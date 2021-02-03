Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представникинезаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.

У ОГП зазначають що на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 таких організацій, зокрема, т.зв. громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", "Степові Вовки".

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За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. Дії окупантів класифіковані за відповідною ч.1 ст.304 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.











