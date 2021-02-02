Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого. ВІДЕО+ФОТО

Печерський районний суд Києва переніс на 17 лютого засідання за скаргою Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля, і зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу за статтею про бездіяльність президента України Володимира Зеленського, що спричинило загибель українського морпіха Ярослава Журавля. Потім слідчі ДБР звернулися до судді з проханням роз'яснити, як їм проводити розслідування щодо чинного президента. Сьогодні, 2 лютого, суд мав дати роз'яснення, але засідання перенесли на 17 лютого.

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"ДБР має внести цю справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім справу відразу закривати, тому що чинний президент", - прогнозує батько Ярослава Журавля.

"Зараз усе заворушилося. Чому пів року ніхто нічого не повідомляв? П'ять місяців 10 днів нічого. Зараз прийшли листи з Краматорська, що десь там триває слідство спільно з ДБР. Якийсь 3-й відділ з Маріуполя, що там теж триває слідство. Ніхто нічого не повідомляв, не говорив, а тут почали все повідомляти. Я зустрічався з цими людьми через дві години після того, як підірвався Діма (Мир). Ярослав вивів хлопців іншою дорогою. Зняв дві розтяжки, зняв МОНКу. Він спілкується з людиною, яка бере у нього всі дані. Він показує координати, де лежить Діма (Мир). Потім ця людина дає флешку і Ярослав їде на штаб, як там це все вирішується. Чому цих людей ніхто не допитує? Як так? Яке там ведеться слідство, якщо цих людей ніхто не допитує "- заявив батько Ярослава Журавля.

Водночас позивачі зазначають, що після інтерв'ю Головнокомандувача Хомчака відкрилися нові обставини справи і в зв'язку з цим, можливо, розширення позову і включення в нього нових осіб. Також вони побоюються, що в ході розслідувань, які проводить ДБР, можуть зробити винними загиблих воїнів і тих, хто намагався їх евакуювати.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна і обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна.