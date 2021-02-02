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Москва (1103) протест (2249) Росія (47203) Навальний (573)

ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Біля Мосміськсуду, де триває засідання про заміну умовного терміну на реальний для Олексія Навального, затримали Дмитра Маркова - одного з найвідоміших фотографів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на meduza.

ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального 01

"Я не приїхав працювати, я спеціально залишив посвідчення вдома. Я приїхав як громадянин, це моя громадянська позиція, моє ставлення до цього процесу", - сказав Марков. Того ж дня користувачі соцмереж почали поширювати його знімок, зроблений не в Мосміськсуді, але цілком відображає атмосферу цього дня.

Фото знято у ВВС, куди доставили Маркова.

Також дивіться: "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
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02.02.2021 16:31
+4
От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
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02.02.2021 16:34
+3
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк.- Я арестован всего только за государственную измену.
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
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02.02.2021 16:37
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два сапога - пара.
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02.02.2021 16:31 Відповісти
І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
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02.02.2021 16:31 Відповісти
анального на наковальню, на перековку.
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02.02.2021 16:32 Відповісти
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"
Вот такие пироги с котятаме...
 _При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 5478
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02.02.2021 16:32 Відповісти
От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
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02.02.2021 16:34 Відповісти
а ты все знаёшь что-ли? можёт это план чтобы еще более опустить Путина?
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02.02.2021 17:18 Відповісти
ФОТО ДНЯ

================
Це ж треба...Уся московія в одному фото... ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 2181
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02.02.2021 20:17 Відповісти
Це ж треба, ***** нам тут не вистачало.
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02.02.2021 16:34 Відповісти
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк.- Я арестован всего только за государственную измену.
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
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02.02.2021 16:37 Відповісти
ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 3798
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02.02.2021 17:52 Відповісти
От жалко пацана...
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02.02.2021 16:38 Відповісти
да, скорее всего реально присядет... ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 3075 но ничего, всех протестувальников не пересажать...
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02.02.2021 16:46 Відповісти
Надобы для комплекту и ещё одно фото:
ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 5949
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02.02.2021 16:41 Відповісти
Тю, реформированные жетоны под жилетку прячут или на яйца вешают и не заморачиваются...
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02.02.2021 16:46 Відповісти
Фото - супер!!!
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
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02.02.2021 16:42 Відповісти
Фото - супер!!!
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг

Мне помнится как какой-то чел. от юстиции провозглашал создание днр - сидит старичек и испуганым голосом читает текст. Справа и слева сидят два мордоворота в кожаных куртках .
На стене за ними какая-то икона...
Как у В. Высоцкого- меня схватили за бока, два здоровенных мужика- играй падлюка, пой пока не удавтли!
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)
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02.02.2021 17:11 Відповісти
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)\\\\\\\\

чет "ник" у Вы не вяжется с написанным ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 4579
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02.02.2021 17:16 Відповісти


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky





Даже не освобождение, а перевод Навального под домашний арест позволит Путин-ферштейн лобби на Западе сбить намеченную волну адских санкций, но он противоречит всем пацанским понятиям. Поэтому, если завтра суд «примет» такое решение, мы узнаем, что произошёл дворцовый переворот.
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02.02.2021 16:45 Відповісти
Не позволит, ты что думаешь, взломы гос. структур и все годы что гадили в сторону США, включая фейки про Байдена и т.п., просто так простят? ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 4733
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02.02.2021 17:26 Відповісти
Просто замечательный герб российского государства.
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02.02.2021 17:02 Відповісти
Им вождей не доставало... (С)
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02.02.2021 17:06 Відповісти
Им вождей не доставало... (С)

Настоящих буйных мало...
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02.02.2021 17:13 Відповісти
Вот и нету вожаков.
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02.02.2021 20:55 Відповісти
А это что еще за фантомас(на стене)?
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02.02.2021 17:14 Відповісти
ни добавить, ни убавить. паРаша сегодня.
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02.02.2021 19:44 Відповісти
Думаю тот супер дорогой дворец Путина, это всего лишь вершина айсберга.
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02.02.2021 20:28 Відповісти
От мысли, что на фото может быть наш бывший беркутовец, на душе веселее становится)
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02.02.2021 20:57 Відповісти
МОЛЬ И ЖАБА
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03.02.2021 03:46 Відповісти
 
 