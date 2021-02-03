Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік зізнався, що справді відкривав вогонь, оскільки під вікнами постійно ходять підозрілі люди.
З повідомленням про стрілянину в поліцію звернулася мешканка Солом'янського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Коли правоохоронці прибули на місце, стрілянина вже припинилася. Але вони опитали свідків і вирахували квартиру ймовірного стрільця.
"Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти у приміщення і поспілкуватися з ним (родичем. - Ред.). Той, зі свого боку, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи", - сказано в повідомленні поліції.
Патрульні затримали чоловіка і відправили предмет, з якого він стріляв, на експертизу.
Пізніше у дворі вони знайшли стріляну гільзу.
Будь ласка, зачекайте...
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут.
Вспоминается "Спидовая бабушка", правда она кислотой грозилась, и с дверей плеснуть, но кислоту в банке(не в том) бросить и даже прокленов мона не услышать - только мычание. Плюс - банку мона прицельно бросить, напр. на "заводилу" - самого крикливого болтуна, а на слушателей - бонус, брызги)))
я х.з. как терпят мужики вопли быдла под онкнами то.
Не то чтоб какого- нибудь тупицконого напугать или более того...;
А зі стріляниною матиме клопіт.
Строк, скоріше за все, йому присудять умовний.
А ми вже бачили, що виходить з такими строками.
кислотойговном и не сказал - этонея
і якшо б і дали, то - ну от у мене лежить презерватив, як ви думаєте, він для того шоб бросатись вна гопніків, чи для с*ксу з вашою мамашою?
Мусора:
(з..бались)
ще б культурніше та можна відіслати Лесю для будущої п.єси - Москаль та Жи*ель))
Я вже не кажу про всякі дзвінки "мама, я попал" або "ваша карточка заблокірована, скажитє пін".
Мабуть, були причини у того стрілка, щоби стріляти.
Не знав тільки, що не можна.