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Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала в Одеській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій психотропів та використовувало зброю для "захисту" наркобізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 01

За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували нарколабораторію із виготовлення амфетаміну у домоволодінні одного з фігурантів. Оперативники спецслужби встановили, що готовий "товар" фігуранти збували через особисті зв’язки на території регіону. Щомісяця ділки виробляли та збували психотропи у середньому на мільйон гривень. Діяло угруповання понад рік.

Правоохоронці затримали організатора та активного учасника наркоугруповання на збуті чергової партії амфетаміну.

Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 02

Під час обшуків за місцем "виробництва" було виявлено понад 2 кг наркоречовини.

Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 03
Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 04

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Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 05
Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 06

Також в квартирі одного із зловмисників вилучено: 2 автомати Калашникова, 24 пістолети Макарова, "ТТ" та "Наган", мінометна міна, понад 1,5 тис. патронів різного калібру, майже 15 кг пороху і комплектуючі до вогнепальної зброї. Крім того, виявлено обладнання та верстати для виготовлення патронів і переробки стрілецької зброї, корпус гранати без запалу, електродетонатори та димові шашки.

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Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ 07

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозри і обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після проведення відповідних експертиз буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію кримінального злочину за ст. 263 КК України.

Автор: Анастасія Потіха
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свободу химической промышленности украины! даешь десятикратный рост ввп на душу населения в два года за счет химиков-ударников и прямых инвестиций в химию!
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03.02.2021 17:38 Відповісти
на родине 5 гетьмана а може? Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1507
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03.02.2021 17:38 Відповісти
Нормально так попрацювали, браво!
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03.02.2021 17:39 Відповісти
Опять СБУ наркоманов гоняет.
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03.02.2021 17:39 Відповісти
Почему так долго не брали в оборот? Подозрительно...
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03.02.2021 17:42 Відповісти
банда)))
группа лиц
бандитизм им не пришьют
это просто неуправляемые делитанты
насмотрелись ютуба)))
из фольги - школьная программа по химии))
прекурсоров нет на фото
а значит не профильный "бизнес"
похоже на урок, к которым прибился химик отличник))
а год не трогали почему ? - пото му как
свинью кормленную режут)))
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03.02.2021 18:01 Відповісти
арсенал, однако...
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03.02.2021 18:36 Відповісти
Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7995
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03.02.2021 19:21 Відповісти
Якщо з хімікатів і хімічного посуду показали все, що знайшли, то вважайте, що лабораторію ви ще не виявили. Із знайденого дійсно можна щось виготовити, але мало.
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03.02.2021 23:03 Відповісти
так, определяемся в терминах и понятиях.. фен - зло... планчик трогать нельзя.. всю шишку - на куй..
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04.02.2021 12:57 Відповісти
 
 