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конвертцентр (232) СБУ (10030) Харків (3880)

Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр, становив понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність

Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ 01
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ 02
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ 03
Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Читая заголовок можно сделать вывод что в Украине есть Легальные конверт центры.
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03.02.2021 16:13
+2
Говорите: - нечем пенсии платить ? Пошуршите по нычкам -найдете!
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03.02.2021 16:09
+1
А як же ж податкова адміністрація "харчеватися" буде? Ви бачили, у яких хатинках вони живуть і на яких авто їздять? Ото ж.
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03.02.2021 16:11
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Говорите: - нечем пенсии платить ? Пошуршите по нычкам -найдете!
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03.02.2021 16:09 Відповісти
Нехило так потрудились... плодотворно. Если все эти конвертцентры одним махом накрыть, то и в МВФ не надо будет идти с протянутой рукой, как говорит "найвеличніший".
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03.02.2021 16:10 Відповісти
А як же ж податкова адміністрація "харчеватися" буде? Ви бачили, у яких хатинках вони живуть і на яких авто їздять? Ото ж.
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03.02.2021 16:11 Відповісти
Читая заголовок можно сделать вывод что в Украине есть Легальные конверт центры.
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03.02.2021 16:13 Відповісти
При дамбасском праффесаре у нас в городе прямо возле здания налоговой в общаговской с китайцами пятиэтажке первый этаж был с надписью прямо на входе "Конвертцентр".
Вот мы в Украине до сих пор и не живем а выживет так. как мы того заслуживаем, в отличие от Польши и Прибалтийских республик.
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03.02.2021 16:15 Відповісти
5 лярдів... а ви питаєте, де ж пенсії? Так ось вони, на цих фото
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03.02.2021 16:18 Відповісти
а сколько времени он работал и под кем? все конфисковать и врачам на доплати.
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03.02.2021 16:29 Відповісти
Харків - мусорське місто. Здогадайтеся, під ким це крутилося?
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03.02.2021 17:22 Відповісти
вже сьомий рік ми не знаємо під ким обмінники, конвертцентри, проститутки та бурштин. от не знаєм і все.....
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03.02.2021 17:33 Відповісти
"око гасударєво" гризе нохті і рьідаєт, нє?
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03.02.2021 16:31 Відповісти
если машина задействована в хищении, ее конфисковивают, таким образом на обменниках и конвертцентрах можно можно поднять 100 ярдов
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03.02.2021 16:32 Відповісти
5 млрд ....грн.... Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 1855 как они не теряют сознание от таких денег ..я гречку ем и чай без хлеба и так 6 лет та горите у аду.. Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 1855
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03.02.2021 16:33 Відповісти
Якщо гречка з сіллю, то непогано живете!
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03.02.2021 17:26 Відповісти
О таке потрібно обговорювати,а не Навальних.Ви подивіться,які це грошища.І такого багато.
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03.02.2021 16:35 Відповісти
Достатньо було одного скандала і погрози відібрати економічний блок, як справи посипалися наче з відра.
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03.02.2021 16:39 Відповісти
Я не можу зрозуміти чому ви радієте? Це каже про те що налогові ставки в країні настільки високі що майже весь бізнес знаходиться в тіні. 5 лярдів на рік, це ж не одне підприємство. Якщо закони держави несправедливі або дурні, то чого дивуватись що їх порушують. Порахуйте будь ласка скільки повинен бізнес платити подадків по білому і вам зразу стане зрозуміло чому інвестори 30 років обходять Україну. Додайте ще безпекове питання та справедливі суди. То товарищ зеленський по сусекам вже вибирає бабло бо траншу не буде, а бурсу і дороги треба будувати щоб лохом не називали. Ось тільки як це така хєрня вплине в довготривалій перспективі без зниження податків янелоху срати, його вже тут не буде.
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17.06.2021 05:32 Відповісти
 
 