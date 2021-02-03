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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Закриття каналів Медведчука
20 162 98
санкції (6842) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У соцмережах користувачі постять радісні фотографії з телеканалами "112", NewsOne і ZIK, які припинили мовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше дивимося "112". Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення: Вперше дивимося "112" Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 01 . З Новим роком! 01 З Новим роком!" - пишет Павло К. Кашчук.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 02

"ZIK зараз. На 112 каналі - опше чорне поле. Тікі по NewsOne ше якусь хрєнь показують. Я офігів, Валєра!" - написав Данило Мокрик.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 03

"Найкраще завершення дня. Проросійські смітники 112, Ньюзван, Західну інформаційну корпорацію та інші заблоковано", - написав Дмитро Реплянчук

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 04

"Нічого собі, Гарант в мить відключив пропагандиські канали медіахолдингу Медвечука! Так виглядає зараз картинка на ZIK, а на 112 та NewsOne - сніжний екран! Цікаво, скільки часу не "вєщатимуть" і чи не спіткне невдача інші ЗМІ, які не мають відношення до пропаганди?" - заявив Назар Поліщук.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 05Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 06
Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 07

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 08


Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
как правильно смотреть ньюз ван на ютубе
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 462
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03.02.2021 09:39
+22
Як же гарно тебе плющить, кацап.)))
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03.02.2021 09:38
+20
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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03.02.2021 09:47
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Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами: "Впервые смотрим "112". С Новым годом!" - Цензор.НЕТ 5731
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03.02.2021 09:34 Відповісти
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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03.02.2021 09:47 Відповісти
"Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины." - и сывочелого гетьмана это нисколько не смущало. Я правильно понял Ваш комментарий?
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03.02.2021 10:35 Відповісти
Маленький дигинират не умеет читать?
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
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03.02.2021 11:15 Відповісти
"Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права" - ну да, ну да...

"Вечером 27 февраля (2019) Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.
Статью 368-2 о незаконном обогащении ввели в Уголовный кодекс после Евромайдана - в 2015 году."
"Новая редакция статьи будет выписана так, что комар носа не подточит", - (снова) обещает Порошенко"
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03.02.2021 11:51 Відповісти
Политика - есть искусство возможного. Чтобы принять закон - недостаточно желания одного человека,Ю нужно ещё и набрать голоса.
ПС: это тот конституционный суд, который пытался разогнать Зеленский?
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03.02.2021 12:15 Відповісти
Дякую за розумне пояснення для розумних людей . Але для зебілів це дуже складно , більшість з них не вміють читати , хоча деякі мають дипломи . А ще дуже вперті як і всі дурні .
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03.02.2021 12:20 Відповісти
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.(с)
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03.02.2021 09:34 Відповісти
Наступний крок від ЗЕ - випустити з в'язниць патріотів, яких він там тримає на догоду ваті.
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03.02.2021 09:34 Відповісти
Може й тих, яких Сивочолий посалив??))
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Кажуть Порошенко нікого не садив, бо це не входило в його повноваження. А ось Зеленський ну просто повинен випустити
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03.02.2021 09:46 Відповісти
Та брешуть, як ПЕСики..😀
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03.02.2021 09:52 Відповісти
А чиє рохкання: "Весна прийде - садити будемо!" ? Не чую!!!
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03.02.2021 10:35 Відповісти
А такі є ?
Назвіть прізвища.
Бо я то в'язнів зеленського назву, а ви ?
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03.02.2021 09:57 Відповісти
Називайте!!
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03.02.2021 09:58 Відповісти
Кузьменко, Дугарь, Рифмайстер, Котеленець, Пума та її чоловік.
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03.02.2021 10:00 Відповісти
...и тишина в ответ.
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03.02.2021 11:00 Відповісти
І цих теж.
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03.02.2021 09:38 Відповісти
ну вы загнули . и это было не простым решением для Зельки . так далеко он не зайдет

да и есть некоторые сомнения на счет срока этих санкций . Козак поклянется страшной клятвой шо больше ни тонны угля из ДыНыРы и все . санкции снимут
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Тарас Козак - гражданин Украины. Вводить санкции Украины (государства), против своих граждан, ЗАПРЕЩЕНО. Дальше, вангую, суд в ЕСПЧ, выплата компенсации, и отмена санкций. ИМХО
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03.02.2021 10:18 Відповісти
а якщо знайдуть паспорт з куркою ?
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03.02.2021 10:44 Відповісти
А якщо не знайдуть? Надрукують?
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03.02.2021 10:49 Відповісти
А що за курка?
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03.02.2021 10:54 Відповісти
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
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03.02.2021 11:17 Відповісти
Подождите с этим негативом. Дайте хоть сегодня порадоваться от души "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 1548
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03.02.2021 09:41 Відповісти
... и закон о коллаборационистах, и "нужно просто начать стрелять."
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03.02.2021 09:47 Відповісти
Це Ви по свою мрію, чи справді про наступний крок Зєлжнского? За закриттям каналів немає нвюіякого патріотизму Зєлєнского. Швидше за все плануюьються перевибори у Верховну Раду десь на весну-літо. І просто у ОПаЗаЖопи вбивають агітаційний ресурс. Сподіваються таким чином перетягнути частину електорату, який без телереклами на ЗІКу перейде на телереклами Г+Г.
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03.02.2021 09:49 Відповісти
согласен . с сегодняшнего дня эти каналы стали интереснее . наконец то есть что посмотреть Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами: "Впервые смотрим "112". С Новым годом!" - Цензор.НЕТ 8148
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03.02.2021 09:36 Відповісти
У дебилов каждый день Новый год. С праздником Паша.К
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03.02.2021 09:36 Відповісти
Як же гарно тебе плющить, кацап.)))
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03.02.2021 09:38 Відповісти
Пече? Приложи льод до дупи... и голови
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03.02.2021 09:39 Відповісти
о . новые лица на Цензоре "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4139
шо каналы ваши не вещают так ты сюда зашел ? "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4213
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03.02.2021 09:43 Відповісти
Ти не фікус. Ти овоч.
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03.02.2021 09:46 Відповісти
сегодня Скобеева и Шейнин опять с пеной у рта будуть скулить о притеснениях мальчиков в одних трусиках
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03.02.2021 09:36 Відповісти
Так- соцмернжі з ночі стоять на вухах!
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Росіяни мають піти з окупованих територій України. Закриття каналів російських окупантів це початок деокупації від росіян.
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропагандистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:37 Відповісти
как правильно смотреть ньюз ван на ютубе
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 462
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03.02.2021 09:39 Відповісти
1 000 %
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03.02.2021 09:41 Відповісти
Добавил!)
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03.02.2021 09:54 Відповісти
Да там все пункты подходят... "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 1153
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03.02.2021 09:58 Відповісти
жаль нельзя все сразу выбрать
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Медведчуковські канали вивісили на екрані свої прапопри. "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 5862
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 6571
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03.02.2021 09:39 Відповісти
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 7506
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03.02.2021 09:43 Відповісти
Ну не знаю, у меня 112 так показывает второй год, а ЗИК вчера вечером отключили
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03.02.2021 09:39 Відповісти
ЭТИ аналы ПРОПАГАНДИРОВАЛИ ПЭД0ФИЛИЮ ПУКина - - -
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 8736 "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 3087"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4005"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 7103"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4845
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03.02.2021 09:41 Відповісти
Відволікання уваги охлосу від
тарифного геноциду....
Бабусям та дідусям з пенсією
реальною до 2000 грв, до п'ятої точки...
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03.02.2021 09:41 Відповісти
Льод, льод до сраки прикладай, казламордає... "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 5254 "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 8295
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Григорію, ти шо, орієнтацію змінив??
Своїми "рецептами" ділишся??
))
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03.02.2021 10:06 Відповісти
Што, абідєлся, казламордій, да ??? "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 3344
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03.02.2021 10:09 Відповісти
Нє, Я в "сауні"..))
А ти на Мене підписався,
вийду-нагадаю...))
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03.02.2021 10:12 Відповісти
Ейдельштейна обслуговуєш?
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03.02.2021 10:56 Відповісти
А хто це??
Ви вже знайомі??
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03.02.2021 11:00 Відповісти
Твой лидор, перед прегоженім!!! =)))
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03.02.2021 11:07 Відповісти
??
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03.02.2021 11:16 Відповісти
Минулого тижня я вперше за пів року включив канал "Наш" "Їхній". Встановив рекорд! 7 хв! зміг дивитися перед тим, розцарапати стінку на кухні.
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03.02.2021 09:42 Відповісти
где же теперь "Свобода" будет выступать?
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03.02.2021 09:43 Відповісти
тебе кто разрешил пасть открывать чушка? ты дырявый будешь вякать когда тебе команду дадут.
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03.02.2021 11:08 Відповісти
С новым ИСТОРИОЙ !!! НАЧЕЛОС ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЕ ОТ пророссийских агентов .поками в СМИ .Я ВЕД ТУТ ВСЕ ВРЕМЯ УТВЕЖДАЛ ТЕРПЕНИЕ !!! Зеленскому надо было ПОДДЕРШКА ИЗ США !!! Вы даже не преставояете сколка агентов россие в власте УКРАИНЕ .очеред всем оригархам дайдет 😉
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03.02.2021 09:43 Відповісти
Кто-то еще смотрит телевизор?
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03.02.2021 09:46 Відповісти
Сьогодні буду дивитися. 112-й, Зік і НАШ. Тепер це самі цікаві канали.
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03.02.2021 09:47 Відповісти
Не забыть главное - по эфирному телевидению. "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 6475
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03.02.2021 09:48 Відповісти
Теща любить ці канали. Сьогодні подзвоню, скажу, що супер передачі транслюють. І попрошу не класти слухавку. Відчуваю вже насолоду.
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03.02.2021 09:51 Відповісти
й звук громкіше хай зробить
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03.02.2021 10:04 Відповісти
Тёщу обижать нельзя! Благодаря ей есть такая жена.
Лучше покажите, как на ютубе смотреть.
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03.02.2021 12:09 Відповісти
Вопрос на миллион. На необитаемом острове с интернетом живешь?
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03.02.2021 09:51 Відповісти
Согласен, можно сбрасывать предоплату 50%.
Я эфирный телевизор не смотрел с 2008г. Он у меня подключен как второй монитор.
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03.02.2021 12:11 Відповісти
Анекдот напоминает.

- Моцарта любишь?
- Говно!
- ?
- Вася напел. Не понравилось.
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03.02.2021 12:20 Відповісти
Я в себе відключив телебачення вже давно і ні разу не пошкодував. Інтернету достатньо.
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03.02.2021 09:48 Відповісти
Аналогично...
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03.02.2021 09:55 Відповісти
Зроблю досить двояку заяву, одразу кажу Крим, Донбас це Україна, жопоблок то не для України, аби не записали мене в зрадники. Ціі канали, які були заблоковані , одні, які обьєктивно висвітлювали всі мітинги ФОПів, ситуацію щодо тарифів .
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03.02.2021 09:50 Відповісти
Я свято вірю в те, що разом ми переживемо цю біду-біду з відключенням. цих аналів.
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03.02.2021 09:52 Відповісти
Біда в тому , що весь простір новин України бреше.
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03.02.2021 11:55 Відповісти
Треба не зупинятися. Ця гидота буде шукати можливості відновитися. Арешт шуфричів, піховшиків , бандарєнок та іншої нечисті. Починати треба з портнова, якщо до мертвечука не достають
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03.02.2021 09:58 Відповісти
ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати

А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
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03.02.2021 10:00 Відповісти
Вони бояться, що таким же чином прикриють інші опозиційні канали.
Щоб ми так до путінщини не дійшли.
Все ж таки, свобода слова це не іграшки.
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03.02.2021 10:02 Відповісти
якщо така свобода слова як була на г+г у 2018-2019 роках то най сконає у прірву
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03.02.2021 10:05 Відповісти
Ну, в общем: моя первая реакция -- "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 5810 "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 7299 "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 7299+ "неужели я аплодирую зеленскому?"
А потом появился Арьев и Что касается "санкций" + Дополнение к вчерашнему посту о "санкциях"
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03.02.2021 10:07 Відповісти
Побачимо. В коментарях є слушне зауваження - яким чином канали перепишуть на інших, якщо підприємницька діяльність з активами заборонена.
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03.02.2021 10:10 Відповісти
Да. Именно это я и хотел сказать -- посмотрим.
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03.02.2021 10:13 Відповісти
> Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу,


такі діє теж заблоковані.. зміна і виведення майна і коштів..
можна створити тільки новий канал, але спочатку його треба зареєструвати
і отримати ліцензію на мовлення,
отримати квоту на частоту, яка буде вже перерозподілена..

буде цікаво поспостерігати, хто отримає в користування звільнені частотні ресурси..
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03.02.2021 10:51 Відповісти
Зеленский наступил на хвост ,он сопли в Раде жопоблок смотрите
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03.02.2021 10:05 Відповісти
112 надо было отключать давно ..если там шарий на изи боотает про путлера и руский мир без проблем можно пообщаться ..Тут решение Зеленского обосновано и правильно
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03.02.2021 10:07 Відповісти
112 Давай Досвиданье ...
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03.02.2021 10:08 Відповісти
"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4899
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03.02.2021 10:09 Відповісти
Вот где воевал наш ЗЕлёный "Аника-воин" во время боёв на Донбассе...

"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 4082

Sharp`s
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03.02.2021 10:10 Відповісти
У ваты ломка началась,примитивные жертвы зомбоящика,в Мордор валите там только хорошие новости на всех каналах и россия 24,и соловьев live,обсуждают и обсерают только Украину и США,одинаковый контент там вы будете свои
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03.02.2021 10:15 Відповісти
Эти аналы пропагандировали ПУКинсскую ПЕДОФИЛИЮ и ФАШИЗМ !

"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 5743 "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 8770"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 1048"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 5451
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03.02.2021 10:45 Відповісти
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
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03.02.2021 11:20 Відповісти
Браво Президент!
Все четко и по делу.
И пусть взрываются ватные и зеленые пердаки!
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03.02.2021 11:35 Відповісти
ЦІ КАНАЛИ НЕ ТІЛЬКИ ВІДКРИТО ПРОПАГУВАЛИ "сруський МИР", А І ЗАСТОСОВУВАЛИ НЛП ТЕХНІКИ, які заборонені у розвинутих країнах!! ТЕ, ЩО ЗАСТОСОВУЄ РОСІЯ НА СВОЇХ ГРОМАДЯНАХ ! А НЛП ТЕХНІКИ НАЙБІЛЬШЕ МАЮТЬ ВПЛИВ НА ЛЮДЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ IQ (ІНТЕЛЕКТ). НА ЦЕ І РОЗРАХОВАНО, ЩОБ отримати підтримку! В Україні ніхто не займається перевіркою, як саме впливають на свідомість громадян! Отже, СБУ повинні перевірити!!
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03.02.2021 12:24 Відповісти
Псевдопатриотический ZIK перестал зиговать в угоду кремлю.
Долго будут протирать свои очки.
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03.02.2021 14:29 Відповісти
Паше Кащуку (Инфокар) отдельное спасибо!
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03.02.2021 14:55 Відповісти
 
 