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Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зі світовим рекордом серед молоді виграла турнір у словенській Банська-Бистриці. 19-річна стрибунка у висоту "перелетіла" позначку 206 см.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Це найкращий результат в історії серед спортсменів до 20 років, крім того, це новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Також ця висота – третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту. Рекорд світу належить Кайсі Бергквіст – 208 см.

"Срібло" також завоювала ще одна представниця України - Юлія Левченко, яка взяла висоту - 1 м 96 см.

Бронзову нагороду отримала легкоатлетка з Білорусі Карина Демідик.

Для Магучіх це вже третя перемога в 2021 році. Спочатку у київському турнірі "Різдвяні старти" вона показала результат – 2 м 2 см. А після на міжнародному турнірі в Італії взяла висоту 2 метри.

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту 01

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментував свій успіх на турнірі в словацькій Банська-Бистриці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії

"Насамперед я щиро вдячна моєму тренеру. Без неї цей результат сьогодні не був би можливим. Я їхала в Банська-Бистриця з метою поліпшити свій особистий рекорд на 1 см і подолати 203 см. Але взявши цю висоту, я вже думала зупинитися, адже це наше з тренером правило. Але потім вирішили спробувати виконати хоча б одну спробу на 206 і це ... це було неймовірно!

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту 02

Поки що навіть не можу повірити, що мені це вдалося. Щастя переповнює! Продовжувати змагання далі, напевно, було б занадто. Адже попереду в мене ще зимовий чемпіонат України та, вірю, - чемпіонат Європи в приміщенні" - сказала спортсменка, слова якої цитує видання UA.Футбол.

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту 03
Фото: World Athletics/Twitter

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
яка молодчинка-чекаємо рекордів на рівні дорослих-
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03.02.2021 09:39
+21
Наверное узнала что каналы медвечука закрыли)
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03.02.2021 09:46
+19
Вітаємо !!!
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03.02.2021 09:42
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яка молодчинка-чекаємо рекордів на рівні дорослих-
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Найкращій результат з 2006 року теж не погано на рівні дорослих
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03.02.2021 09:41 Відповісти
найвищий (взагалі) стрибок серед українок в історії спорту- куди вже доросліше і рекордніше
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03.02.2021 14:23 Відповісти
Вітаємо !!!
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03.02.2021 09:42 Відповісти
Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275
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03.02.2021 09:42 Відповісти
Вот кацапы, не просто так мы снегирей едим.....
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03.02.2021 09:45 Відповісти
Putin - ***** !
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03.02.2021 10:21 Відповісти
ну да, нелегко быть спортиком, разве что соревноваться с мужиками - кто крепче выпьет кухоль пива да смачней закушает таранкой. или тараном - фиг поймешь этих рыб.))

ну че, с рекордом Украины, и шоб гонорар хоть на 30% достался, а не как всегда: Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 2016 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 6994= Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 5791( Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 5236 )
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03.02.2021 09:45 Відповісти
Как бы она еще и должна не осталась.
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03.02.2021 10:18 Відповісти
Молодець! Круто! Вітаю!
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03.02.2021 09:45 Відповісти
Наверное узнала что каналы медвечука закрыли)
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03.02.2021 09:46 Відповісти
Думаю, що цим стрибком вона взяла б висоту на 2-3 см вище, якби планка там стояла, бо певний запас видно.
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03.02.2021 09:46 Відповісти
де запас? планку зачепила,але красава))
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03.02.2021 11:37 Відповісти
В дохлой советской армии в 1989 году заставляли прыгать в длину с автоматом...,карочи разгоняюсь... кааак сигануллл...автомат улетел на 9 метров...а мое тело тока.на 3 Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх завоювала золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 1021
Магучих и ее подружка Левченко королевы это вида спорта...Так тримати!!!
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03.02.2021 09:51 Відповісти
Ну вы монстр. На 3 метра в боевом облачении с оружием.
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03.02.2021 10:20 Відповісти
Так, файні дівчатка! І ще Марина Бех-Романчук теж красунечка 😍😍😍
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03.02.2021 10:50 Відповісти
не было такого упражнения...не звизди...)
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03.02.2021 19:03 Відповісти
на финише была тарелочка горохового супа на мясном бульоне, аж на три метра сиганул в *89том?? Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9744
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03.02.2021 20:51 Відповісти
Элина Свитолина вышла в 1/4 турнира WTA в Мельбурне...Спортсменки начали год неплохо...
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03.02.2021 09:55 Відповісти
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 8000
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03.02.2021 09:56 Відповісти
НАШІ ВІТАННЯ !!!
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 3441
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03.02.2021 09:57 Відповісти
Молодец .красавитца .ешо один харошый новост для УКРАИНЕ !!!
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03.02.2021 09:58 Відповісти
Это которая обнимается с кацапами. Надеюсь никому не придет в голову спрашивать у нее чей Крым.
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03.02.2021 10:09 Відповісти
та, яка українських військових у дніпрі підтримує
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03.02.2021 14:19 Відповісти
Че-то ничего не нашел в интернете. Может ссылку дадите?
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03.02.2021 15:40 Відповісти
Яка чудова дівчинка 💖💖💖 Українське сонечко 💛💙
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04.02.2021 05:32 Відповісти
Красуня!!! А от коментатор кривощелепий, до фамілії "ва" додав, наче вона Магучихова🤬
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03.02.2021 10:12 Відповісти
Годі вже дивуватися після того, як Майк Помпео у одного коментатора якось став Помпеов Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9586
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03.02.2021 10:46 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!!
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 5532

...
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03.02.2021 10:14 Відповісти
Молодчиночка дівчинонька!
Вітання тобі, чарівна принцесо українського спорту! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 2460 Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 1174 💛💙😘😘😘
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03.02.2021 10:44 Відповісти
красава...
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03.02.2021 10:52 Відповісти
Молодчина! Так держать! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 8552
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03.02.2021 11:07 Відповісти
Ярослава та Юлія - молодчинки. Дякуємо вам.
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03.02.2021 11:09 Відповісти
Та ще й такі привабливі sexy girls 😍😍😍 Я аж мову з рота вивалив Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 5022

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9576
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03.02.2021 12:37 Відповісти
Гордість україни.
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03.02.2021 12:47 Відповісти
Але! Банська Бистріца - не словенське, а словацьке місто
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03.02.2021 12:59 Відповісти
"Какая разница?" (с) Зюзя
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03.02.2021 13:55 Відповісти
Австрия и Австралия наряду со Швецией и Швейцарией тоже разные страны.
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03.02.2021 14:29 Відповісти
Ірландія з Ісландією теж Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9745
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03.02.2021 15:06 Відповісти
ну що за вечір 2 лютого 2021 року! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 2036
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03.02.2021 14:16 Відповісти
Красавица и наша гордость.
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03.02.2021 15:51 Відповісти
Безбашенная короче
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03.02.2021 16:41 Відповісти
таки "магучая" Ярослава
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03.02.2021 19:32 Відповісти
Умница, молодец, удачи тебе в будущем!
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03.02.2021 20:04 Відповісти
Умничка, дочка.
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03.02.2021 20:26 Відповісти
НАШИ СПОРТСМЕНКИ КАК МОДЕЛИ )))
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03.02.2021 21:15 Відповісти
ГЛАВНОЕ ВСЮ КОРРУПЦИЮ УБИТЬ В ММСУ !!! И У НАС БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ В СПОРТЕ !!!
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03.02.2021 21:17 Відповісти
За неї й накочу соточку!
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03.02.2021 23:16 Відповісти
 
 