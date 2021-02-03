Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона. ФОТО

Чоловік зізнався, що справді відкривав вогонь, оскільки під вікнами постійно ходять підозрілі люди.

З повідомленням про стрілянину в поліцію звернулася мешканка Солом'янського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Коли правоохоронці прибули на місце, стрілянина вже припинилася. Але вони опитали свідків і вирахували квартиру ймовірного стрільця.

"Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти у приміщення і поспілкуватися з ним (родичем. - Ред.). Той, зі свого боку, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи", - сказано в повідомленні поліції.

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Патрульні затримали чоловіка і відправили предмет, з якого він стріляв, на експертизу.

Пізніше у дворі вони знайшли стріляну гільзу.





