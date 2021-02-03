УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14900 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Закриття каналів Медведчука
10 511 79
ВР (11730) Гончаренко (461) Слуга народу (2544) Опозиційна платформа - За життя (466)

"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Народні депутати від партії "Слуга народу" заблокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити туди представників партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Слуги" блокують трибуну, щоб її не заблокований ОПЗЖ", - розповів він.

Слуги народу блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ 01
Слуги народу блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ 02

Також читайте: Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Ностальжи.....
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3769
показати весь коментар
03.02.2021 10:09
+31
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4469
показати весь коментар
03.02.2021 10:11
+28
Сколько там этих ************??? 15-20 шкур?? взять за шкирки мразей и выкинуть накуй из РАДЫ!!!
показати весь коментар
03.02.2021 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ранок перестає бути томним.
показати весь коментар
03.02.2021 10:05 Відповісти
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4469
показати весь коментар
03.02.2021 10:11 Відповісти
Та да! Агрохімія щойно казав, що слуги ще не визначилися. А слуги на Агрохімія забили, або по то були не в курсі, що ще не визначилися! Ну що ж, як бачимо, сракція йде в рознос, який закінчиться розпадом. Отже, будуть перевибори у ВР. Тому зрозуміло, з якою метою закрили рекламно-агітаційні площадки ОПЗЖ.
показати весь коментар
03.02.2021 10:13 Відповісти
я би перед виборами взагалі всіх кремлядів по буцигарням розмістив
показати весь коментар
03.02.2021 10:16 Відповісти
Ваші думки - та Зєлєнскому у вуха! 😊
показати весь коментар
03.02.2021 10:19 Відповісти
Якби мої думки йому, то Зеля вже зняв би відосік із суіцидом.
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти
😁
показати весь коментар
03.02.2021 10:24 Відповісти
Еврей Рабинович обещал своим избирателям снизить наполовину стоимость газа и закончить войну на Донбассе к новому, 2021 году. У князя Темнейшего в украинском Правительстве есть своя партия - это пропутинская партия «ОПЗЖ» (За жидтя), - отметил лидер «Народного Фронта» пан Арсений Яценюк. Фейковую партию капитуляции «За жидтя», «родил», по заданию ФСБ, рецидивист с украинской фамилией пан Вадим Рабинович (кличка в КГБ «ЖОЛУДЬ»). Тот самый тип, что в тюрьме «косил» под психа. Зараз украинофоб регулярно летает самолетами через Минск в страну-агрессор на переговоры о сепаратном мире с Залесьем. Имеет за плечами две судимости, как и пропановая принцесса и шапкокрад. Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство. Одно время им заинтересовалась Генпрокуратура, но с приходом на Банковую Правительства «95 квартала» израильтянин приобрел надежную «крышу» от своего земляка из Кривого Рога.
ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
показати весь коментар
03.02.2021 10:20 Відповісти
Не надо ля-ля. При Порошенко вся эта медвечуковская кодла расцвела буйным цветом, захватив телеканалы, но Петя за Рошен в Липецке грудью стоял и Роттердам плюс крышевал. Зеля достойный продолжатель Лолиты .
показати весь коментар
03.02.2021 10:28 Відповісти
Нічого. Після відключення каналів кремля тебе почне попускати
показати весь коментар
03.02.2021 10:47 Відповісти
А 5 лет обосраный гетьман что делал? ну так чисто интересно. А были ли в бЄпЄпЄ РІГОаналЫ? Так что не надо тут п..ть про свиночолага гавнокмандуючего. при этом дерьме у АРМИИ во время ВОЙНЫ твари не гнушались ркасть. Что свыноподобный пастырь не знал? Знал, прекрасно знал. Не нужно тут отмебилвать слепо-трастанутого вальцмана. пшел он нахер вместе со своей продажной партией
показати весь коментар
03.02.2021 12:35 Відповісти
кива в Раде дрочит крива !
Ну чем ещё этому онану заниматся.
показати весь коментар
03.02.2021 10:08 Відповісти
Не ано будет считать ганады ис каторых па осени вылупяцца питухи. "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478
показати весь коментар
03.02.2021 10:17 Відповісти
Він зараз Медведчуку чухає
показати весь коментар
03.02.2021 13:56 Відповісти
А можно и этих ************* вслед за каналами спустить?
показати весь коментар
03.02.2021 10:06 Відповісти
Отака х**ня малята...
показати весь коментар
03.02.2021 10:06 Відповісти
Сколько там этих ************??? 15-20 шкур?? взять за шкирки мразей и выкинуть накуй из РАДЫ!!!
показати весь коментар
03.02.2021 10:06 Відповісти
Из страны.
показати весь коментар
03.02.2021 10:07 Відповісти
с конфискацией и без права возвращения в Украину.
показати весь коментар
03.02.2021 10:08 Відповісти
На утилизацию без права на регенерацию и репликацию. "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996
показати весь коментар
03.02.2021 10:18 Відповісти
Краще із їхнього нікчемного життя.
показати весь коментар
03.02.2021 10:10 Відповісти
Послати їх по стопам чєчєтова "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2383
показати весь коментар
03.02.2021 10:23 Відповісти
Зачем помогать монобольшинству? Это их решение. "Правый Сектор" подтянется попозже.
показати весь коментар
03.02.2021 10:10 Відповісти
неужели Нестор прервёт сегодня холостой отсчёт ?
показати весь коментар
03.02.2021 10:06 Відповісти
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4674
показати весь коментар
03.02.2021 10:07 Відповісти
А де Юзік ?
показати весь коментар
03.02.2021 15:18 Відповісти
Головне, щоб Шуфрича в підсумку відкиздили, бо це - добрий знак!
показати весь коментар
03.02.2021 10:07 Відповісти
Арестовать за блокирование работы рады. За этот день зарплату не считать!
показати весь коментар
03.02.2021 10:08 Відповісти
плевали они на зарплату
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти
Исходя из физической формы депутатов, зрелище, скажу я вам, намечается крайне отвратительное....
показати весь коментар
03.02.2021 10:08 Відповісти
Гомчарёнко ужё стал настолько патриотичным что аж забыл как он был.... "немного" непатриотичным.
Флюгер чо.
Где выгодно, туда и льется все это.... политический шлак. Недавно он же проверял кому из ярых руснявых "артистов" заблокирован въезд - потом типо "оправдывался" - я просто стоял в стороне, а это пацаны курили только поинтересовался!!111
показати весь коментар
03.02.2021 10:08 Відповісти
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7167
показати весь коментар
03.02.2021 10:11 Відповісти
путенхуйло "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2214
показати весь коментар
03.02.2021 10:12 Відповісти
в чем сенсация??? может в том, что кацапы нелюди с толстыми и длинными хвостами? тогда частично согласен, но все равно запрос для нужен для размещения тварей в зоопарке.
показати весь коментар
03.02.2021 10:19 Відповісти
нэпыздыгныда...
показати весь коментар
03.02.2021 10:11 Відповісти
ну так и не говори, в чем проблема, я не понимаю?
показати весь коментар
03.02.2021 10:12 Відповісти
********** ?
показати весь коментар
03.02.2021 10:13 Відповісти
сперва ответил бы что "явселгу"
а потом опзж-экать то.
было такое? с "героем новости"? - было.
Доверил бы ты такому свою жизнь напр.? - сомневаюсь.

Не, есть примеры шо был злой, но стал православным, но это крайне мало случаев. у нас так всегда - слепим "кумира", дорисуем ему то шо хочем видеть, а потом плачем и спрашиваем - Ну вот, опять, а ведь какой парень был то, наверное его рептилоиды запрограммировали.
Ну не так ли?
показати весь коментар
03.02.2021 10:17 Відповісти
і він довів свою патріотичність в ПАСЕ.
так що не вам відкривати рота.
показати весь коментар
03.02.2021 10:18 Відповісти
так и хорошо, я только за, шоб он как напр. Александр Глебович - который сперва был правослабным и публично размахивал руками("крестился"), а сейчас - главный атеист Рашки.)
Просто чет не верится шо чел который настолько рьяно топил за "мышебратья", ВНЕЗАПНО, стал очень добрым и теперь ненавидит Рашку.... не знаю, просто чел говорит в оппозиции - и ничего другого с линией партии он не допускает.
А Невзоров - сам по себе и говорит от себя же. Разницу вы видишь? Ну так и я тоже.
показати весь коментар
03.02.2021 10:30 Відповісти
Це їх Юлька надоумила, не інакше.
показати весь коментар
03.02.2021 10:09 Відповісти
Без баби Юлі ніяк!"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2953"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7046
показати весь коментар
03.02.2021 10:14 Відповісти
Канєшна. У зелені на це не вистачить розуму.
показати весь коментар
03.02.2021 11:14 Відповісти
От я і кажу, що всим керує баба Юля на білому коні з шашкою "наголо"!
показати весь коментар
03.02.2021 11:46 Відповісти
По гороскопу вона Стрілець, а це боєць до скону.
показати весь коментар
03.02.2021 11:49 Відповісти
З мітлою наголо...
показати весь коментар
03.02.2021 13:51 Відповісти
Ностальжи.....
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3769
показати весь коментар
03.02.2021 10:09 Відповісти
Нада павтарить !!!
показати весь коментар
03.02.2021 10:11 Відповісти
І не раз! Побитий Шуфрич набрав більше всіх лайків.
показати весь коментар
03.02.2021 13:53 Відповісти
Йому личить наше кохання! ))
показати весь коментар
03.02.2021 10:16 Відповісти
могу смотретьна это видео часами... получая моральное удовольствие... повтор нужен.
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти
**********, и этим всё сказано !
показати весь коментар
03.02.2021 10:10 Відповісти
там жтих ОПЗЖопников...три калеки в два ряда....может их легче на рабочих местах блокировать? или у туалетке? ))) ну чтоб работать не мешали...хотя о чем это я? какое там "работать" ? хто "работать" ???))))
показати весь коментар
03.02.2021 10:10 Відповісти
Як гарно ви завуалювали слово "пиз...ити" - "заблокувати"...
показати весь коментар
03.02.2021 10:18 Відповісти
так! ретельно підбирав ))) головне - розумні і спостережливі завди зрозуміють гарну думку))) "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4981
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти
Може це тому що ви обидва не гуманісти? "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5400
показати весь коментар
03.02.2021 10:24 Відповісти
але гуманитарії ))))
показати весь коментар
03.02.2021 10:30 Відповісти
Хотелось бы услышать комментарий от Жульки, но подозреваю, что будет она молчать и петлять...как обычно... "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9338
показати весь коментар
03.02.2021 10:12 Відповісти
це телевізійний геноцид
показати весь коментар
03.02.2021 10:17 Відповісти
може голокост? поколупайся в носу, там еще может найдешь соответствующие термины...
показати весь коментар
03.02.2021 10:24 Відповісти
щас будет махач
показати весь коментар
03.02.2021 10:12 Відповісти
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1589
показати весь коментар
03.02.2021 10:15 Відповісти
я впервые поддерживаю действия слуг.
показати весь коментар
03.02.2021 10:17 Відповісти
ОПЗЖ НА НАРЫ ! "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8937
показати весь коментар
03.02.2021 10:20 Відповісти
Надеюсь в Раде в смертельном поединке сойдутся Кива и Яременко.
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти



Муля Слобожанска

@MullyaMia


Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
показати весь коментар
03.02.2021 10:21 Відповісти
Чому не має санкцій проти ворога України яйцедрочили Ківи??
показати весь коментар
03.02.2021 10:30 Відповісти
Надеюсь зажеддисты сегодня получат в табло.
показати весь коментар
03.02.2021 10:30 Відповісти
Убейте друг друга... "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 833
показати весь коментар
03.02.2021 10:32 Відповісти
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ...
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я... (с)
показати весь коментар
03.02.2021 10:37 Відповісти
Та разбейте наконец то уже морды этим жопоблоковцам! Жесто разбейте, чтобы кровью харкали и зубами плевались! "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2151
показати весь коментар
03.02.2021 10:43 Відповісти
Розберуться, МАРОДЕРИ!!!,- може постріляють один одного!!!- чистіше повітря стане!
показати весь коментар
03.02.2021 13:31 Відповісти
 
 