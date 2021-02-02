Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

У м. Первомайськ на Миколаївщині затримали ймовірного палія ТЦ "Епіцентр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Гард.City.

Водночас видання "Новости N" зазначає, що за словами очевидців, торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.

За інформацією "Преступности.НЕТ" у поліції, зловмисник "вирубав" кількох охоронців гіпермаркету і скоїв підпал у декількох місцях на території гіпермакрету.

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Департамент комунікації Національної поліції на сторінці в мережі Facebook повідомив, що поліція затримала чоловіка, який скоїв підпал торгового центру в Первомайську.

Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години в Первомайське управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торговий центр.

Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою, і підпалив приміщення, потім почав бігти.

Інші охоронці разом зі співробітниками управління поліції охорони, наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один зі співробітників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

Зараз злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений в Первомайське управління поліції.

Гасінням пожежі центру займаються пожежники.

Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.



