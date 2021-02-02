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Зеленський (17431) розслідування (1959) військовослужбовці (3944) ДБР (2563) Хомчак (245)

Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Печерський районний суд Києва переніс на 17 лютого засідання за скаргою Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Сергія Журавля, батька загиблого в зоні ООС українського морпіха Ярослава Журавля, і зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу за статтею про бездіяльність президента України Володимира Зеленського, що спричинило загибель українського морпіха Ярослава Журавля. Потім слідчі ДБР звернулися до судді з проханням роз'яснити, як їм проводити розслідування щодо чинного президента. Сьогодні, 2 лютого, суд мав дати роз'яснення, але засідання перенесли на 17 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим. ВIДЕО

"ДБР має внести цю справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім справу відразу закривати, тому що чинний президент", - прогнозує батько Ярослава Журавля.

"Зараз усе заворушилося. Чому пів року ніхто нічого не повідомляв? П'ять місяців 10 днів нічого. Зараз прийшли листи з Краматорська, що десь там триває слідство спільно з ДБР. Якийсь 3-й відділ з Маріуполя, що там теж триває слідство. Ніхто нічого не повідомляв, не говорив, а тут почали все повідомляти. Я зустрічався з цими людьми через дві години після того, як підірвався Діма (Мир). Ярослав вивів хлопців іншою дорогою. Зняв дві розтяжки, зняв МОНКу. Він спілкується з людиною, яка бере у нього всі дані. Він показує координати, де лежить Діма (Мир). Потім ця людина дає флешку і Ярослав їде на штаб, як там це все вирішується. Чому цих людей ніхто не допитує? Як так? Яке там ведеться слідство, якщо цих людей ніхто не допитує "- заявив батько Ярослава Журавля.

Водночас позивачі зазначають, що після інтерв'ю Головнокомандувача Хомчака відкрилися нові обставини справи і в зв'язку з цим, можливо, розширення позову і включення в нього нових осіб. Також вони побоюються, що в ході розслідувань, які проводить ДБР, можуть зробити винними загиблих воїнів і тих, хто намагався їх евакуювати.

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Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого 01
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого 02
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого 03
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого 04
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна і обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
До чого тут це? Журавля бачили з безпілотника, знали що він лежить там поранений і не спасли.
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02.02.2021 14:24
+15
как расследовать ?

ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

номер статьи пусть ГБР само поставит
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02.02.2021 14:49
+14
Як, як. Він говнокомандуючий і відповідає за все.
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02.02.2021 14:19
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Як, як. Він говнокомандуючий і відповідає за все.
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02.02.2021 14:19 Відповісти
только не в постсовковых странах...тут вообще никто не отвечает...
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02.02.2021 14:20 Відповісти
Тварь зеленомордая должна ответить за все.
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02.02.2021 15:03 Відповісти
да какой он командующий, он шо генерал? , у него даже военного образования нету. он вообще никто
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02.02.2021 14:45 Відповісти
как расследовать ?

ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

номер статьи пусть ГБР само поставит
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02.02.2021 14:49 Відповісти
я вот тоже не знаю....интересно, а сколько дел расследовали когда гибли тысячи?...кто-то из батальона лампасоносных в тюрьму поехал.. или может кого-то розжаловали?
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02.02.2021 14:19 Відповісти
До чого тут це? Журавля бачили з безпілотника, знали що він лежить там поранений і не спасли.
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02.02.2021 14:24 Відповісти
до того...я не виправдовую нікого, на життя воїнів цім "патріотам" чиновницьким начхати, але щось попередній головнокомандувач нікуди не дівся, а там було яскравіше...
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02.02.2021 14:28 Відповісти
Иди пишу заявление в ГБР, КНДР, ОСББ, СпортЛото, что так мол и так, попередній головнокомандувач - злочиний барига, липецька фабрика, офшори на кровi, и т.д и т.п (ну, все зелики точно знают в чем состав его злодеяний). И обязательно "слава Бубочке" в конце. Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 8082
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02.02.2021 14:53 Відповісти
Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi
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02.02.2021 14:55 Відповісти
Sapienti sat
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02.02.2021 14:57 Відповісти
то же самое сказал Жуков когда вписывал Брежнева в "Воспоминания и размышления"))
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02.02.2021 15:03 Відповісти
Зелох, на відміну від попереднього, взяв цю справу під особистий контроль.
Навіщо він це зробив?
В чому полягав цей контроль?
Які конкретно дії були на реалізацію цього контролю?
Чому ці дії не призвели до порятунку?
Чи цих дій не було взагалі?
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02.02.2021 14:55 Відповісти
Надзвичайно погано, що такими справами займаються цивільні органи правопорядку, а не спеціалізовані військови. А також, що до цієї трагедії приплели політику.
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02.02.2021 14:23 Відповісти
Спеціалізованими військовими керують цивільні без спецосвіти і "око гасударєвє"(((
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02.02.2021 14:32 Відповісти
В нас нема військового суду на 7 році війни.
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02.02.2021 14:36 Відповісти
Як зраду національних інтересів.
Чому за це таке нікчемне покарання ?
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02.02.2021 14:23 Відповісти
Словосочетание Печерский суд вызывает саркастическую улыбку ... Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 3929
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02.02.2021 14:24 Відповісти
Суд на Майдане более эффективный.
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02.02.2021 14:29 Відповісти
Я,с вашего позволения,расширю до суды в Украине.
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02.02.2021 14:46 Відповісти
Да,это так .
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02.02.2021 14:48 Відповісти
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 2184Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 6254

..
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02.02.2021 14:27 Відповісти
да как же обьяснить его умышленные действия, если он умышленно ничего не делал?
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02.02.2021 14:31 Відповісти
За наслідками.
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02.02.2021 14:33 Відповісти
Злочинна бездіяльність
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02.02.2021 14:37 Відповісти
Затем следователи ГБР обратились к судье с просьбой разъяснить, как им проводить расследованиеИсточник: https://censor.net/ru/p3245532
Прикольно, прийшов на роботу і кажеш я не буду працювати поки суд не роз'яснить роботу.
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02.02.2021 14:38 Відповісти
"по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля."Источник: https://censor.net/ru/p3245532 было ли доложено о ситуации преЗЕденту, если да, то когда и кем и какие были предприняты действия и будет понятна роль каждого.
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02.02.2021 14:39 Відповісти
так это получается шо Зеленский начал войну
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02.02.2021 14:42 Відповісти
Теперь эти суды и гос органв будут издеваться над родителями.((((
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02.02.2021 14:44 Відповісти
одна потужная политпартия науськала старика подать в суд на Зе....
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02.02.2021 14:52 Відповісти
Opinion of russian asshole doesn't interest Ukrainians.
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02.02.2021 15:01 Відповісти
хорошо ты сам себе о себе написал "Opinion of russian asshole doesn't interest Ukrainians."
кип сакин рашн дик, ю факин фэггот.
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02.02.2021 15:11 Відповісти
Ааа,зерКАЛОзалежная идиотка... Вопросов нет
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02.02.2021 15:12 Відповісти
толик-кацап, ты зачем себя назвало "Ааа,зерКАЛОзалежная идиотка... Вопросов нет"?
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02.02.2021 15:14 Відповісти
Where the US are you from?
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02.02.2021 15:23 Відповісти
Ай эм нот фро ЮЭС, Ай эм фром Юкрэйн.
Уот парт о раша а ю фром?
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02.02.2021 15:26 Відповісти
Чому ви, кацапня, постите під прапором моєї країни? Ви стидаєтесь своєї ганчірки?
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02.02.2021 15:40 Відповісти
ШТА!? Пиши українською, кацап!
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02.02.2021 15:47 Відповісти
Це божевільний якийсь.
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02.02.2021 15:52 Відповісти
ПУТИНХУЙЛО!
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02.02.2021 16:09 Відповісти
о, ты хото шото умное сказанул впервые. давай ещё раз, и лалала в конце.
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02.02.2021 16:13 Відповісти
Чий Крим?
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02.02.2021 16:19 Відповісти
лично твой, "амерыканец", поедь туда через кпп, если сможешь.
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02.02.2021 16:51 Відповісти
путинХУЙЛО! Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 7120
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02.02.2021 16:56 Відповісти
І пиши українською , якщо ти не кацап.
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02.02.2021 16:20 Відповісти
ПУТИНХУЙЛО! Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 2100
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02.02.2021 16:21 Відповісти
молодец копеечный толик-кацап, хорошо написал ты сам себе о себе: "Пусть тебе лично вернется все сторицей.Все, что ты делаешь."
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02.02.2021 15:35 Відповісти
А если ваш сын будет умирать,а человек отвечающий за это и взявший ответственность за решение этой ситуации будет постить фото с отдыха за пожиранием морских деликатессов,тоже будете притягивать за уши политиков,которые на данный момент вам просто не нравятся за деньги?
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02.02.2021 15:11 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало. и каждое твоё слово - кацапская брехня за копейки рф.
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02.02.2021 15:16 Відповісти
Are you an American?
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02.02.2021 15:23 Відповісти
Нооооу, Айэм юкрэуйэнин, энд ю а кацап.
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02.02.2021 15:29 Відповісти
Got it, Russian pig! І українською можеш, кацапура?
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02.02.2021 15:38 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою, кацапський виродок! Нічєго нє панятна!
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Согласно уголовного кодекса Украины, преступлением является не только действие, но бездятельность повлекшая за собой смерть. Поэтому говнокомандующий взявший под свой контроль эвакуацию - есть тем преступником из второй категории. Если учесть, что убийство не попадает под сроки давности, то криворожское дерьмо окажется на скамье подсудимых по-любому после своей говнокаденции.
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02.02.2021 15:00 Відповісти
Доболю жалко людей, які втратили дітей. Тут ніякі співчуття не допоможуть. Але варто зауважити що, політики, які використовують чуже горе заради досягнення своїх цілей у мене викликають омерзіння.
Є Устав в якому розписані всі дії військовослужбовця, і до Верховного там ціла колона відповідальних, які звикли посилатися на когось іншого. Ціла купа офіцерів різного рангу зараз кивають на одного цивіла. А солдат? "Баби ще нарожають".
Особисто для себе, я не знаю, хто там більш винен. Не я сидів в одному окопі з тими хлопцями, не я ділив їжу і сигарету. Але не хотів би аби ті, з ким я служу чекали команду з верху, доки я стікаю кров'ю за пару сотень метрів у кущах. Є випадки коли вирішують питання люди поряд з тобою. І тут важливо чи готові вони пожертвувати контрактом заради тебе.
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02.02.2021 17:30 Відповісти
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 9075
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02.02.2021 23:01 Відповісти
Зеленная паскуда будет сидеть за предательство Украинских Воинов, в Ростове место уже занято.
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03.02.2021 01:22 Відповісти
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 8991
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03.02.2021 01:24 Відповісти
 
 