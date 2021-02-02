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ДТП (4211) Запоріжжя (1441) маршрутки (290) Нацполіція (13922)

Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Маршрутка в Запоріжжі врізалася в електроопору, 14 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники поліції встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz 412D 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху по проїзній частині вулиці Бородінської у місті Запоріжжі, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок аварії 14 пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Після надання медичної допомоги 13 з них відпущені додому.

Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

Також дивіться: На зупинці в Харкові згоріла маршрутка. ФОТОрепортаж

За цим фактом слідчим відділення розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Маршрутка вїхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція 01
Маршрутка вїхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція 02
Маршрутка вїхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Бухой или под наркотой
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02.02.2021 13:32
+8
*****
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02.02.2021 13:33
+7
На сусідньому ресурсі повідомили ,що він на метадоновій замісній терапії- наркот. Ось тут і питання, а хто йому видав наркологічний сертифікат на водійське посвідчення, і як він ( водій що перевозить пасажирів) проходить щорічний профогляд, ну і останнє хто його випустив на маршрут і довірив кермо
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02.02.2021 13:45
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Гололёд ?
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Бухой или под наркотой
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02.02.2021 13:32 Відповісти
На сусідньому ресурсі повідомили ,що він на метадоновій замісній терапії- наркот. Ось тут і питання, а хто йому видав наркологічний сертифікат на водійське посвідчення, і як він ( водій що перевозить пасажирів) проходить щорічний профогляд, ну і останнє хто його випустив на маршрут і довірив кермо
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02.02.2021 13:45 Відповісти
Бабло...
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02.02.2021 13:51 Відповісти
тут +10 уже неделю.
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Бородинский м-рн.
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02.02.2021 13:36 Відповісти
Там навіть трава зелена.
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Трава зелена цілий рік. Зимой і летом однім цвєтом. Ця загадка вже застаріла. Стоїть зелена і під снігом.
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Там +9С.
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02.02.2021 13:34 Відповісти
В Запорожье дороги чистые. Бородинская всегда освещается, три полосы с разделительным газоном.
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02.02.2021 14:06 Відповісти
Какой гололед? в Запорожье +10С
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02.02.2021 14:23 Відповісти
+4 у нас. но все равно гололедицы нет и не было пока.
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02.02.2021 15:24 Відповісти
Конопля. У нас таксисти так поголовно на канабісі.
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02.02.2021 14:57 Відповісти
Тобто водій не постраждав, якщо зміг втекти.
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Путин.
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02.02.2021 13:32 Відповісти
*****
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Карлик-педофил
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02.02.2021 15:04 Відповісти
ну дык...
Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1138
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Полный набор: сигарета, кофе, телефон ещё и сдачу считает. Чем вот только руль крутит - неизвестно...
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02.02.2021 14:14 Відповісти
Так пианино-ж в кабине не видно!.. Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3366
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Бухой водила... или с похмелюги.
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Восхищаюсь смелостью пассажиров, которые ездят на этих Спринтерах.... По трассе едешь 120 они тебя как стоячего, заполненные людьми, обгоняют... И никто из пассажиров замечаний водителям не делает, видимо любят риск, адреналин и скорость!
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02.02.2021 13:37 Відповісти
А как же карантин - только сидячие места? Надо Авакова в отставку 😀😀😀
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02.02.2021 13:39 Відповісти
А чего это Авакова, в отставку? В бронированом мерсе Авакова, стоячих пасажиров ещё не было! Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8177
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02.02.2021 14:19 Відповісти
Не гони, не гоняют они 120 - потому что жадные.
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02.02.2021 14:36 Відповісти
Тебе виднее, значит так и есть...
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02.02.2021 15:48 Відповісти
В Японии 133 млн жителей.авто почти у всех.Приблизительно 2900 смертей в ДТПза прошлый год.20000 самоубийств за прошлый год.А Унас ?Итоги года?.600 самоубийств зарегистрировано только в Харькове.
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02.02.2021 13:38 Відповісти
и это при том. что в Японии самоубийство считается похвальным поступком.
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02.02.2021 15:18 Відповісти
Якийсь забацаний брудний скотовіз
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02.02.2021 13:39 Відповісти
Судячи по стану торпеди, Спрінтер уже на третій мільйон пішов
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Понатикали всюди стовбів. Проїхати ніде.
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02.02.2021 13:42 Відповісти
Привязувати потрібно
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02.02.2021 13:49 Відповісти
Вангую, что водитель был под мухой. Завтра сам явится, скажет - сбежал из-за стресса, а алкогольное опьянение уже не предъявишь.
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02.02.2021 13:51 Відповісти
В таких случаях автоматом нужно все записывать алкоголь, наркоту, сокрытие следов преступленя...
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02.02.2021 14:22 Відповісти
Нельзя, презумпция невиновности. Можно было бы не признавать стресс как уважительную причину и судить за то, что сбежал с места ДТП, но это вопрос к медикам.
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02.02.2021 14:43 Відповісти
наверняка скотина бухая была, поэтому и убежал.
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02.02.2021 15:10 Відповісти
нужно вообще запретить эти частные маршруты. закупают полуразрушенные спринтеры, кое-как их ремонтируют и набирают водителей на таких условиях, что нормальные туда не идут. Результат: В ЗАПОРОЖЬЕ МАРШРУТЧИКИ-НАРКОМАНЫ КОЛЮТСЯ НА КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВКАХ Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6917
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02.02.2021 15:21 Відповісти
Это Вы пассажирам маршруток скажите а ещё лучше попробуйте в маршрутке замечание водителю сделать, для большинства Вы станете врагом!
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02.02.2021 15:36 Відповісти
Сам когда-то видел, году в 2014 как маршрутчик (№5) передавал пакетик с неизвестным содержимым одному из пассажиров. Не буду утверждать, но судя по повадкам передавал явно не коробок со спичками. Поэтому не очень удивительно, что водители этих адских колесниц и сами не прочь употребить чего для бодрости и настроения. Их же явно перед рейсом никто не проверяет. А вот стоило бы, чтобы избегать таких печальных последствий.

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10.02.2021 10:00 Відповісти
 
 