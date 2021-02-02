Екскерівник ДАБІ Кудрявцев з'явився в прокуратуру у справі про підроблений диплом. ФОТО

Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) у вівторок прибув зі своїми адвокатами в Київську міську прокуратуру у справі про підроблений диплом, повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"Експосадовцю, який раніше неодноразово ігнорував виклики до слідчого, у присутності захисників вручили повідомлення про підозру та запросили на допит, який має відбутися найближчим часом", - написала Максимець у соцмережі Facebook у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Ім'я колишнього чиновника при цьому не вказується. Однак, 1 лютого в пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева оголосили в розшук у справі про підроблений диплом.

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За даними слідства, колишній чиновник звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані, а після його отримання звернувся в Міносвіти з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використовував підроблений диплом при призначенні на посаду глави ДАБІ.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що ексчиновнику неодноразово повідомляли про необхідність прибуття в орган попереднього розслідування для участі в слідчих та процесуальних дій, однак він жодного разу туди не з'явився. У зв'язку з цим повідомлення про підозру ексчиновнику було надіслано поштою, він був оголошений у розшук.