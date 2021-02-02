Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Маршрутка в Запоріжжі врізалася в електроопору, 14 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники поліції встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz 412D 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху по проїзній частині вулиці Бородінської у місті Запоріжжі, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок аварії 14 пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Після надання медичної допомоги 13 з них відпущені додому.

Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

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За цим фактом слідчим відділення розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





