року Київська місцева прокуратура №6 повідомила шість підозр фігурантам протиправної оборудки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальні матеріали скеровано до Печерського районного суду м. Києва.





