На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Мешканці Енергодара і Дніпрорудного Запорізької області залишилися без світла і водопостачання через аварію на Запорізькій ТЕС.
Першим про те, що трапилося, повідомив у Фейсбуці депутат місцевої ради Енергодара Анатолій Анохін, інформує Цензор.НЕТ.
Він сказав, що все місто залишилося без світла.
"За всіма ознаками - серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може, навіть із зупинкою блоку(ів). Гул, який всі чули - аварійний скид пару на ТЕС. Наскільки все серйозно - ніхто нічого сказати не може. Мобільний зв'язок перевантажено. Води немає - зупинилися насоси", - написав він.
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що без електропостачання місто залишилося приблизно о пів на восьму вечора.
"Весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудний, залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".
Що саме стало причиною аварії, наразі ЗаТЕС офіційноі інформації все ще не надала. І через півгодини електропостачання в місті почало частково відновлюватися", - написав він.
Орлов додав, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі.
У соцмережах публікують фото, на яких видно пожежу в районі ТЕС.
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Патриот Донбасса и Украины
Точно так же нельзя продавать сельскохозяйственные земли, надо продавать ПРАВО НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, как это сделано в 95% стран Земного шара.
много аж 275 МВт
АЭС просто не могут работать без связки с ТЭС - именно ТЭС вытягивают в пиковые нагрузки, так как на них легко прикрутить. Ветер, для ветровых, нужен не менее 4,5 м/с, а такой у нас на Украине не часто. А про солнечную инсоляцию что ни будь слышали? А про ночное время суток?
В Украине выращивается большое количество зерновых, в год сгнивает более 2 млн тонн соломы, а из неё можно делать пелеты или топить тюками соломы в специальных котлах, что актуально для сельских школ, больниц и поликлиник в населенных пунктах с населением до 50 тыс человек.
Пелеты можно делать из отходов подсолнечника.
Пелеты могут заменить отопление газом или электричеством в частном секторе.
Так что ваша издевка, по поводу института - глупа.