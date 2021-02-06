Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 2 лютого, відбулося відкриття п'ятої сесії Верховної Ради України поточного скликання.
На початку чергового пленарного засідання виступив спікер Дмитро Разумков. Потім Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу".
Далі Рада ввела санкції проти Нікарагуа.
Крім того, сьогодні парламентарії встановили 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а також посилила відповідальність за злочини проти журналістів.
Водночас, Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній (Сергій Думенко).
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і керівництво фракції СН Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.
Анна Скороход та Антон Поляков ("За майбутнє")
Привітання Арахамії членам Кабміну.
Микола Тищенко (СН) і Людмила Буймістер (СН).
Ранкові наради "слуг народу"
Секретар РНБО Олексій Данілов.
Голосування "слуг народу"
Сектор "За майбутнє"
Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розглядає з колегою альбом з фотографіями з Ради.
Розмова Тищенка і Буймістер
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, з колегами.
Данило Гетманцев (СН).
Гетманцев очікує своєї черги поговорити зі спікером Дмитром Разумковим.
Дмитро Разумков.
Президія ВР: перший віцеспікер Руслан Стефанчук, спікер Дмитро Разумков, віцеспікер Олена Кондратюк.
Нарада з керівництвом фракції СН.
Голосування "слуг народу".
Дмитро Разумков звертається до колег.
Виключений з фракції СН Олександр Дубінський.
Спілкування виключеного Дубінського з керівництвом його колишньої фракції.
Гео Лерос і Артур Герасимов ("ЄС").
Олександр Корнієнко (СН) пильно вивчає Конституцію України.
Корнієнко і Конституція.
Вітальні обійми нардепів.
Арахамія з кавою у президії ВР.
Переговори керівництва СН і спікера.
Радісний Дубінський.
Разумков і Стефанчук.
Дубінський і Гетманцев.
Дубінський з колегами.
Радісна Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Олександр Абдуллін ("Батьківщина").
Розповідь Тимошенко розсмішила Абдулліна.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Юлія Тимошенко ("Батьківщина").
"Переможне" фото з Дубінським.
Дубінский і Ольга Василевська-Смаглюк (СН).
Артур Герасимов ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС").
Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і Сергій Льовочкін (ОПЗЖ).
Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у президії Ради.
Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.
Дубінський спостерігає за роботою Ради.
Дубінський вітає Тимошенко.
Звернення Разумкова до нардепів.
Виконання Гімну України.
Фото: Цензор.НЕТ
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в смысле открытия, переширкования Зрады
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
а пасха рахується - коли після 15 лютого настає молодий місяць, то з наступного понеділка 49 днів до...в цьому році 2 травня
повезло всім суркам, яких сьодні не було в харківському зоомагазині
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А почему бы ему не ржать? Бутафорное изгнание из фракции ничего реально не изменило.
В комитете остался у руля.
Киевскую областную организацию "слуг" Зеля у него забрал?
Диагноз куда хужёё , бо депутаты в ЗРАДу прилетели не с других галлактик -- оне очень точная копия всех психов, всех тараганов , всех полюций и эокуляций , шо происходят в головах пересичных граждан и гражданок .
Увы и ах -- в 2010-м голосуя за Зэка Витю более в 10 млн. зомби на шо расчитывали ?
На то шо с Украины выйдет что-то , что не похоже на зону ? Ведь оно , Ибукович , даже и не ховало , шо оно имбецил с двумя рецедивами . Да и статья за групповуху как-то многих не волныхала ...
На что расчитывали те более 10 млн. других зомбаков , шо выбрали бывшего министера в уряде Пахла , любого друзя Юща-два процента ? На шо расчёт был , выбирая долларового миллиардера , который ни дня не был в оппозиции и ложился под любого президента - от Кучмо , до Юща и Ибуковича ?! Шо усё будет в шоколаде ? Мозгов не хватило просчитать , в каком оне будут шоколаде и кто будет от этого шоколада гешефтмахеры иметь ?!
Ну и какой урок дня сурка проистёк в 2019-м ?! Шо бандюк куёфо, шо миллиардер немногим лучше (токо внешне больше патриотизьму для понта) , тёрь выбрали шобы похохмить . Токо хохма выходит не очень хохмистая , а очёнь примитивная и всё больше ниже пояса . Кловун получился уж точно не Ингибаев , и даже не Олег Попов , вышел сплошняком Петросян - токи и Петросян гениталиями по роялям не стукал .
В 2004-м кучмо-зять олигарх Пинчук пытался протянуть "озимое поколение" базарной торговки Инки . Грусное было зрелище и семками отдавало . В 2019 Пинчук переименовал "озимое поколение" в "новолицие" и знаете ли приуспел !
Токмо чем то "озимое" от этих "новых лиц" отличается -- год-то уже 2021 , а не 2004-й ?!
Вот вам и день сурка - праздник как уже давно , уже всегда в Украине - праздник торжества олигархата !
Токо сурки в данном контексте , выползающие из своих норок прямо к избирательным скринькам -- это избиратели . Клюющие на новые заманухи из зомбоящика -- от "озимых поколений" до "новых лиц" .
Почему я себе такую фамильярность позволяю -- бо влкючаю телик только с одной целью , чтобы в очередной раз убедится , за кого топят олигархи на : 112 , на Ньюсоуне , на ЗИКе, на Плюсах , на ICTV , на Прямом и 5-м -- шобы понять кого оне там кошмарят и чехвостят .
За 20 лет по сути у олигархов ничего не изменилось . Разве что , олигархические фавориты . Но кого оне всегда не любили , всегда боялись прихода к власти - тут всё постоянно и неизменно и все последние 20 лет . Поэтому я этих людей и поддерживаю в политике все эти 20 лет ! 20 лет включаю мозг заместо включать зомбоящик с бережной укладкой макаронных изделий по вухам трудящихся масс !
Пукин покусал?
И почему животные без намордника?