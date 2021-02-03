Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Смішне питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

А як же мир в очах Путіна?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос

... і чому на волі кум Путіна

Трішки відрізняється...

Актуальна статистика

Винесення тіла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Фото, яке приховували з 2014 року

Укол "русского міра"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Спутнік V"

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