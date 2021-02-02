З воїном 92-ї ОМБр Романом Дзюбенком, померлим від поранення снайпером найманців РФ, попрощалися на Луганщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 лютого, в селищі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області відбулося прощання з Романом Васильовичем Дзюбенком, 1994 року народження, молодшим сержантом, головним сержантом-командиром 1-го відділення 2-го взводу 2-ї мотопіхотної роти 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, який 26 січня цього року в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області зазнав вкрай важкого наскрізного поранення голови, завданого снайпером найманців РФ. Помер вранці 30 січня у 65-му військово-медичному шпиталі міста Часів Яр.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Станично-Луганської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у селищі Вільхове провели в останній путь військовослужбовця Романа Дзюбенко. Попрощатись із Романом прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади та небайдужі. 26-річний Роман воював за свою рідну Луганщину – він був родом із прифронтового селища Вільхове Станично-Луганського району. Народився 13 жовтня 1994 року. Відслужив строкову. У серпні 2018 року підписав контракт на службу в ЗСУ. На війні – з 2019 року. Молодший сержант, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового Івана Сірка.

"Веселий, завжди допомагає, нікого не кидає у біді", – казали про нього побратими.

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Увечері 26 січня поблизу Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області ворожий снайпер поцілив Романові в голову.

"Спочатку ми почули, як поряд ліг ВОГ. Доповіли, що почалися провокації. Вже за кілька хвилин по нас відкрили вогонь з кулемета. Били прицільно. Перша черга пройшла над нами. Ще за мить я побачив, як Рома зробив крок і різко впав на дно окопу. Перша думка — напевно, послизнувся, багнюка ж ледь не до колін. Я покликав його, та він не реагував. Тоді й зрозумів, що трапилося найгірше", – розповів товариш Дзюбенка Дмитро, який того вечора був на позиції разом із ним.

Снайперська куля пробила шолом і пройшла навиліт. Попри важке поранення, Роман з усіх сил боровся за життя. Військовим медикам вдалося його стабілізувати й доправити до військового шпиталю в Часовому Яру. З огляду на тяжкий стан, далі транспортувати воїна було неможливо. На жаль, зусилля парамедиків і лікарів виявилися марними. Через чотири дні після поранення, вранці 30 січня, Роман помер.

Він дуже кохав свою молоду дружину, з якою торік побралися офіційно і мали багато планів на життя. У Романа Дзюбенка залишився маленький син, якому виповнилося лише пів року, народжений улітку 2020-го. Також без Романа залишилися мати й брат.

Поховали Романа Дзюбенка у селищі Вільхове. Станично-Луганська райдержадміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати...", - зазначається у повідомленні.

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