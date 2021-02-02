Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм". ФОТО

Міська рада Миколаєва 2 лютого прийняла звернення до Верховної Ради, президента і Кабінету Міністрів про необхідність розробки і прийняття закону "Про колабораціонізм".

Текст опубліковано на сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У документі, зокрема, зазначається, що збройна агресія Російської Федерації проти України, яка триває з 20 лютого 2014 року, привела до численних людських жертв, окупації частини території і значних економічних втрат для нашої країни. Статус РФ як країни-агресора закріплено законом.

Однак "деякі громадяни України і юридичні особи сприяли і продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань і окупаційних адміністрацій держав-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм".

"Більш того, зараз особи, причетні до колабораціонізму, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики або інформаційного простору України, що є неприпустимим в умовах триваючої збройної агресії і ведення бойових дій", - сказано у зверненні.

Депутати впевнені, що колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України і становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу і іншим національним інтересам України, тому повинен мати відповідальність, встановлену законом.

"З огляду на вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Миколаївської області та України в цілому, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вимагаємо вжити заходів щодо якнайшвидшої розробки та прийняття закону України "Про колабораціонізм", - підкреслюється в документі.

Як написав у Facebookголова громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Іллі Шполянського, з ініціативою звернення виступило ветеранське братство, його підтримали голосуванням 30 депутатів.







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