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апеляція (441) Котеленець (11)

Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Київський апеляційний суд 3 лютого розглядає скаргу захисту ветеранки АТО/ООС Вікторії Котеленець на обраний їй судом першої інстанції запобіжний захід. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку ветерана.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко почала розгляд апеляцію на запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу. Котеленець дозволили сидіти біля адвокатів.

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Тим часом під будівлею суду триває акція на підтримку Вікторії Котеленець.

Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 01
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 02
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 03
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 04
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 05
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 06
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 07
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 08
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 09
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 10
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 11
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 12
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 13
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 14
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 15
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 16
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 17
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 18
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
свободу Фортуні!!!
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03.02.2021 14:41
+6
ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
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03.02.2021 14:46
+5
Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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03.02.2021 14:50
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свободу Фортуні!!!
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03.02.2021 14:41 Відповісти
На ее месте должен быть Зе-зраднык!!!
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03.02.2021 14:43 Відповісти
ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
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03.02.2021 14:46 Відповісти
Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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03.02.2021 14:50 Відповісти
За часів правління Яника був інцидент в супермаркеті караван.Тоді зовсім іншого застрелили і всім пофіг,навіть після втечі,цього самого Яника.Так можна з любого зробити терориста і вбивцю.
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03.02.2021 14:52 Відповісти
то була мусорська підстава , щоб замінити всі приватні охоронні контори на мусорські .
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03.02.2021 15:02 Відповісти
Костянтин Болтівець Так ніхто це все не розплутував,а чоловіка не схожого вбили.
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03.02.2021 16:29 Відповісти
Напрасно запретили сразу три канала.
Можно было по одному, а под шумок еще несколько атовцев посадить.
Вышивата и не заметила бы.
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03.02.2021 14:53 Відповісти
Зеленский за пару минут превращается из предателя в патриота и обратно. Оборотень-перевертыш.
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03.02.2021 15:05 Відповісти
звинувачення грунтуються на показах свідків , звільнених заручників терористів . Треба більше інформації .
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03.02.2021 15:05 Відповісти
А в чем ее обвиняют?
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03.02.2021 15:11 Відповісти
Цим ублюдкам так здалося, що вона на когось з лугандону подібна. І все. Приблизно теж саме, що і з Андрієм Антоненком (Рифмайстром)
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03.02.2021 15:22 Відповісти
Плевать на чем там основываются обвинения, если на фото с того ватного шабаша с пленными явно не она, как в плане внешности, так и возраста. Есть определенное сходство типажей, но не более. Я уже молчу о том, что личность реальной ватанши давно вычислили, она есть на Миротворце, и неоднократно публиковали еще в день задержания Котеленец.
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03.02.2021 15:22 Відповісти
Цинизм Зели зашкаливает! Он бы не здал Крым, но здал ОП рашистам,которые успешно уничтожают защитников Украины.
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03.02.2021 15:07 Відповісти
Да походу эта тема уже никого не интересует.
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03.02.2021 15:53 Відповісти
логіка зрозуміла: якщо зараз суд відпустить Фортуну, визнавши її помилково затриманою, тим самим він також визнає фахову нікчемність тих "органів", що її затримали
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03.02.2021 16:10 Відповісти
 
 