Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність

Тривають слідчі дії.

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