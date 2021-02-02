У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У місті Первомайськ (Миколаївська область) горить ТЦ "Епіцентр К". Над гасінням пожежі працюють 2 відділення пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торгового центру "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ.
Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини, місцева пожежна охорона "Підгороднє". На місце також спрямована пожежна команда "Первомайськдизельмаш", по одному відділенню із 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).
Орієнтовна площа і причина встановлюється. Проведено евакуацію персоналу і відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Будь ласка, зачекайте...
или можна вечно смотреть...это как раз тот случай....
или скажут проводка замкнула и доблестно покроют страховые выплаты из госбюджета!!!Сволочи!
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
там миллионов на 100 долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
Але, можливо, одна регі-анальна "партія" буде менше штату мати...
На расстоянии меньше километра в Первомайске. Терь у них продажи пойдут
-З ПОЧИНОМ!!!
-забігли двоє мужчин,один з сокирою бився з охороною другий кинув всього одну пляшку запалювальної суміші і....всьо у нас стобой только началось......ароматом чорних роз...
ще й з топором бігав... капєц...
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там на сто миллионов долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
Та и других кафе, магазинам полно
Там сотни компаний украинских, тысячи людей попали...
ще непочатий край роботи для "кармелюків"!
-коли ото горить так смачно від пляшки бензину то то від "економії" або від наглої безнаказаності і т.д...
ви думали що спіймали БОГА за бороду?
а виходить що ні!!!