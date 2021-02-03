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На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО

Мешканці Енергодара і Дніпрорудного Запорізької області залишилися без світла і водопостачання через аварію на Запорізькій ТЕС.

Першим про те, що трапилося, повідомив у Фейсбуці депутат місцевої ради Енергодара Анатолій Анохін, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що все місто залишилося без світла.

"За всіма ознаками - серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може, навіть із зупинкою блоку(ів). Гул, який всі чули - аварійний скид пару на ТЕС. Наскільки все серйозно - ніхто нічого сказати не може. Мобільний зв'язок перевантажено. Води немає - зупинилися насоси", - написав він.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що без електропостачання місто залишилося приблизно о пів на восьму вечора.

"Весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудний, залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Що саме стало причиною аварії, наразі ЗаТЕС офіційноі інформації все ще не надала. І через півгодини електропостачання в місті почало частково відновлюватися", - написав він.

Орлов додав, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

У соцмережах публікують фото, на яких видно пожежу в районі ТЕС.

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 01
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 02
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 03

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 04

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 05
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 06
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Топ коментарі
+46
Джо, надо еще Центреэнерго забрать у путинских холуев Суркисов!
Надо, Джо...
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03.02.2021 21:06
+45
Смешно что в Украине 4 АЭС, а свет берем заграницей.
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03.02.2021 21:29
+29
Ахметкина ДТЕК обосралась. Чего ж готовили бумагу на возможные веерные отключения - как один из пунктов аварийные теплоэнергостанции. Зачем Ахметову вкладываться в модернизацию если они и так работают со времен постройки при СССР ?
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03.02.2021 21:15
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та він енергоатом вже поставив в позу - питання чи відповість він за це риторичне.
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04.02.2021 05:43 Відповісти
Сєпарський ОПЗЖ мабуть відповів на заборону сєпарських ТБ каналів Мертвечука діверсійною акцієй... Вата і сєпари це диверсанти і пя та колона України На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла - Цензор.НЕТ 5844
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04.02.2021 00:02 Відповісти
стратегическое предприятие, в частных руках. какие вопросы? - могли бы вообще продать на металлолом.
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04.02.2021 00:37 Відповісти
Собственник этой самой крупной в Украине ТЕС-Ахметка и бандиты. И вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию-выводят прибыль из страны и покупают в Монако самую дорогую частную виллу за сотни миллионов.
Патриот Донбасса и Украины
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04.02.2021 02:33 Відповісти
так, так. результати діяльності кучми будемо відхаркувати ще не одне покоління.
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04.02.2021 05:42 Відповісти
На фото смотрю,в районе ТЕЦ дороги как в Европе,а в Марганце (6 км.от станции) не дорог,не жизни.Такое впечатление,война 41 года не заканчивалась,немцы бомбят по всем направлениям,хотя лучше-бы по ГРУШЕВСКОГО...
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04.02.2021 04:10 Відповісти
"приватизація це єдиний шлях розвитку України" - кучма 90ті роки.
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04.02.2021 05:41 Відповісти
Приватизация - это абсолютно правильное решение. Так во всем нормальном мире. Вопрос в том, что если бы нам нормальное законодательство и правосудие, то рыжий уже назавтра получил бы десятки тысяч исков на сотни миллионов долларов, а суды просто проштамповали бы эти решения. И даже хатынки в Монаке не хватило бы, чтобы расчитаться. Вот тогда, выделение денег на плановые ремонты при составлении бизнес-планов, проходило бы на "ура".
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04.02.2021 08:01 Відповісти
Как показали последние 10 лет, не всё подряд надо приватизировать. После приватизации естественных монополий Зеленскому, чтобы их народ не порвал, пришлось срочно вводить госрегулирование на цены.
Точно так же нельзя продавать сельскохозяйственные земли, надо продавать ПРАВО НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, как это сделано в 95% стран Земного шара.
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04.02.2021 14:56 Відповісти
Да закрыть ее пора.Есть солнечные батареи и ветрогенераторы. Это и дешево и экологично.
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04.02.2021 06:15 Відповісти
ну и сколько они в ночь аварии генерировали те 8 ГВт установленных СЭС и ВЭС,
много аж 275 МВт
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04.02.2021 07:29 Відповісти
А, солнечные батареи и ветряки ВОДУ тоже греют???
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04.02.2021 08:05 Відповісти
Конечно.ТЭНом.
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04.02.2021 12:32 Відповісти
Да, остались сущие ПУСТЯКИ - в каждую батарею отопления ТЭН вставить.
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04.02.2021 12:58 Відповісти
А ваш пост, извините, технически глупый!
АЭС просто не могут работать без связки с ТЭС - именно ТЭС вытягивают в пиковые нагрузки, так как на них легко прикрутить. Ветер, для ветровых, нужен не менее 4,5 м/с, а такой у нас на Украине не часто. А про солнечную инсоляцию что ни будь слышали? А про ночное время суток?
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04.02.2021 15:00 Відповісти
Ну почему же глупый, Несколько лет назад, у нас в Украине был создан какой то институт по энергетике, который должен был найти замену российскому газу.И в результате проведенных исследований выяснилось что газ можно заменить соломой,камышом и веточками ивы.
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05.02.2021 05:56 Відповісти
Потому что глупый и есть.

В Украине выращивается большое количество зерновых, в год сгнивает более 2 млн тонн соломы, а из неё можно делать пелеты или топить тюками соломы в специальных котлах, что актуально для сельских школ, больниц и поликлиник в населенных пунктах с населением до 50 тыс человек.
Пелеты можно делать из отходов подсолнечника.
Пелеты могут заменить отопление газом или электричеством в частном секторе.
Так что ваша издевка, по поводу института - глупа.
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05.02.2021 16:15 Відповісти
Не просто можно, а уже несколько лет ДЕЛАЕТСЯ. К моему глубокому сожалению, масштаб пока не тот, а потому ценники ПОКА высоки.
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05.02.2021 19:22 Відповісти
Диверсія яка має показати, наскільки нам необхідна електроенергія р параши.
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04.02.2021 07:47 Відповісти
АХАХАХАХА !!!!!!!!!! Все очень хотели, чтобы 20й год скорее закончился и сразу рай на Земле наступит. А наступила еще бОльшая ЖОПА !!!!
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04.02.2021 08:44 Відповісти
Такова нелегкая доля Зебизьян
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04.02.2021 19:39 Відповісти
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