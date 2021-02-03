Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Одеській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій психотропів та використовувало зброю для "захисту" наркобізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували нарколабораторію із виготовлення амфетаміну у домоволодінні одного з фігурантів. Оперативники спецслужби встановили, що готовий "товар" фігуранти збували через особисті зв’язки на території регіону. Щомісяця ділки виробляли та збували психотропи у середньому на мільйон гривень. Діяло угруповання понад рік.

Правоохоронці затримали організатора та активного учасника наркоугруповання на збуті чергової партії амфетаміну.

Під час обшуків за місцем "виробництва" було виявлено понад 2 кг наркоречовини.





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Також в квартирі одного із зловмисників вилучено: 2 автомати Калашникова, 24 пістолети Макарова, "ТТ" та "Наган", мінометна міна, понад 1,5 тис. патронів різного калібру, майже 15 кг пороху і комплектуючі до вогнепальної зброї. Крім того, виявлено обладнання та верстати для виготовлення патронів і переробки стрілецької зброї, корпус гранати без запалу, електродетонатори та димові шашки.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозри і обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після проведення відповідних експертиз буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію кримінального злочину за ст. 263 КК України.