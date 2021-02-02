Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Печерський районний суд Києва переніс на 17 лютого засідання за скаргою Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Раніше Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля, і зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу за статтею про бездіяльність президента України Володимира Зеленського, що спричинило загибель українського морпіха Ярослава Журавля. Потім слідчі ДБР звернулися до судді з проханням роз'яснити, як їм проводити розслідування щодо чинного президента. Сьогодні, 2 лютого, суд мав дати роз'яснення, але засідання перенесли на 17 лютого.
"ДБР має внести цю справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім справу відразу закривати, тому що чинний президент", - прогнозує батько Ярослава Журавля.
"Зараз усе заворушилося. Чому пів року ніхто нічого не повідомляв? П'ять місяців 10 днів нічого. Зараз прийшли листи з Краматорська, що десь там триває слідство спільно з ДБР. Якийсь 3-й відділ з Маріуполя, що там теж триває слідство. Ніхто нічого не повідомляв, не говорив, а тут почали все повідомляти. Я зустрічався з цими людьми через дві години після того, як підірвався Діма (Мир). Ярослав вивів хлопців іншою дорогою. Зняв дві розтяжки, зняв МОНКу. Він спілкується з людиною, яка бере у нього всі дані. Він показує координати, де лежить Діма (Мир). Потім ця людина дає флешку і Ярослав їде на штаб, як там це все вирішується. Чому цих людей ніхто не допитує? Як так? Яке там ведеться слідство, якщо цих людей ніхто не допитує "- заявив батько Ярослава Журавля.
Водночас позивачі зазначають, що після інтерв'ю Головнокомандувача Хомчака відкрилися нові обставини справи і в зв'язку з цим, можливо, розширення позову і включення в нього нових осіб. Також вони побоюються, що в ході розслідувань, які проводить ДБР, можуть зробити винними загиблих воїнів і тих, хто намагався їх евакуювати.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.
Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.
Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.
Детальніше про Миколу Іліна і обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна.
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ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА
номер статьи пусть ГБР само поставит
Навіщо він це зробив?
В чому полягав цей контроль?
Які конкретно дії були на реалізацію цього контролю?
Чому ці дії не призвели до порятунку?
Чи цих дій не було взагалі?
Чому за це таке нікчемне покарання ?
..
Прикольно, прийшов на роботу і кажеш я не буду працювати поки суд не роз'яснить роботу.
кип сакин рашн дик, ю факин фэггот.
Уот парт о раша а ю фром?
Є Устав в якому розписані всі дії військовослужбовця, і до Верховного там ціла колона відповідальних, які звикли посилатися на когось іншого. Ціла купа офіцерів різного рангу зараз кивають на одного цивіла. А солдат? "Баби ще нарожають".
Особисто для себе, я не знаю, хто там більш винен. Не я сидів в одному окопі з тими хлопцями, не я ділив їжу і сигарету. Але не хотів би аби ті, з ким я служу чекали команду з верху, доки я стікаю кров'ю за пару сотень метрів у кущах. Є випадки коли вирішують питання люди поряд з тобою. І тут важливо чи готові вони пожертвувати контрактом заради тебе.