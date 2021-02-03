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Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Смішне питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

А як же мир в очах Путіна?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... і чому на волі кум Путіна

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Трішки відрізняється...

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Актуальна статистика

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Винесення тіла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Фото, яке приховували з 2014 року

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Укол "русского міра"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Спутнік V"

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Топ коментарі
+65
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5894 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 484
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02.02.2021 23:58
+52
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7275
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03.02.2021 00:02
+50
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3604
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02.02.2021 23:49
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Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3604
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02.02.2021 23:49 Відповісти
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9841
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02.02.2021 23:52 Відповісти
матрос заліковий))
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02.02.2021 23:55 Відповісти
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4766 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3190
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03.02.2021 00:00 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5074
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03.02.2021 08:31 Відповісти
Почему все такие скептики и не верите Зеле?! Он бы просто позвал Мендель и она парой твитев, всех тех зеленых человечков помножила на ноль Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6526
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03.02.2021 09:42 Відповісти
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4163
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02.02.2021 23:58 Відповісти
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5894 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 484
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02.02.2021 23:58 Відповісти
клас !
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03.02.2021 01:16 Відповісти
На ярмольника больше похож, а не на бубочку.
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03.02.2021 08:32 Відповісти
Михайло Забродський

Вітаю, шановні друзі!
З легкої руки запущене в медіапростір запитання "Чому ми ще не в НАТО?" потрохи стає мемом. Щоправда окремі політики епохи отруєння президентів з певного моменту часу чи то розширили чи то звузили запитання до "Чому ми досі не маємо статусу особливого союзника США поза НАТО?" Оскільки МИ стосується всіх і кожного спробуємо допомогти 46-му президенту США відповісти на них, зберігаючи наразі тверде переконання що допомоги цієї він навряд чи потребує.
МИ не в НАТО тому що якось непослідовно задавати подібні питання після заяви про те, що "в НАТО нас ніхто не чекає..." Заяві трохи більше року. Логічна відповідь: ВИ самі то визначитесь чого бажаєте.
МИ не в НАТО тому що нашу країну до 2014 року очолювали люди які намагалися зберегти, нехай і приховано, наш тодішній статус колонії. Вони відмовлялися від найпотужніших систем озброєння і твердили нам про багатовекторність і позаблоковий статус. Імовірна відповідь: а де ВИ були весь цей час?
МИ не в НАТО тому що діючий очільник оборонного відомства почав діяльність на новому тоді для нього посту із скептичних повідомлень про безперспективність вступу. А всі реформи і наближення до стандартів вже майже рік звелись до зміни кольору панчів на формі одягу. Перспективна відповідь: ми невпевнені що ВИ всі хочете цього вступу.
МИ не в НАТО тому, що не поновили заявку на отримання Плану дій щодо вступу. Під лежачий камінь вода, як відомо, не дуже бажає текти. МИ намагалися не нервувати переговорників. Вдала відповідь: а ВИ точно туди просилися?
МИ не в НАТО тому що восени 2019 року Верховний головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді нам всім говорили про мир в очах північних сусідів. Ми повним ходом відводили війська і "майже вірили" за версією 1+1 в те що мир вже наступив. Правильна відповідь: а ВИ впевнені, що вам це потрібно?
МИ не в НАТО тому що саме після доповіді в офісі президента була фактично зірвана спецоперація по затриманню "вагнерівців". Розкриття головної інтриги ще попереду, але удар по іміджу країни був більш ніж відчутним. Професійна відповідь: як з ВАМИ далі працювати?
Ми не в НАТО тому зо саме у фракції президентської монобільшості до недавнього часу рахувався головний викривач змісту розмов президентів/претендентів по телефону. Мабуть в якийсь момент відчув себе "смотрящим" за виборами. Передбачувана відповідь: а нам з ВАМИ точно по дорозі?
І на останок. Проти того, кому адресовані запитання НАМИ відкрито декілька кримінальних справ. Йому 78 років і він теж не лох…А взагалі - питання було задано за адресою ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246127463747129&id=100050496309386
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03.02.2021 00:01 Відповісти
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7275
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03.02.2021 00:02 Відповісти
уже подбородки в рубашке неприлично выглядят для страны в кризисе, перешел на гольфы.
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03.02.2021 07:31 Відповісти
Ну, як уже така гульня пішла, то й у мене є своє жорстке питання до Байдена:
- Джо, а чому Зеленський ще досі зєпрідєнт?
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03.02.2021 00:02 Відповісти
А хіба Байден його за такого вважає?
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03.02.2021 06:09 Відповісти
А собі це питаня не ставив?
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03.02.2021 10:20 Відповісти
Ні не ставив, бо за клоунів, за ригів, за рускій мір ніколи не голосував.
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03.02.2021 13:47 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6559
Медаль «За повернення Криму»

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4410 Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2242 Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 960
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03.02.2021 00:11 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 00:14 Відповісти
«Зеленському треба дати медаль за героїзм під час чергового інтервью». (с) Турчинов. Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6462
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03.02.2021 01:27 Відповісти
ах, какие высокоинтеллектуальные кукрыниксы.
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03.02.2021 01:52 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4803
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03.02.2021 06:43 Відповісти
даже Януковождя так не высмеивали как этого шута горохового.
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03.02.2021 06:45 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7643
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03.02.2021 07:07 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7536
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03.02.2021 07:08 Відповісти
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1489
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03.02.2021 13:31 Відповісти
 
 