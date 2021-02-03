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Київ (13836) Нацполіція (13929) стрілянина (1678) патрульна поліція (1400)

Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік зізнався, що справді відкривав вогонь, оскільки під вікнами постійно ходять підозрілі люди.

З повідомленням про стрілянину в поліцію звернулася мешканка Солом'янського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Коли правоохоронці прибули на місце, стрілянина вже припинилася. Але вони опитали свідків і вирахували квартиру ймовірного стрільця.

"Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти у приміщення і поспілкуватися з ним (родичем. - Ред.). Той, зі свого боку, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи", - сказано в повідомленні поліції.

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Патрульні затримали чоловіка і відправили предмет, з якого він стріляв, на експертизу.

Пізніше у дворі вони знайшли стріляну гільзу.

Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 01
Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 02
Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 03
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Топ коментарі
+13
ДИБІЛ що тут скажеш
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03.02.2021 20:33
+8
Белка?
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7072
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03.02.2021 20:33
+8
Лично я решаю вопрос неприятных особей, а как правило они собираются в летнее время, так вот я решаю это ведром кипятка со своего этажа. Тушу в квартире свет (что бы твари не поняли с какой квартиры) набираю с бойлера воды ведро грдусов под 90 и прямо на них. Помогает... Ну, минут 10 нужно послушать крики и проклёны и потом тишина до утра... Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7550
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03.02.2021 20:47
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ДИБІЛ що тут скажеш
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Белка?
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7072
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03.02.2021 20:33 Відповісти
скорее всего сталкеры артефакты ищут. у самого под окном просто конвейер бесконечный. раз закладку возьмут возле лавочки и потом ещё неделю роют в радиусе метров 5 от неё
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03.02.2021 23:32 Відповісти
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 3620
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03.02.2021 20:33 Відповісти
шизоид
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03.02.2021 20:33 Відповісти
А что, я его понимаю. У нас по вечерам очень неприятные особи собираются, хочется туда гранату бросить.
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03.02.2021 20:33 Відповісти
везде собираются неприятные особи но самосуд эту проблему не решает и посадят в камеру к таким же особям.
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03.02.2021 20:38 Відповісти
Я это пониаю и к самосуду не призываю. Но хочется.
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03.02.2021 20:39 Відповісти
Лично я решаю вопрос неприятных особей, а как правило они собираются в летнее время, так вот я решаю это ведром кипятка со своего этажа. Тушу в квартире свет (что бы твари не поняли с какой квартиры) набираю с бойлера воды ведро грдусов под 90 и прямо на них. Помогает... Ну, минут 10 нужно послушать крики и проклёны и потом тишина до утра... Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7550
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03.02.2021 20:47 Відповісти
чувак, они же дети
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03.02.2021 22:54 Відповісти
Ахаха!!!!! Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 7869
Вспоминается "Спидовая бабушка", правда она кислотой грозилась, и с дверей плеснуть, но кислоту в банке(не в том) бросить и даже прокленов мона не услышать - только мычание. Плюс - банку мона прицельно бросить, напр. на "заводилу" - самого крикливого болтуна, а на слушателей - бонус, брызги)))
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04.02.2021 09:05 Відповісти
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7745
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03.02.2021 20:38 Відповісти
Реально бы бросил банку.... и немедленно спать бы ушел.

я х.з. как терпят мужики вопли быдла под онкнами то.
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03.02.2021 20:49 Відповісти
А то может получиться так что прохожие будут стрелять по балкону жителя Соломенки. 😂
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03.02.2021 20:54 Відповісти
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона. ФОТО

Не то чтоб какого- нибудь тупицконого напугать или более того...;
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03.02.2021 20:38 Відповісти
А чего они,- ходют и ходют...
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03.02.2021 20:40 Відповісти
Ворошиловский стрелок - 2. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 4163
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03.02.2021 20:41 Відповісти
Завдяки таким недоумкам ВР і не прийме Закон про дозвіл на вільне володіння зброєю пересічним громадянам в цілях самооборони. А не завадило б.
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03.02.2021 20:46 Відповісти
Так, це ж "БЛАГАРОДНИЙ ГАСПАДІН", якому травмат положено мати на особливих правах, він не бидло якесь.
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04.02.2021 09:37 Відповісти
У дітей, певно, не спитав, що треба робити, коли вони на балконі чи біля вікна, а внизу є об'єкт, на який можна поліетиленовий пакет з водою кинути. Убити не вб'є, а натяк зрозумілий. Літр - це зовсім небагато.
А зі стріляниною матиме клопіт.
Строк, скоріше за все, йому присудять умовний.
А ми вже бачили, що виходить з такими строками.
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03.02.2021 20:47 Відповісти
жаль шо не наполнил презик кислотой говном и не сказал - этонея
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03.02.2021 20:51 Відповісти
Тим більше, що зараз це тренд - "їх там нєт" та "докажитє".
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03.02.2021 21:00 Відповісти
ну так, а мусорам сказати також - де рішення суду на обшук?
і якшо б і дали, то - ну от у мене лежить презерватив, як ви думаєте, він для того шоб бросатись вна гопніків, чи для с*ксу з вашою мамашою?
Мусора: Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 1193 Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 6745 Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 7500
(з..бались)
ще б культурніше та можна відіслати Лесю для будущої п.єси - Москаль та Жи*ель))
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04.02.2021 09:15 Відповісти
понимаю его... кто ж не подозрительный в наше то времечко.
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03.02.2021 20:59 Відповісти
На годину-другу вдома затримаєшся, а міський телефон розривається від дзвінків. Телефонують хз* хто - то вікна пропонують перевірити та петлі змастити-підкрутити, то кабельне ТБ протягти через квартиру. І адреси цим дзвонарям відомі. І прізвища.
Я вже не кажу про всякі дзвінки "мама, я попал" або "ваша карточка заблокірована, скажитє пін".
Мабуть, були причини у того стрілка, щоби стріляти.
Не знав тільки, що не можна.
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03.02.2021 21:09 Відповісти
Яйцами надо с балкона подозрительных забрасывать .Или в презерватив ведро воды набрать и бросить.а стрелять не поможет
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03.02.2021 21:10 Відповісти
Так яйца нынче очень дорого стоят, не канает.
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03.02.2021 22:51 Відповісти
при зелёных чертях всё дорого стоит.
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03.02.2021 22:55 Відповісти
якщо вистачило грошей на травмат то, вистачить і на яйця.
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04.02.2021 09:35 Відповісти
а откуда у него пистолет? Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 3063
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03.02.2021 22:08 Відповісти
он наверное журналист или судья или депутат?
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03.02.2021 23:29 Відповісти
Нащадок судей чи колишній мєнт? Отримати дозвіл на травмат може тільки "благородний гаспадін", бидлу така розкіш не положена.
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04.02.2021 09:34 Відповісти
белуга
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04.02.2021 12:47 Відповісти
 
 