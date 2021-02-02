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Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Міська рада Миколаєва 2 лютого прийняла звернення до Верховної Ради, президента і Кабінету Міністрів про необхідність розробки і прийняття закону "Про колабораціонізм".

Текст опубліковано на сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У документі, зокрема, зазначається, що збройна агресія Російської Федерації проти України, яка триває з 20 лютого 2014 року, привела до численних людських жертв, окупації частини території і значних економічних втрат для нашої країни. Статус РФ як країни-агресора закріплено законом.

Однак "деякі громадяни України і юридичні особи сприяли і продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань і окупаційних адміністрацій держав-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм".

"Більш того, зараз особи, причетні до колабораціонізму, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики або інформаційного простору України, що є неприпустимим в умовах триваючої збройної агресії і ведення бойових дій", - сказано у зверненні.

Депутати впевнені, що колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України і становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу і іншим національним інтересам України, тому повинен мати відповідальність, встановлену законом.

"З огляду на вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Миколаївської області та України в цілому, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вимагаємо вжити заходів щодо якнайшвидшої розробки та прийняття закону України "Про колабораціонізм", - підкреслюється в документі.

Як написав у Facebookголова громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Іллі Шполянського, з ініціативою звернення виступило ветеранське братство, його підтримали голосуванням 30 депутатів.

Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 01
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 02
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 03

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Топ коментарі
+46
блин!.. я с 2014 года об пишу!.. это должен быть один из главных законов в Украине!
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02.02.2021 22:15
+40
Молодцы. Реально.
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02.02.2021 22:15
+30
коллаборантов нужно отстреливать, как диких собак!
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02.02.2021 22:16
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блин!.. я с 2014 года об пишу!.. это должен быть один из главных законов в Украине!
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02.02.2021 22:15 Відповісти
Молодцы. Реально.
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02.02.2021 22:15 Відповісти
Потрібні такі саме вимоги від ще декількох облрад !!!)))
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02.02.2021 22:50 Відповісти
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм" - Цензор.НЕТ 3803
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03.02.2021 04:49 Відповісти
коллаборантов нужно отстреливать, как диких собак!
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02.02.2021 22:16 Відповісти
досі в очі лупитесь ? КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ , не колаборантів !!!
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02.02.2021 22:34 Відповісти
І зразу ж кількість депутатів скоротиться автоматично 👍
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02.02.2021 22:51 Відповісти
колаборантів - так !
Але не собак ! Тварини краще за колаборантів !
Вони не зраджують!!!
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02.02.2021 23:07 Відповісти
Партія "Пропозиція" (і її очільники Б.Філатов, О.Сенкевич, А.Райкович, С.Сухомлин) - це українська патріотична партія ліберально-демократичного спрямування.
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02.02.2021 22:16 Відповісти
смішно.
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03.02.2021 08:30 Відповісти
Слуги урода, котрі бачать мир в очах х...ла, пропишуть закон так що покарані будуть патріоти.
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02.02.2021 22:18 Відповісти
Tema9 - "в очах х...л...", - а шо *****-Путена назвать ****** религия не позовляет или прокси из быдлоскотской расии ? Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4045
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02.02.2021 22:23 Відповісти
У власти враги Украины. Такие обращения к ним - нелепы и абсурдны.
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02.02.2021 22:20 Відповісти
NonCFist - "У власти враги Украины" за рекламу, 10 копеек получишь, от свинокацапсинной путинско-********** расии Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 7366

Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3166
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02.02.2021 22:27 Відповісти
Респект Миколаївцям. Слава Україні - смерть руским потворам
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02.02.2021 22:20 Відповісти
Майже 7 років від початку війни...
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02.02.2021 22:20 Відповісти
Этот закон должен был бы быть принят в 2014, крайний срок в 2015.. Вопрос к предыдущей власти НУ И ДЕ... ( как впрочем и разрыв дип отношений с страной агрессором, и перекрытия границы с РФ, и закрытие линии соприкосновения с оккупированным Крымом и ОРДЛО в ту строну ( в эту, в Украину оставить для беженцев) и т.д. и т. п.. Опять скажут оно и то же " не хватило политической воли". Ну уж если тем не хватило, то что вы от этих шоуменов хотите. Вот в этом то и есть вопрос. ПОЧЕМУ...
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02.02.2021 22:24 Відповісти
Ви довго будете ще питати попередню владу?
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02.02.2021 22:32 Відповісти
Фігня якась,правда? Ніяк ми ПАПЄРЄДНІКОВ не позбудемся...
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02.02.2021 22:36 Відповісти
С каждого свой спрос и с Кравчука, и с Кучмы, и с Ющенко, и с Хамла ( или с него как попередника - попередника уже спроса нет., судя по вашему мнению.) Спрос также с Турчинова и Порошенко пришедших к власти на волне революции и патриотического подъема, а поэтому с них двойной, тройной спрос ( а по вашему с них и спросить нельзя.. ). Спрос конечно и с Зели, к нему основной вопрос - куда ты поперся дурилка картонная.. а потом уже все остальные вопросы. А в вашем понимании вопросы должны быть только к последнему, а тем типа "амнистия" ,да хрен им... Вопросы есть и будут.
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02.02.2021 23:18 Відповісти
До того часу, поки не перестануть нам розказувать як при порошенко було усе гарно.
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03.02.2021 01:01 Відповісти
Улюбленна казка про попередників !!! Україна не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росіі в усьому винен Госдеп !!!)))
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02.02.2021 22:41 Відповісти
Ну почему "казка" почему с 2014 до прихода к власти Зекоманды, не приняли закон о коллаборантах, не разорвали дип отношений с Рашей ( даже Грузия на это сподобилась , хоть и война был а всего неделю), почему не придавили хвост "пятой колонне", почему только под давлением патриотов удалось установить хоть какое то слабое подобие " блокады" Крыма и ОРДЛО, почему спустя годы войны граница с Рашей не закрыта наглухо, почему линия соприкосновения с Крымом и ОРДЛО что проходной двор туда - сюда.., почему не было оказано даже чисто минимальное сопротивление оккупации Крыма , почем у отдали Дебальцево и часть других районов когда по Минску эта территория была за Украиной , почему когда наши гибли под Иловайском в Киеве был парад Почему это не было сделано ни при Турчинове и ни при Порошенко. Всего лишь закономерный вопрос ПОЧЕМУ... Не хватило " политической воли" или забсдели. Таких "почему" можно задать еще сотню, а ответа нет. Не смотря на нахождении в то время вроде как патриотов у власти ( и президент и парламент, и ген прокурор, и революционная обстановка все было в руках). ( За Зелю вообще вопрос не стоит.. это чудило при власти, вопрос к бывшим "маститым" политикам. Понимаю, вопросы не удобные, но куда без них. ( а истинно верующих адептов - Петра" непогрешимого", тоже как и Зе готового "умереть за Украину на поле боя на курорте" прошу успокоиться)
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02.02.2021 23:06 Відповісти
Ну, я Порошенка не ідеалізую, в жодному разі. В першому турі навіть не хотів за нього голосувати - в останній момент передумав. Крім ваших питань, я б додав ще один, на мій погляд навіть важливіший - "Якого біса нічого не зроблено з судами?". Чесні суди вплинули би на все в Україні - в тому числі на війну. Але порівнювати Порошенка із цим убоЗЕством не можна. Я на 100% певен, що за ці санкції ми маємо дякувати США та, можливо, якимось іншим, невідомим нам, обставинам.
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Верховная Рада такой закон не примет, потому что сейчас там половина состава - коллаборационисты.
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02.02.2021 22:26 Відповісти
50%? Оптимист.
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02.02.2021 22:34 Відповісти
І шо дєлать? В ВР одні колабопідари сидять...Тут треба шось придумать...
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02.02.2021 22:34 Відповісти
Нужно решение СНБО!
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03.02.2021 09:21 Відповісти
Респект Миколаїв! Що на це скаже Україна?
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02.02.2021 22:35 Відповісти
Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 6022 ..Блін , навіть не віриться в те , що це дійсно Миколаївська міськрада , а не Львівська там , чи Франківська . Дуже здивований ,, але -здивований приємно .. Браво миколаївцям !!! Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4044 .
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02.02.2021 22:37 Відповісти
Ти ба, есть таки яйца в кулаках некоторых депутатов. Мелкие конечно, размером в каштановых... но хоть что-то. Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3760
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02.02.2021 22:38 Відповісти
3э-ленейсские и ЖОПЫ..-
А это правда , что ваш камандир-- ПЭДОФИЛ ?? .
И об это м пишут МИРОВЫЕ СМИ ?? .
.




Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4031 Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3142Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3554Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3531Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 6240Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 2377Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3407
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02.02.2021 22:38 Відповісти
Такой закон уже давно должен был работать, и запустить этот закон обязан был Порох, ну как вы себе представляете, что бедный совок напишет этот закон.
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02.02.2021 22:40 Відповісти
Знову Порох . пц Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4455 ... Чому не Кучма .? Чи починай вже з Кравчука .
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02.02.2021 22:43 Відповісти
В усьому винен Володимир Великий і крапка !!!)))
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02.02.2021 22:46 Відповісти
Топу,що саме при ньому відбулося пряме підорашенське вторгнення
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03.02.2021 01:58 Відповісти
Бездіяльність попередників не виправдовує бездіяльність діючої влади !!!Еківоки в бік попередників , це відмазки на рівні дітячого садка !!!))))
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02.02.2021 22:45 Відповісти
Так тримати!
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02.02.2021 22:40 Відповісти
ОПЗЖ,відкрита антиукраїнська сила,пята колона,яка не криючись працює проти України.
Це колаборанти і зрадники,які обєднані ідеєю зруйнування нашої держави та ненавистю до всього українського!
Ось кому потрібно заборонити пхАтися до ВР УУкраїни !
За поребрик мерзотників - коллАборантів !
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02.02.2021 22:53 Відповісти
Вместо рассмотрения тарифов на комуналку и транспорт в Николаеве, депутаты на сессии составляют обращение в Раду! Я не удивлюсь, если скоро вместо НК, что держат транспоранты. за ответом к этим депутатам придут все жители города...
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02.02.2021 23:00 Відповісти
Одно другому не мешает, особенно с учетом того, как зажопная срань в горсовете Николаева плюет на законы страны.
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03.02.2021 01:05 Відповісти
Миколаєву - RESPECT !!!
Треба всім сконцентруватися на цьому ЗАКОНІ !!!
Інакше " медведчуки " будуть , як таргани розмножуватися !
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02.02.2021 23:13 Відповісти
Молодці! Даєш Всеукраїнський челлендж!
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02.02.2021 23:17 Відповісти
не прошло и 6 лет....там на триллиарды контрабанды на даумбасс завезлм уже
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03.02.2021 00:34 Відповісти
не примут

потому что начиная расследование - главное не выйти на самих себя
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03.02.2021 01:28 Відповісти
Давно пора.
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03.02.2021 01:28 Відповісти
ДА В НИКОЛАЕВЕ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТКУ СДЕЛАТЬ !!!
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03.02.2021 02:58 Відповісти
Респект Николаевцам! А то ЗЕ президент никак не додумается!
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03.02.2021 09:13 Відповісти
Так, что теперь Медведчука не только из эфира, а и из ВР погонят? Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм" - Цензор.НЕТ 5071
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03.02.2021 09:15 Відповісти
 
 