УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11044 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
7 648 8
Київ (13835) стрілянина (1678)

У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві спецпризначенці й оперативники затримали осіб, які обстріляли автомобіль на Оболоні. Подія сталася вчора ввечері на проспекті Степана Бандери. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ході проведення спеціальної поліцейської операції з розшуку осіб, причетних до стрільби, було задіяно всі наряди та патрулі міста.

В результаті короткочасного переслідування спецпризначенці та працівники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників у Голосіївському районі.

"Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва. У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії", - повідомив керівник поліції Києва Андрей Крищенко.

У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 01

Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 02
У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 03
У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 04
У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 05
Фото: поліці Києва/Facebook

У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція 06

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чикаго 30 годов ... В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция - Цензор.НЕТ 2380
показати весь коментар
02.02.2021 14:36 Відповісти
а зачем они вообще стреляли ? и так главное легко попались и куча улик
показати весь коментар
02.02.2021 14:38 Відповісти
"В Киеве спецназовцы и оперативники задержали лиц, обстреляли автомобиль на Оболони." У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 7824
Спецназовцы задержали лиц и обстреляли автомобиль. У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 7394
От разбойники. У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 9620
показати весь коментар
02.02.2021 14:39 Відповісти
ИДИОТИЗМ !!! ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ТОТ ЖЕ СРОК ЧТО И ЗА НОШЕНИЕ !!! СУДЕЙ НА МЫЛО !)
показати весь коментар
02.02.2021 14:45 Відповісти
яке таке "***********"? Це якби у повітря стріляли, а не по автомобілю.
ст. 263 КК у чистому вигляді, бо автоматична зброя у нас не реєструється.
Плюс замах на вбивство...
показати весь коментар
02.02.2021 14:46 Відповісти
Я так зрозумів що бандитам закон про обіг зброї не потрібний у них вона є і є якісна, компактна, зі складаним прикладом, з глушником все пучком, а вам ухвалять лайно так щей поліцай буде раз в рік приходити і дивитсь як ви там живете і де рушницю тримаєте. Таке враження що живу в час застою Брежнєва. Насення владарі скоротили і видушили на 15 млн, а всі чомусь бояться вільного продажу гладкосволів.
показати весь коментар
02.02.2021 14:58 Відповісти
..однако кучно...
показати весь коментар
02.02.2021 17:53 Відповісти
Якщо в машині, по якій стріляли, були люди, то це не ***********, а замах на вбивство.
показати весь коментар
02.02.2021 19:19 Відповісти
 
 