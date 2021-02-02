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Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На околиці Харкова через прорив труби окропом залило підвал, в якому розташовуються ветеринарна клініка та зоомагазин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"У нас був кіт, він лежав не в воді, але через температуру йому стало дуже погано. Шиншила навряд чи виживе, тому що була у воді, в окропі. Морські свинки, їх 4-5, вони мокрі, ми не знаємо, чи виживуть вони ... хом'яки зварилися, потонули", - розповіла власниця магазину.

Прорив стався в колодязі комунального підприємства "Харківські теплові мережі". На підприємстві про нього дізналися вранці 2 лютого.

Власниця зоомагазину Олександра Севрюкова каже, що кілька годин чекала аварійну бригаду "Тепломереж".

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Точна сума збитку від події поки невідома. За словами Севрюкової, тільки товари коштували близько 200 тис. гривень.

Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини 01
Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини 02
Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини 03
Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Тварин безумовно шкода.
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02.02.2021 17:36
+12
"Зоомагазин" - жалко ... было бы куда радужнее , если бы другой "зоомагазин" залило -- например штаб Жополехайма !
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02.02.2021 17:40
+6
*бучій кернес і його команда з розпилу бюджета Харкова (ЖИЛКОМСЕРВІС) - кожен рік якись НП у Харкові з трубами горячої води... А центральні парки дебіл робив за десятки мільйонів доларів, сєпар хрєнов...Шкодаале скоріш за все влада нічого не компенсує підприємцю.

Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.
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02.02.2021 18:08
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Кота жалко...остальных нет...
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02.02.2021 17:27 Відповісти
Кстати, а штраф не хочет она? или у нас уже язык - гос-язык? надписи же вроде давно уже как должны быть на укр.?
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02.02.2021 17:29 Відповісти
ну как жеж так !!!!
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02.02.2021 17:29 Відповісти
Тварин безумовно шкода.
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02.02.2021 17:36 Відповісти
не располагайте магазины в подвалах!
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02.02.2021 17:39 Відповісти
"Зоомагазин" - жалко ... было бы куда радужнее , если бы другой "зоомагазин" залило -- например штаб Жополехайма !
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02.02.2021 17:40 Відповісти
А хто винний в тому, що в місці прокладання інженерних комунікацій та
запірної арматури до неї місце захламив магазин (і 100% "некрасиві, непрезентабельні труби" сховав за фальшстіною)?
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02.02.2021 17:46 Відповісти
Лучше бы вазелиновую ботоферма кипятком залило
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02.02.2021 17:55 Відповісти
*бучій кернес і його команда з розпилу бюджета Харкова (ЖИЛКОМСЕРВІС) - кожен рік якись НП у Харкові з трубами горячої води... А центральні парки дебіл робив за десятки мільйонів доларів, сєпар хрєнов...Шкодаале скоріш за все влада нічого не компенсує підприємцю.

Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.
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02.02.2021 18:08 Відповісти
Это все мелочи по сравнению, с фиктивными "любителями" животных, которые собирают пожертвования, бабло себе, а животных в расход. Ублюдки. Сверхразумы недоделанные.
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02.02.2021 18:20 Відповісти
не зоомагазин, а зоотюрьма
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02.02.2021 18:46 Відповісти
Ушёл Кернес - и вот пожалуйста!
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02.02.2021 18:51 Відповісти
От казала ж, зарийте гЕПУ з каляскою, щоб було на чому повернутись ПО МНАГАЧИСЛЄННИМ ПРОСЬБАМ ХАРЬКАВЧАН, - не послухали. От тепер маємо, чуть бідолашний кіт не зварився. Здоров'я йому! Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини - Цензор.НЕТ 9464
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02.02.2021 19:44 Відповісти
Это ж кто додумался вообще в аренду сдавать подвал в панельке под коммерцию. Это явно техническое помещение. По другому и быть не может.
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02.02.2021 22:53 Відповісти
 
 