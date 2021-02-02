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Миколаївська область (1825) пожежа (3744) Епіцентр (30)

Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Події

У м. Первомайськ на Миколаївщині затримали ймовірного палія ТЦ "Епіцентр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Гард.City.

Водночас видання "Новости N" зазначає, що за словами очевидців, торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.

За інформацією "Преступности.НЕТ" у поліції, зловмисник "вирубав" кількох охоронців гіпермаркету і скоїв підпал у декількох місцях на території гіпермакрету.

Дивіться: У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Департамент комунікації Національної поліції на сторінці в мережі Facebook повідомив, що поліція затримала чоловіка, який скоїв підпал торгового центру в Первомайську.

Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години в Первомайське управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торговий центр.

Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою, і підпалив приміщення, потім почав бігти.

Інші охоронці разом зі співробітниками управління поліції охорони, наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один зі співробітників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

Зараз злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений в Первомайське управління поліції.

Гасінням пожежі центру займаються пожежники.

Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.

Затримано палія Епіцентру на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція 01
Затримано палія Епіцентру на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Дивний випадок та абсолютно нетиповий для України.
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02.02.2021 14:44
+11
"Взять бы топор и всех зарубить" (с) Константин Гризодубо
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02.02.2021 14:52
+8
Лечить надо топором
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02.02.2021 14:52
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наверное уволили без выходного пособия?
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02.02.2021 14:37 Відповісти
- Что за шум, а драки нет?!
и Что у вас с лицом?
- В «Астории» поужинал.(с)
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02.02.2021 15:05 Відповісти
Вырубил нескольких охранников.
Топором.
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02.02.2021 14:37 Відповісти
Судя по красному снегу - очень похоже.
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02.02.2021 14:47 Відповісти
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 184
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02.02.2021 14:51 Відповісти
Хвора людина .
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02.02.2021 14:39 Відповісти
Лечить надо топором
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02.02.2021 14:52 Відповісти
якщо там все вигоріло - навряд чи хто доведе, що саме вони підпалювали. Ну, хіба що, суд довіриться свідченням охорони, як "очевидців".
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02.02.2021 14:41 Відповісти
камери
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02.02.2021 14:45 Відповісти
камери пишуть на хмари, а хмари не горять... Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7608
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02.02.2021 14:54 Відповісти
До сраки ті камери в Єпіцентрі. Там стоять дуже дешеві камери, на яких обличя можна розгледіти на відстані 10 метрів. А якщо хлопці закрили обличя, то двічі до сраки ті камери.
Чомусь згадався фільм Приключения Шурика. Там теж грабували склад, щоб прикрити розтрату. Пібили когось через посередників підпалити за винагороду, а поті самі ж натравили на них охорону. Дуже зручно місцевому керівництву - охорона свою функцію виконує і розтрату не видно.
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02.02.2021 15:19 Відповісти
Теперь Герега продаст жопу этого поджигателя и будет возмещать ущерб.
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02.02.2021 14:42 Відповісти
Дивний випадок та абсолютно нетиповий для України.
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02.02.2021 14:44 Відповісти
в нормальных странах полиция работает на профилактику преступлений, у нас же полиция занимается чем угодно, только количество угонов, квартирных краж, грабежей и разбоев - не снижается. может пора Авакову на выход?
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02.02.2021 16:16 Відповісти
убивать таких не грех.... Бог воздаст ликвидаторам.
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02.02.2021 14:44 Відповісти
чертешо!
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02.02.2021 14:47 Відповісти
Раскольніков на максималках...
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02.02.2021 14:53 Відповісти
"Взять бы топор и всех зарубить" (с) Константин Гризодубо
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02.02.2021 14:52 Відповісти
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8803Интересно , Костя реинкарнирован под другим ником или покинул наш бренный виртуальный мир Цензора? Как думаете?
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02.02.2021 14:57 Відповісти
Хрін його знає, начебто персонажів із особливою пристрастю до сокири не бачу.
Може, він таки "відвідав Альону Іванівну та Лізавету Іванівну" і зараз сидить у буцигарні або божевільні? )))
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02.02.2021 15:05 Відповісти
Зі шкільних творів: "Раскольников получил письмо от матери, прочитал его и немедленно убил старуху-процентщицу" )))))
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02.02.2021 15:55 Відповісти
Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4481
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02.02.2021 15:49 Відповісти
Может не только виртуальный покинул.
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02.02.2021 17:39 Відповісти
Скоріш за все він просто поміняв нік. Бо старий був занадто відвертий.

Раніше штаб-квартира ГРУ розташована була в Москві в районі Ходинського поля, на Хорошевському шосе, де будинок № 76 (трохи в глибині кварталу). Будівництво штаб-квартири, що являє собою комплекс споруд загальною площею близько 70 тисяч м², всередині якого є ситуаційний центр, командний пункт, спортивний комплекс та басейн, було завершено восени 2006 року. Нова штаб-квартира розташована на вул. Гризодубової в м. Москві.
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02.02.2021 15:14 Відповісти
Ох, я и забыл про него. Действительно, где сейчас этот персонаж...
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02.02.2021 15:54 Відповісти
Только сейчас новости читаю...
Сразу про Гризодубо подумал
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02.02.2021 21:58 Відповісти
А вы почитайте последние отзывы о работе Эпицентра и все поймете.
Я зашел написать жалобу, посмотрел, что и без меня там все красное и сплошные маты.
Эпицентр тупо берет деньги и не доставляет купленный товар.
Несколько недель, месяц...
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02.02.2021 14:53 Відповісти
прийди, откажись от товара, тебе вернут деньги... за период ожидания через инет наверняка можешь найти товар дешевле. это не причина его палить.
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02.02.2021 14:56 Відповісти
Зайди, почитай, как оперативно они возвращают деньги.
Свои фантазии засунь себе в одно место.
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02.02.2021 14:59 Відповісти
сдавал и не раз, и не фантазирую... наличные возвращают тут же, с безналом могут быть банковские нюансы независящие от "эпицентра". а ты свою тупую злобу никуда не засовывай... просто сгорай от злобы... тухни...
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02.02.2021 15:23 Відповісти
Кстати, на другом сайте сотрудники Эпицентра поголовно жалуются, что еще не получили за ноябрь.
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02.02.2021 15:04 Відповісти
Прикольно за хлебушком сходил Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6148
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02.02.2021 14:54 Відповісти
Цікавий кросовер вийшов - "Преступление и наказание" + Postal 2 Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7024
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02.02.2021 15:00 Відповісти
Клован обменяет на сантехника с кацапнёй.
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02.02.2021 14:57 Відповісти
....на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помозение.... Pomozenie-перевод с польского "ПОМОГИТЕ". Бутусовцы, вы что поляка в трудовых заложниках держите? Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8428
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02.02.2021 14:58 Відповісти
Видно "допекла" банда Гереги чимось клієнта от він і зірвався. Нічого страшного у цієї банди ще багато таких є!
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02.02.2021 14:58 Відповісти
еще бы понять шо такое "помозение помещения" ? Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6220
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02.02.2021 14:59 Відповісти
Витівки жартівників і гугл-перекладача. Певно, "підлога країни" та інші перли когось надихнули відшукати щось подібне в інших мовах, зокрема у польській.
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02.02.2021 16:12 Відповісти
А сокиру чи ніж можна взяти просто в самому Епіцентрі. Як зручно.
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02.02.2021 15:03 Відповісти
Уверен, это - заказной поджёг...Последнее время каждый день бывшие зеки и наркоманы творят беспредел по всей стране - избивают и убивают случайных граждан, громят, поджигают, берут заложников....Выглядит всё это организованными актами устрашения граждан, пахнет гибридной войной кремля с Украиной силами отсидевших и наркоманов....
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02.02.2021 15:06 Відповісти
Не виключено. Але може бути, що найпотужніший у світі А-ффак-офф веде свою гру так, як уміє. На скільки вистачає фантазії. Мабуть, знову під ним кріселко хитнулося. От він і доводить кловану свою незамінність. Уже вкотре.
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02.02.2021 16:00 Відповісти
Думаешь соседний строймагазин из другой сети подсуетился? Которьій 33 метра Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3829
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02.02.2021 16:15 Відповісти
во дворе у Вити снег бело-розовьій, это Витя с папой играли в Павлика Морозова
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02.02.2021 15:07 Відповісти
Камеры слежения сгорели.Пеногасители не работали.Всё плохо.Таких людей надо садить на довичне.Террорист.Покушение на убийство многих.Мы ещё далеко не все последствия знаем.Менеджмент может в чём -то виноват,но это не повод покушаться на Украину и её жителей.
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02.02.2021 15:08 Відповісти
Скоро Эпицентры по всей Украине пылать будут. Почему им в локдаун можно работать а другим нельзя.
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02.02.2021 15:10 Відповісти
Кацапи: ти сидел? Сидел. И я сидел. А ваня не сидел. Давай его посадим.
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02.02.2021 22:03 Відповісти
Згадався цей персонаж.
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 245
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02.02.2021 15:14 Відповісти
А В КОНЦЕ ЧТО С НИМ БЫЛО !)
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03.02.2021 03:39 Відповісти
Підпал в 13:00 та бій на сокирах??? Це ж треба було так погано обслужити
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02.02.2021 15:23 Відповісти
мабуть у герег не дотримуються закону про мову
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02.02.2021 16:35 Відповісти
В трениках это охрана эпицентра, или полиция охраны?
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02.02.2021 15:25 Відповісти
скорее всего уволенный охранник.
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02.02.2021 15:42 Відповісти
жесть рабтай там за 9 к теперь охранником..пппцц
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02.02.2021 16:03 Відповісти
точно хворый - людей топором рубить, купил бы зажигалку типа "зиппо" китай, оставил ее в отделе петард-фейверков и спокойно пошел на выход
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02.02.2021 16:22 Відповісти
Охорона з епіцентру має право когось затримувати по дворах?
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02.02.2021 16:24 Відповісти
Кримінальний кодекс
Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1798 Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
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02.02.2021 17:25 Відповісти
Дякую,але ж вони його переслідували.
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02.02.2021 17:47 Відповісти
Це диверсійна операція..........
Треба бути пильними і уважними. На поліцію покладатись не можна вони писарі при посадці.
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02.02.2021 16:29 Відповісти
Эбицентр это свято! Сам янЕлох контробасик курирует!!!
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02.02.2021 16:30 Відповісти
ці двоє будуть номінанти на звання "Народний герой"
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02.02.2021 16:33 Відповісти
100 % этот поджигатель - гнида прокацапленная, из тех кто рушит памятники воинам АТO и поджигают леса ,авто... непонятно также почему охранники стояли как бараны в начале возгорания, что в магазине не было огнетушителей, чтоб и на огонь направить и на поджигателя???
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02.02.2021 17:43 Відповісти
Ванга- це ти? Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5388
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02.02.2021 19:11 Відповісти
ванга, где работа системы пожаротушения?
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02.02.2021 20:05 Відповісти
піди й поцікався у Гареги, скиглику... У тебе всі дома, цей не втік? Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину"
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02.02.2021 20:20 Відповісти
герега -герегой а палий- палием, а где работа системы пожаротушения?
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02.02.2021 20:34 Відповісти
Часть города обесточено.Люди замерзают.Главное уберечь Эпицентр.
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02.02.2021 18:03 Відповісти
первые минуты пожара
https://youtu.be/lPtykf1dfSA
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02.02.2021 18:25 Відповісти
Признают психом, посидит пол-года в Дурке и отправят домой
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03.02.2021 02:01 Відповісти
ДА... ВСЕ ТАКИ ОХРАННИКИ В БОЛЬШИНСТВЕ ТУПЫЕ !)
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03.02.2021 03:40 Відповісти
 
 