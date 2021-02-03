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Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представникинезаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.

У ОГП зазначають що на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 таких організацій, зокрема, т.зв. громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", "Степові Вовки".

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За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. Дії окупантів класифіковані за відповідною ч.1 ст.304 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 01
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 02
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 03
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 04
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 05
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Вони діти, підлітки. Ви думаєте вони щось розуміють після того як шість років відходили в школу де їм з ранку впарювали про кровожадних бандєрівців та про хунту?
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03.02.2021 12:13
+5
Почему лица закрыты? Эти лица должны видеть все! Они же поедут в Большую Украину поступать на льготных условиях в ВУЗы, а некоторые и с другими задачами.
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03.02.2021 12:09
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Почему лица закрыты? Эти лица должны видеть все! Они же поедут в Большую Украину поступать на льготных условиях в ВУЗы, а некоторые и с другими задачами.
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03.02.2021 12:09 Відповісти
Вони діти, підлітки. Ви думаєте вони щось розуміють після того як шість років відходили в школу де їм з ранку впарювали про кровожадних бандєрівців та про хунту?
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Так, вони діти і підлітки, але вже з особливим вихованням та специфічною підготовкою. Аби потім нам не дорікали що, ми тут боремося з дітками. І не дай Бог вам колись зустрітися з кимось з них при специфічних обставинах. Чи будете готові ви виконати свої обов'язки правильно, чи поставите під загрозу своє життя та життя товаришів?
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03.02.2021 13:25 Відповісти
Так, а шо робити зараз, ви можете порадити? Як ми можемо впливати на ситуацію? Вони за лінією фронту, а ***** в крємлі все влаштовує, вся ця війна і закінчувати її він не збирається.
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03.02.2021 13:28 Відповісти
Піднімати це питання на міжнародному рівні і добиватися міжнародного визнання ОРДЛО террористичним організаціями. Аби потім наші воїни не мали юридичних проблем.
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03.02.2021 13:49 Відповісти
Вы только посмотрите на этих детей. Сразу видно, что их принуждают это делать.
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Я вас прошу, деяким це, навіть до смаку.
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03.02.2021 13:26 Відповісти
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2862Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2832Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9373Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9803Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4993Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6070Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8369Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8783Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5766
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03.02.2021 12:23 Відповісти
Все вірно і давно час піднімати це питання на міжнародному рівні та домогтися визнання ОРДЛО терористичними організаціями на міжнародному рівні.
Вони готуються серйозно але мене турбує чому в Україні досі не відновили початкову військову підготовку в школах та продовжують нищити ТСОУ (колишній ДОСААФ)?
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03.02.2021 13:21 Відповісти
 
 