13 167 30
ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Біля Мосміськсуду, де триває засідання про заміну умовного терміну на реальний для Олексія Навального, затримали Дмитра Маркова - одного з найвідоміших фотографів Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на meduza.
"Я не приїхав працювати, я спеціально залишив посвідчення вдома. Я приїхав як громадянин, це моя громадянська позиція, моє ставлення до цього процесу", - сказав Марков. Того ж дня користувачі соцмереж почали поширювати його знімок, зроблений не в Мосміськсуді, але цілком відображає атмосферу цього дня.
Фото знято у ВВС, куди доставили Маркова.
Топ коментарі
+4 Юсси Ихалайнен
показати весь коментар02.02.2021 16:31
+4 Gozzalik salonu
показати весь коментар02.02.2021 16:34
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар02.02.2021 16:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы
================
Це ж треба...Уся московія в одному фото...
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)
П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
Мне помнится как какой-то чел. от юстиции провозглашал создание днр - сидит старичек и испуганым голосом читает текст. Справа и слева сидят два мордоворота в кожаных куртках .
На стене за ними какая-то икона...
Как у В. Высоцкого- меня схватили за бока, два здоровенных мужика- играй падлюка, пой пока не удавтли!
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)
чет "ник" у Вы не вяжется с написанным
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Даже не освобождение, а перевод Навального под домашний арест позволит Путин-ферштейн лобби на Западе сбить намеченную волну адских санкций, но он противоречит всем пацанским понятиям. Поэтому, если завтра суд «примет» такое решение, мы узнаем, что произошёл дворцовый переворот.
Настоящих буйных мало...