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Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники ДБР затримали начальницю управління - головного бухгалтера і касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух організувала злочинну схему, за якою певним співробітникам поліції призначалися завищені премії без законних на те підстав. Після чого вони мали віддати певну частину з нарахованої премії залученому до злочинної схеми касиру.

Так, 5 січня 2021 р слідчі ДБР задокументували факти передачі неправомірної вигоди в сумі 38 тис. гривень касиру, який того ж дня передав їх начальниці, яка повернула йому 10 тис. гривень.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 02

Крім того, 2 лютого 2021 р слідчі задокументували факт передачі касиру 39 тис. гривень, які того ж дня він передав головбухові. Після чого зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку головбуха неправомірна вигода була виявлена ​​в її власних речах.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою або групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+4
так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
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03.02.2021 17:04
+3
Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
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03.02.2021 17:06
+2
стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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03.02.2021 17:08
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от **** Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР - Цензор.НЕТ 8655
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03.02.2021 16:58 Відповісти
Кассир неправомерную выгоду в гривнах получал, и мусорам выдавал, а мусора кассиру откат тоже в гривнах возвращали.
А в личных вещах главбуха они сразу хоб - и в доллары превратились.
И не просто так, а превратились в 3900 долларов, шо по наличному курсу на сегодня составляет 109 122 гривны.
А неправомерные выгоды были 38 и 39 тыс грн, шо в сумме =77.
Чудеса в общем.
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03.02.2021 17:01 Відповісти
Ну шо за дурна манера рахувати.
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03.02.2021 17:20 Відповісти
так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
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03.02.2021 17:04 Відповісти
не . з неіснуючими працівниками не сталкивался . а вот с премиями с откатом до 50% и всевозможными начислениями\ по закону там столько всего. что даже и в голову не придёт тому кто не знает \ для завышенной пенсии это да . со времён второго кучмы процветать начало .
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03.02.2021 17:29 Відповісти
Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
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03.02.2021 17:06 Відповісти
до развала совка в уссср было 60тыс держ службовцив
сейчас около 0.5 миллиона
глисты паразиты, дожирают неньку
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03.02.2021 17:48 Відповісти
Где-то промелькнула информация,что сейчас более миллиона.
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03.02.2021 18:38 Відповісти
стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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03.02.2021 17:08 Відповісти
Типова практика для багатьох, якщо не всіх, державних органів. Часто це не має великої особистої користі, я не кажу про данний випадок. Не рідко так збирають кошти, скажімо на ремонт або квіти до події чи застілля.
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03.02.2021 17:40 Відповісти
круто работали, видать, малюська тоже с ними в доле, чувак любит премии больше, чем жену, маму и детей вместе взятых
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03.02.2021 17:47 Відповісти
Когда еще в милиции работал в Днепре, тоже такое было. Сотрудники премию получали в 400 грн, зарплата в 2014 году была 2200 грн, оклад 1800 грн....Зато бухгалтер ездила на крутой машине, при этом муж работал тоже в управлении завхозом.
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03.02.2021 17:57 Відповісти
Нищенские копейки,которые показывают обывателям...посмотрите в каждой области на здания и транспорт,которые есть в областных управлениях.Скромно промолчим об личных особнячках и движимом имуществе всех бывших и действующих областных руководителей и их прихвостней...за министерство ВД вообще не хочется говорить...разговоры там не помогут
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03.02.2021 18:22 Відповісти
Интересно в стране распределяются налоги и бюджет-ментам премии некуда девать,а простым пенсам тупо на хлеб не хватает.
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03.02.2021 18:41 Відповісти
А что, так можно было??!!!
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03.02.2021 19:01 Відповісти
 
 