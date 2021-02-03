Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою "Градів-П". ФОТО

Збройні формування РФ застосували 31 січня 2021 року переносну реактивну систему "Град-П" при обстрілі позицій ЗСУ біля Авдіївки, що є грубим порушенням липневого перемир’я та Мінських домовленостей.

Про це українська місія при ОБСЄ поінформувала під час засідання Форуму безпекового співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"31 січня 2021 року російські збройні формування обстріляли українські позиції з боку тимчасово окупованої Яковлівки у напрямку підконтрольної уряду Авдіївки із застосуванням легкої переносної ракетної системи "Град-П", - зазначив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Українська місія продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази місця вибуху та фрагмент хвостової частини 122-мм ракети від "Град-П".

"Такі дії демонструють подальше ігнорування та порушення Росією та її силами на Донбасі рішення ТКГ від 22 липня 2020 року, яке забороняє обстріли, включаючи снайперський вогонь, та Мінські домовленості, які передбачають відведення важкого озброєння з метою встановлення зони безпеки щонайменше у 50 км між сторонами для артилерійських систем калібром 100 мм і вище", - сказав Лоссовський.

Українська місія також поінформувала, що загалом протягом тижня з 25 по 31 січня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ЗСУ з різних видів озброєння, включаючи міномети, а також вели снайперський вогонь.

"У результаті цих збройних провокацій 6 українських військовослужбовців отримали поранення", - повідомив представник України.

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