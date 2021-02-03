"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Народні депутати від партії "Слуга народу" заблокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити туди представників партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Слуги" блокують трибуну, щоб її не заблокований ОПЗЖ", - розповів він.
Топ коментарі
+36 Oljik
показати весь коментар03.02.2021 10:09
+31 Владимир Николенко 123e1460
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+28 Рома Маестро
показати весь коментар03.02.2021 10:06
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ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
Ну чем ещё этому онану заниматся.
Флюгер чо.
Где выгодно, туда и льется все это.... политический шлак. Недавно он же проверял кому из ярых руснявых "артистов" заблокирован въезд - потом типо "оправдывался" - я
просто стоял в стороне, а это пацаны курилитолько поинтересовался!!111
а потом опзж-экать то.
было такое? с "героем новости"? - было.
Доверил бы ты такому свою жизнь напр.? - сомневаюсь.
Не, есть примеры шо был злой, но стал православным, но это крайне мало случаев. у нас так всегда - слепим "кумира", дорисуем ему то шо хочем видеть, а потом плачем и спрашиваем - Ну вот, опять, а ведь какой парень был то, наверное его рептилоиды запрограммировали.
Ну не так ли?
так що не вам відкривати рота.
Просто чет не верится шо чел который настолько рьяно топил за "мышебратья", ВНЕЗАПНО, стал очень добрым и теперь ненавидит Рашку.... не знаю, просто чел говорит в оппозиции - и ничего другого с линией партии он не допускает.
А Невзоров - сам по себе и говорит от себя же. Разницу вы видишь? Ну так и я тоже.
Муля Слобожанска
@MullyaMia
Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я... (с)