УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11111 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
36 345 61
Миколаївська область (1824) пожежа (3742) Епіцентр (30) ДСНС (4458)

У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У місті Первомайськ (Миколаївська область) горить ТЦ "Епіцентр К". Над гасінням пожежі працюють 2 відділення пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торгового центру "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ.

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини, місцева пожежна охорона "Підгороднє". На місце також спрямована пожежна команда "Первомайськдизельмаш", по одному відділенню із 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).

Орієнтовна площа і причина встановлюється. Проведено евакуацію персоналу і відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні може повторитися через брак фінансування й уваги з боку влади, - експерт

У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 01
У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 02

У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Когда жителей соседней многоэтажки жалко больше чем магаз.
показати весь коментар
02.02.2021 14:25
+9
Схоже, терпіння у Бозі урвалося... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 538
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
показати весь коментар
02.02.2021 14:26
+7
Герегам хорошего дня... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2397 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1478
показати весь коментар
02.02.2021 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот блин... снова Мрию встречать придётся.
показати весь коментар
02.02.2021 14:01 Відповісти
Пока не выгорит-не потушат.Там может быть обрушение кровельного металлического каркаса от высокой температуры.Пожарники в большой опасности. Пластик и нефтехимия в продаже!
показати весь коментар
02.02.2021 14:05 Відповісти
Не пожарники, а пожарные. Это важно!
показати весь коментар
02.02.2021 16:05 Відповісти
потушить такое практически не реально, сгорит полностью.
показати весь коментар
02.02.2021 17:02 Відповісти
красиво сарай горит
показати весь коментар
02.02.2021 20:13 Відповісти
Нужны дополнительные пожарные расчёты.Горит почти нефтебаза.
показати весь коментар
02.02.2021 14:06 Відповісти
пожарниковые расчеты
показати весь коментар
02.02.2021 14:34 Відповісти
пожарные расчёты!
показати весь коментар
02.02.2021 17:59 Відповісти
та ладно)) я троллю, чувак, там выше коммент посмотри, поймешь
показати весь коментар
03.02.2021 03:10 Відповісти
думаю, заказ на производство "мрия", в качестве самолёта-пожарного, в эти минуты уже широко обсуждается в узких кругах ) а пока, цену на маски, спецхалаты и вакцину придётся поднять!
показати весь коментар
02.02.2021 14:09 Відповісти
Пожежна машина на фоні палаючого Епіка виглядає дуже одиноко.
показати весь коментар
02.02.2021 14:09 Відповісти
та пусть сгорит, зачем пожарными рисковать.
показати весь коментар
02.02.2021 14:10 Відповісти
С такими ценами и преференциями ущерб возместят быстро.
показати весь коментар
02.02.2021 14:16 Відповісти
Какой там ущерб? Уже завтра Зеля все порешает за наш счет. Там еще и заработают
показати весь коментар
02.02.2021 14:43 Відповісти
Страховая оплатит. А надо проверять системы пожарной сигнализации, а не акты.
показати весь коментар
02.02.2021 19:06 Відповісти
із категорії "епічні пужарі" )
показати весь коментар
02.02.2021 14:16 Відповісти
Ікеа тролить))). Яка сумна новина!
показати весь коментар
02.02.2021 14:16 Відповісти
які всі співчутливі...
показати весь коментар
02.02.2021 14:17 Відповісти
Почти: все, все , все сгорело....три магнитофона, три кинокамеры, три куртки замшевых...тоже три...вобщем целый Эпицентр У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 7160
или можна вечно смотреть...это как раз тот случай....
или скажут проводка замкнула и доблестно покроют страховые выплаты из госбюджета!!!Сволочи! У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 3961
показати весь коментар
02.02.2021 14:21 Відповісти
Что нас может спасти от ревизии??!
показати весь коментар
02.02.2021 14:24 Відповісти
Когда жителей соседней многоэтажки жалко больше чем магаз.
показати весь коментар
02.02.2021 14:25 Відповісти
Им еще повезло что ветра нет, и дым валит в гору,а если бы был ветер, тогда ....?))))
показати весь коментар
02.02.2021 18:32 Відповісти
Схоже, терпіння у Бозі урвалося... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 538
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
показати весь коментар
02.02.2021 14:26 Відповісти
На самом деле ущерб понёс не только Герега,но и Украина.Я молю Бога,чтобы обошлось без человеческих жертв.Там много персонала,покупателей.Злорадство и зубоскальство ни к чему.
показати весь коментар
02.02.2021 14:27 Відповісти
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там миллионов на 100 долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
показати весь коментар
02.02.2021 15:47 Відповісти
Пан Артем! А кто такой Хереха?
показати весь коментар
02.02.2021 19:04 Відповісти
Не такой, а такие. Жена и муж Герега - владельцы сети гипермаркетов по всей Украине. которые работали во время весеннего карантина, а маленькие ларьки, с покупателями которые стоят на улице, были закрыты.
показати весь коментар
02.02.2021 19:09 Відповісти
Хорошо горит! Боюсь пожарные там лишние.
показати весь коментар
02.02.2021 14:28 Відповісти
Там стільки легкозаймистих та вибухонебезпечних предметів знаходяться без жодного нагляду з боку продавців, що дивно, що таке сталося тільки зараз. Бо купа покупців там мені мавп з гранатою нагадують.
показати весь коментар
02.02.2021 14:35 Відповісти
людей шкода... там двохсоті будуть, без сумніву... R.І.Р...

Але, можливо, одна регі-анальна "партія" буде менше штату мати...
показати весь коментар
02.02.2021 14:36 Відповісти
Герегам хорошего дня... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2397 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1478
показати весь коментар
02.02.2021 14:36 Відповісти
Ви така чуйна людина... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 706
показати весь коментар
02.02.2021 17:22 Відповісти
...йой, та ви мені лестите У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 4593 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6888
показати весь коментар
02.02.2021 17:39 Відповісти
блин, опять шурупы придётся на рынке покупать, по разным негерегеным ценам.... аа, нет рынка, закрыли??
показати весь коментар
02.02.2021 14:37 Відповісти
Там у конкурентов 33 метра магазинчик есть.
показати весь коментар
02.02.2021 14:47 Відповісти
Кстате меньше чем в километре
показати весь коментар
02.02.2021 14:53 Відповісти
так в 33-рёх метрах или в километре?? У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 7162
показати весь коментар
02.02.2021 15:06 Відповісти
Магазин называется 33 метра. Такая же сеть, как пипицентр, но поменьше (что сеть, что магазины) и на югах дислоцируется.

На расстоянии меньше километра в Первомайске. Терь у них продажи пойдут У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5756
показати весь коментар
02.02.2021 15:16 Відповісти
тут пожарный танк нужен...а не эта жестянка
показати весь коментар
02.02.2021 14:38 Відповісти
Всі магазини подібного класу обладнані системою пожежогасіння. Це або диверсія, або, як завжди, вона була присутня на папері і її справжність ніхто не перевіряв. Згадайте, скільки за останні роки було подібних великих пожеж - після кожних з них уряд терміново скликав комісії щодо перевірок систем пожежогасіння, потім казали - усьо клас. І *******. До чергового пустоляпства.
показати весь коментар
02.02.2021 14:45 Відповісти
Все эти пысялки до задницы если чтото хорошее (растворители там например) разгорится.
показати весь коментар
02.02.2021 14:54 Відповісти
Масштаб показывает, что ни сигнализации, ни системы автоматического пожаротушения.
показати весь коментар
02.02.2021 19:11 Відповісти
видимо олигархи таки достали народ до ручки
показати весь коментар
02.02.2021 14:57 Відповісти
леніноГЕРЕГОпад по первомайскому!
-З ПОЧИНОМ!!!
-забігли двоє мужчин,один з сокирою бився з охороною другий кинув всього одну пляшку запалювальної суміші і....всьо у нас стобой только началось......ароматом чорних роз...
показати весь коментар
02.02.2021 15:12 Відповісти
Торговельний це по суржиківськи?
показати весь коментар
02.02.2021 15:15 Відповісти
У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 467))))по-модньому...від тих хапуг"в законі"що школу відвідували(інколи)
показати весь коментар
02.02.2021 18:05 Відповісти
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1507
ще й з топором бігав... капєц...
показати весь коментар
02.02.2021 15:38 Відповісти
Там не только Гереги погорели
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там на сто миллионов долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..

Та и других кафе, магазинам полно
Там сотни компаний украинских, тысячи людей попали...
показати весь коментар
02.02.2021 15:50 Відповісти
НУ ТАК НЕ ОСТАНІЙ ЖЕ......ЕПІК!?
ще непочатий край роботи для "кармелюків"!
-коли ото горить так смачно від пляшки бензину то то від "економії" або від наглої безнаказаності і т.д...
показати весь коментар
02.02.2021 18:09 Відповісти
Мабуть з кимось недомовилися.
показати весь коментар
02.02.2021 17:46 Відповісти
"Вдячний" і "відданий" гереговський персонал дружно не виніс (не врятував ) жодної одиниці товару ! З чим герег і вітаємо !!!
показати весь коментар
02.02.2021 18:16 Відповісти
Медицинские маски по тройной цене в начале пандемии боком выходят.
показати весь коментар
02.02.2021 18:18 Відповісти
Той випадок, коли на цензорі кажуть не за твоє рідне місто а навіть показують твою хату...
показати весь коментар
02.02.2021 18:30 Відповісти
операция Ы пицентр. от ревизии нас спасет только кража. или пожар
показати весь коментар
02.02.2021 18:42 Відповісти
ЗАДУМАЙТЕСЯ!
ви думали що спіймали БОГА за бороду?
а виходить що ні!!!
показати весь коментар
02.02.2021 18:44 Відповісти
Герега выполнила путинскую указку по нагнетанию хаоса.
показати весь коментар
02.02.2021 21:25 Відповісти
герег не шкода, накрадуть ще
показати весь коментар
02.02.2021 22:19 Відповісти
Это был неадекват синий с зажигательной смесью. Он задержан.
показати весь коментар
02.02.2021 23:13 Відповісти
Пожарная безопасность на нуле, если один человек может днем сжечь целый торговый центр. Сэкономили
показати весь коментар
03.02.2021 02:30 Відповісти
 
 