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Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою "Градів-П". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою

Збройні формування РФ застосували 31 січня 2021 року переносну реактивну систему "Град-П" при обстрілі позицій ЗСУ біля Авдіївки, що є грубим порушенням липневого перемир’я та Мінських домовленостей.

Про це українська місія при ОБСЄ поінформувала під час засідання Форуму безпекового співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"31 січня 2021 року російські збройні формування обстріляли українські позиції з боку тимчасово окупованої Яковлівки у напрямку підконтрольної уряду Авдіївки із застосуванням легкої переносної ракетної системи "Град-П", - зазначив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою Градів-П 01

Українська місія продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази місця вибуху та фрагмент хвостової частини 122-мм ракети від "Град-П".

"Такі дії демонструють подальше ігнорування та порушення Росією та її силами на Донбасі рішення ТКГ від 22 липня 2020 року, яке забороняє обстріли, включаючи снайперський вогонь, та Мінські домовленості, які передбачають відведення важкого озброєння з метою встановлення зони безпеки щонайменше у 50 км між сторонами для артилерійських систем калібром 100 мм і вище", - сказав Лоссовський.

Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою Градів-П 02

Українська місія також поінформувала, що загалом протягом тижня з 25 по 31 січня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ЗСУ з різних видів озброєння, включаючи міномети, а також вели снайперський вогонь.

"У результаті цих збройних провокацій 6 українських військовослужбовців отримали поранення", - повідомив представник України.

Читайте також: Представник України Лоссовський на заході ОБСЄ: За рік агресія РФ на Донбасі забрала життя 50 українських воїнів, ще 339 зазнали поранень
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Топ коментарі
+7
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі "жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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03.02.2021 19:36
+3
Який "Гов..ловнокомандувач" - така і відповідь!
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03.02.2021 19:37
+2
А всё потому, что адекватной ответки нету! А ещё лучше, не адекватная. За каждый выстрел - залп в ответ...
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03.02.2021 20:55
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На один постріл- 50 перевіряючих з рулетками та фотоапаратами...
Які часи- такі і війни.
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03.02.2021 19:34 Відповісти
Який "Гов..ловнокомандувач" - така і відповідь!
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03.02.2021 19:37 Відповісти
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі "жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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03.02.2021 19:36 Відповісти
Українську вчив кацап реформований?
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03.02.2021 20:04 Відповісти
В ОБСЕ председательствует Швеция,рюсский мир попал под расдачу...
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03.02.2021 20:02 Відповісти
9П132 "Град-П" ( Партизан)- советская ракетная переносная установка. Разработанная по прозьбе Демократичкой Республики Вьетнам в 1065г. Выпускалась до 1972 г. Всего выпущено около 1380 шт.
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03.02.2021 20:08 Відповісти
907 лет выпускали? 🤔😲 Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою "Градів-П" - Цензор.НЕТ 3899
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03.02.2021 20:35 Відповісти
Які можуть бути домовленості з диким агресивним кацапом, московитом, рюсскім ?
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03.02.2021 20:15 Відповісти
Те ОБСЄ треба до лікаря офтальмолога направити. Їм скільки не показуй-нічого не бачать.
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03.02.2021 20:37 Відповісти
А всё потому, что адекватной ответки нету! А ещё лучше, не адекватная. За каждый выстрел - залп в ответ...
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03.02.2021 20:55 Відповісти
Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ "Градів-П" ©
Покажіть ще ці докази ОПі. Бо там загіпнотизовані очами ***** не в курсі цього.
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04.02.2021 11:25 Відповісти
6 раненых за 8 дней,а убитых снайперами наших солдат даже не вспоминают.Где наши противоснайперские группы?Раньше сообщали сколько орков грохнули или ранили.Сейчас нельзя.У нас перемирие!!!
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04.02.2021 12:24 Відповісти
 
 