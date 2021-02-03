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Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Смішне питання
А як же мир в очах Путіна?
... і чому на волі кум Путіна
Трішки відрізняється...
Актуальна статистика
Винесення тіла
Фото, яке приховували з 2014 року
Укол "русского міра"
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+65 Топ Ган
показати весь коментар02.02.2021 23:58
+52 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар03.02.2021 00:02
+50 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.02.2021 23:49
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Вітаю, шановні друзі!
З легкої руки запущене в медіапростір запитання "Чому ми ще не в НАТО?" потрохи стає мемом. Щоправда окремі політики епохи отруєння президентів з певного моменту часу чи то розширили чи то звузили запитання до "Чому ми досі не маємо статусу особливого союзника США поза НАТО?" Оскільки МИ стосується всіх і кожного спробуємо допомогти 46-му президенту США відповісти на них, зберігаючи наразі тверде переконання що допомоги цієї він навряд чи потребує.
МИ не в НАТО тому що якось непослідовно задавати подібні питання після заяви про те, що "в НАТО нас ніхто не чекає..." Заяві трохи більше року. Логічна відповідь: ВИ самі то визначитесь чого бажаєте.
МИ не в НАТО тому що нашу країну до 2014 року очолювали люди які намагалися зберегти, нехай і приховано, наш тодішній статус колонії. Вони відмовлялися від найпотужніших систем озброєння і твердили нам про багатовекторність і позаблоковий статус. Імовірна відповідь: а де ВИ були весь цей час?
МИ не в НАТО тому що діючий очільник оборонного відомства почав діяльність на новому тоді для нього посту із скептичних повідомлень про безперспективність вступу. А всі реформи і наближення до стандартів вже майже рік звелись до зміни кольору панчів на формі одягу. Перспективна відповідь: ми невпевнені що ВИ всі хочете цього вступу.
МИ не в НАТО тому, що не поновили заявку на отримання Плану дій щодо вступу. Під лежачий камінь вода, як відомо, не дуже бажає текти. МИ намагалися не нервувати переговорників. Вдала відповідь: а ВИ точно туди просилися?
МИ не в НАТО тому що восени 2019 року Верховний головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді нам всім говорили про мир в очах північних сусідів. Ми повним ходом відводили війська і "майже вірили" за версією 1+1 в те що мир вже наступив. Правильна відповідь: а ВИ впевнені, що вам це потрібно?
МИ не в НАТО тому що саме після доповіді в офісі президента була фактично зірвана спецоперація по затриманню "вагнерівців". Розкриття головної інтриги ще попереду, але удар по іміджу країни був більш ніж відчутним. Професійна відповідь: як з ВАМИ далі працювати?
Ми не в НАТО тому зо саме у фракції президентської монобільшості до недавнього часу рахувався головний викривач змісту розмов президентів/претендентів по телефону. Мабуть в якийсь момент відчув себе "смотрящим" за виборами. Передбачувана відповідь: а нам з ВАМИ точно по дорозі?
І на останок. Проти того, кому адресовані запитання НАМИ відкрито декілька кримінальних справ. Йому 78 років і він теж не лох…А взагалі - питання було задано за адресою ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246127463747129&id=100050496309386
- Джо, а чому Зеленський ще досі зєпрідєнт?
Медаль «За повернення Криму»