Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події
У м. Первомайськ на Миколаївщині затримали ймовірного палія ТЦ "Епіцентр".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Гард.City.
Водночас видання "Новости N" зазначає, що за словами очевидців, торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.
За інформацією "Преступности.НЕТ" у поліції, зловмисник "вирубав" кількох охоронців гіпермаркету і скоїв підпал у декількох місцях на території гіпермакрету.
Департамент комунікації Національної поліції на сторінці в мережі Facebook повідомив, що поліція затримала чоловіка, який скоїв підпал торгового центру в Первомайську.
Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години в Первомайське управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торговий центр.
Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою, і підпалив приміщення, потім почав бігти.
Інші охоронці разом зі співробітниками управління поліції охорони, наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один зі співробітників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.
Зараз злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений в Первомайське управління поліції.
Гасінням пожежі центру займаються пожежники.
Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
и Что у вас с лицом?
- В «Астории» поужинал.(с)
Топором.
Чомусь згадався фільм Приключения Шурика. Там теж грабували склад, щоб прикрити розтрату. Пібили когось через посередників підпалити за винагороду, а поті самі ж натравили на них охорону. Дуже зручно місцевому керівництву - охорона свою функцію виконує і розтрату не видно.
Може, він таки "відвідав Альону Іванівну та Лізавету Іванівну" і зараз сидить у буцигарні або божевільні? )))
Раніше штаб-квартира ГРУ розташована була в Москві в районі Ходинського поля, на Хорошевському шосе, де будинок № 76 (трохи в глибині кварталу). Будівництво штаб-квартири, що являє собою комплекс споруд загальною площею близько 70 тисяч м², всередині якого є ситуаційний центр, командний пункт, спортивний комплекс та басейн, було завершено восени 2006 року. Нова штаб-квартира розташована на вул. Гризодубової в м. Москві.
Сразу про Гризодубо подумал
Я зашел написать жалобу, посмотрел, что и без меня там все красное и сплошные маты.
Эпицентр тупо берет деньги и не доставляет купленный товар.
Несколько недель, месяц...
Свои фантазии засунь себе в одно место.
Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
Треба бути пильними і уважними. На поліцію покладатись не можна вони писарі при посадці.
https://youtu.be/lPtykf1dfSA