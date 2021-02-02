Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На околиці Харкова через прорив труби окропом залило підвал, в якому розташовуються ветеринарна клініка та зоомагазин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"У нас був кіт, він лежав не в воді, але через температуру йому стало дуже погано. Шиншила навряд чи виживе, тому що була у воді, в окропі. Морські свинки, їх 4-5, вони мокрі, ми не знаємо, чи виживуть вони ... хом'яки зварилися, потонули", - розповіла власниця магазину.
Прорив стався в колодязі комунального підприємства "Харківські теплові мережі". На підприємстві про нього дізналися вранці 2 лютого.
Власниця зоомагазину Олександра Севрюкова каже, що кілька годин чекала аварійну бригаду "Тепломереж".
Точна сума збитку від події поки невідома. За словами Севрюкової, тільки товари коштували близько 200 тис. гривень.
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запірної арматури до неї місце захламив магазин (і 100% "некрасиві, непрезентабельні труби" сховав за фальшстіною)?
Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.