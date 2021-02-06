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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
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Абдуллін (7) ВР (11730) Данілов (1191) Княжицький (84) Льовочкін (117) Медведчук (1323) Тимошенко (4639) Шуфрич (355) Шевчук Святослав (58) Герасимов Артур (289) Арахамія (1000) Кондратюк Олена (83) Епіфаній (344) Разумков Дмитро (1449) Гетманцев (430) Стефанчук Руслан (654) Корнієнко (649) Дубінський Олександр (415) Василевська-Смаглюк (62) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291) Железняк Ярослав (390) Буймістер (65) Поляков_Антон (105) Скороход Анна (45) Денис Шмигаль (2699) Юрченко Олександр (102)

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 2 лютого, відбулося відкриття п'ятої сесії Верховної Ради України поточного скликання.

На початку чергового пленарного засідання виступив спікер Дмитро Разумков. Потім Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу".

Далі Рада ввела санкції проти Нікарагуа.

Крім того, сьогодні парламентарії встановили 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а також посилила відповідальність за злочини проти журналістів.

Водночас, Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 01

Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній (Сергій Думенко).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 02

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і керівництво фракції СН Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 03

Анна Скороход та Антон Поляков ("За майбутнє")

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 04

Привітання Арахамії членам Кабміну.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 05

Микола Тищенко (СН) і Людмила Буймістер (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 06

Ранкові наради "слуг народу"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 07

Секретар РНБО Олексій Данілов.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 08
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 09

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 10

Голосування "слуг народу"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 11

Сектор "За майбутнє"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 12

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розглядає з колегою альбом з фотографіями з Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 13

Розмова Тищенка і Буймістер

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 14

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, з колегами.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 15

Данило Гетманцев (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 16

Гетманцев очікує своєї черги поговорити зі спікером Дмитром Разумковим.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 17

Дмитро Разумков.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 18

Президія ВР: перший віцеспікер Руслан Стефанчук, спікер Дмитро Разумков, віцеспікер Олена Кондратюк.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 19

Нарада з керівництвом фракції СН.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 20

Голосування "слуг народу".

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 21

Дмитро Разумков звертається до колег.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 22

Виключений з фракції СН Олександр Дубінський.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 23

Спілкування виключеного Дубінського з керівництвом його колишньої фракції.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 24
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 25

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 26

Гео Лерос і Артур Герасимов ("ЄС").


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 27

Олександр Корнієнко (СН) пильно вивчає Конституцію України.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 28
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 29
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 30

Корнієнко і Конституція.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 31

Вітальні обійми нардепів.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 32

Арахамія з кавою у президії ВР.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 33

Переговори керівництва СН і спікера.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 34

Радісний Дубінський.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 35

Разумков і Стефанчук.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 36

Дубінський і Гетманцев.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 37

Дубінський з колегами.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 38

Радісна Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 39

Розповідь Тимошенко розсмішила Абдулліна.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 40
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 41

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 42

"Переможне" фото з Дубінським.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 43

Дубінский і Ольга Василевська-Смаглюк (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 44

Артур Герасимов ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 45

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і Сергій Льовочкін (ОПЗЖ).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 46

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у президії Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 47

Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 48

Дубінський спостерігає за роботою Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 49

Дубінський вітає Тимошенко.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 50

Звернення Разумкова до нардепів.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 51

Виконання Гімну України.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 52
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 53
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 54
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 55

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+11
Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
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02.02.2021 17:29
+10
Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
показати весь коментар
02.02.2021 17:33
+10
Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
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02.02.2021 17:35
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Хайль, Шмыгаль!
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02.02.2021 17:27 Відповісти
с Днем Сурка (ов) !

в смысле открытия, переширкования Зрады Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 5015
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02.02.2021 17:52 Відповісти
Антиэлита общества.
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02.02.2021 18:00 Відповісти
Скорее отбросы. Но ведь и общество далеко не блестящее...
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02.02.2021 18:03 Відповісти
тимошенчиха и шуфрич.. классика отношений.. на яхте))
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02.02.2021 18:11 Відповісти
Шуфриш, щось схуд. На фото така потилиця, що захотілося погладити аби втішити))
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02.02.2021 19:16 Відповісти
Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
показати весь коментар
02.02.2021 17:29 Відповісти
ну не же зря фасад перетягивала.... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7782
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02.02.2021 17:33 Відповісти
да, а "внутрянка" гнилая
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02.02.2021 17:35 Відповісти
ее ж не разговаривать берут по душам, а пользовать... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 4881
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02.02.2021 17:49 Відповісти
шо с ней такое??? Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 8278
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02.02.2021 17:51 Відповісти
из одной бутылочки с Путиным ботокс пьют Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 9893
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02.02.2021 17:53 Відповісти
шото явно нездоровое , и уже лет 25-ть.
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02.02.2021 17:58 Відповісти
гнітюче лайно
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02.02.2021 17:30 Відповісти
А у них там что еще и хор в живую Гимн поет?? И наверное на это сотни тысяч гривен списываются?? А Гимн в записи что не по феншую уже??
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02.02.2021 17:32 Відповісти
дело не в деньгах. сотня вторая тысяч мало что изменит. Это бл@ди, которые под руководство лысого урода открывали рот на сцене квартала. Теперь они исполняют Гимн, толстая образина Корниенко "дергает за яйца" Конституцию. Украину опустили, при чем сделано это было самими украинцами. Тут деньги ни при чем.
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02.02.2021 17:41 Відповісти
или одной леди гагой, иво бобулом, василем зинкевичем
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02.02.2021 17:42 Відповісти
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 4859
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02.02.2021 20:11 Відповісти
"Патриотические" враги Украины.
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02.02.2021 17:33 Відповісти
Смотрю на йулю и думку гадаю...толь глаз ей на сраку...только сраку на глаз... натянули... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 614
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02.02.2021 17:33 Відповісти
закрыла свитером всю шею - чтобы не видно было морщин и с длинным рукавом, чтобы закрыть морщинистые руки. и все время улыбается растягивая рот, ибо без улыбки глубокие морщины возле рта видны
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02.02.2021 19:22 Відповісти
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 5943
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02.02.2021 20:14 Відповісти
Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
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02.02.2021 17:33 Відповісти
Разминает собачий рот.
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02.02.2021 17:39 Відповісти
А где Кива???! Кто то видел его после вакцинации спутником????
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02.02.2021 17:34 Відповісти
Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
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02.02.2021 17:35 Відповісти
Когда то говорили: дамы полусвета.
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02.02.2021 18:12 Відповісти
Наверное, Юля вспоминает, как во времена, когда готовилась ширка с ПР, проводила счастливые дни с Шуфричем на роскошной яхте Медведчука в Средиземном море
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02.02.2021 19:07 Відповісти
День сурка́ (англ. Groundhog Day) - традиционный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов.
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02.02.2021 17:36 Відповісти
то так в олбанях...а тут по великодню(пасха) назначається весна...в цьому році - пізня весна...
а пасха рахується - коли після 15 лютого настає молодий місяць, то з наступного понеділка 49 днів до...в цьому році 2 травня
повезло всім суркам, яких сьодні не було в харківському зоомагазині
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02.02.2021 17:56 Відповісти
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 8436
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02.02.2021 18:24 Відповісти
Какой же отвратный ржущий Дубиняра ...

https://storage1.censor.net/images/7/9/b/0/79b02a7a1f4fd07608af18eea14a8619/650x417.jpg

А почему бы ему не ржать? Бутафорное изгнание из фракции ничего реально не изменило.
В комитете остался у руля.
Киевскую областную организацию "слуг" Зеля у него забрал?
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02.02.2021 17:37 Відповісти
Тоже мне наказание,да ему теперь еще лучше что вылетел с тонущего зеленого корабля.. Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 3822
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02.02.2021 17:39 Відповісти
дармоїди
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02.02.2021 17:41 Відповісти
Работёнка у наших депутатиков - не бей лежачего. Пока все перездороваются, переобнимаются, расскажут друг дружку весёлые истории, споют гимн, попьют кофейка, чекнут новости и закажут проституток и туры в своих смартфонах, так и день рабочий закончится, а потом наступает вечер и ночь - время серьёзных дел и решения вопросов, в ресторанах, барах, своих нищенских хатынках
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02.02.2021 17:42 Відповісти
Половину можно смело сдать на анализы и эксперементы !
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02.02.2021 17:43 Відповісти
Загорелый парнишка кнопкодавит
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02.02.2021 17:44 Відповісти
Ну почему нам досталось столько идиотов?
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02.02.2021 17:53 Відповісти
это мы сами себе достались в таком виде Потому такое к-во идиотов и в Верховной Раде, или Верховном Кнессете(уже и не знаю, как это называть)
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02.02.2021 17:58 Відповісти
примерно так же баран новые ворота изучает Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 1857

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7208
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02.02.2021 17:55 Відповісти
Ой, верните Литвина и Чечетова.
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02.02.2021 18:06 Відповісти
а чего бешенный пес не в наморднике?
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02.02.2021 18:07 Відповісти
Майк Тайсон кнопкодавит в ВР просто жесть
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02.02.2021 18:23 Відповісти
Для оголошення вироку суду, підсудні, прошу встати!
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 7658
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02.02.2021 18:40 Відповісти
Зоопарк и день сурка в реале как раз не в ЗРАДе ...
Диагноз куда хужёё , бо депутаты в ЗРАДу прилетели не с других галлактик -- оне очень точная копия всех психов, всех тараганов , всех полюций и эокуляций , шо происходят в головах пересичных граждан и гражданок .
Увы и ах -- в 2010-м голосуя за Зэка Витю более в 10 млн. зомби на шо расчитывали ?
На то шо с Украины выйдет что-то , что не похоже на зону ? Ведь оно , Ибукович , даже и не ховало , шо оно имбецил с двумя рецедивами . Да и статья за групповуху как-то многих не волныхала ...
На что расчитывали те более 10 млн. других зомбаков , шо выбрали бывшего министера в уряде Пахла , любого друзя Юща-два процента ? На шо расчёт был , выбирая долларового миллиардера , который ни дня не был в оппозиции и ложился под любого президента - от Кучмо , до Юща и Ибуковича ?! Шо усё будет в шоколаде ? Мозгов не хватило просчитать , в каком оне будут шоколаде и кто будет от этого шоколада гешефтмахеры иметь ?!
Ну и какой урок дня сурка проистёк в 2019-м ?! Шо бандюк куёфо, шо миллиардер немногим лучше (токо внешне больше патриотизьму для понта) , тёрь выбрали шобы похохмить . Токо хохма выходит не очень хохмистая , а очёнь примитивная и всё больше ниже пояса . Кловун получился уж точно не Ингибаев , и даже не Олег Попов , вышел сплошняком Петросян - токи и Петросян гениталиями по роялям не стукал .
В 2004-м кучмо-зять олигарх Пинчук пытался протянуть "озимое поколение" базарной торговки Инки . Грусное было зрелище и семками отдавало . В 2019 Пинчук переименовал "озимое поколение" в "новолицие" и знаете ли приуспел !
Токмо чем то "озимое" от этих "новых лиц" отличается -- год-то уже 2021 , а не 2004-й ?!
Вот вам и день сурка - праздник как уже давно , уже всегда в Украине - праздник торжества олигархата !
Токо сурки в данном контексте , выползающие из своих норок прямо к избирательным скринькам -- это избиратели . Клюющие на новые заманухи из зомбоящика -- от "озимых поколений" до "новых лиц" .
Почему я себе такую фамильярность позволяю -- бо влкючаю телик только с одной целью , чтобы в очередной раз убедится , за кого топят олигархи на : 112 , на Ньюсоуне , на ЗИКе, на Плюсах , на ICTV , на Прямом и 5-м -- шобы понять кого оне там кошмарят и чехвостят .
За 20 лет по сути у олигархов ничего не изменилось . Разве что , олигархические фавориты . Но кого оне всегда не любили , всегда боялись прихода к власти - тут всё постоянно и неизменно и все последние 20 лет . Поэтому я этих людей и поддерживаю в политике все эти 20 лет ! 20 лет включаю мозг заместо включать зомбоящик с бережной укладкой макаронных изделий по вухам трудящихся масс !
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02.02.2021 19:07 Відповісти
а чё! тупой, собачий рот без намордника? ну маска, ясен, ему не к чему, распироторки собаки не переносят, а вот бешенство...
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02.02.2021 19:07 Відповісти
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 6225
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02.02.2021 20:12 Відповісти
Арахамии нужно в кино жуликов играть.
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02.02.2021 20:33 Відповісти
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 3874
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02.02.2021 22:45 Відповісти
Всех кто ближе 5 метров подходит к "собачему рту" коломойского, депутаты ЗРады, а не Рады. Единственная (!) не олигархическая, не продажная, не пророSSийская партия в Раде это "Голос", все остальные являются таковыми. Но депутатов от "Голоса" всего 20 человек, поэтому эту ЗРаду, т.е. ЗеРыгЙулькаБанду нужно немедля распустить, она представляет опасность для существования свободной Украины.
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03.02.2021 00:57 Відповісти
Что с Бахиней? Ботокс аж сочится, перекошенная вся.
Пукин покусал?
И почему животные без намордника?
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03.02.2021 16:54 Відповісти
Як жалюгідно тявкають пєтіні шавки - гидко дивитись ... А надія України - тільки на Ю. В. Тимошенко!
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05.02.2021 23:35 Відповісти
 
 