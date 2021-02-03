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G-7 (706) Зеленський (17450) посол (1006) судова реформа (1184)

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 01

Президент поінформував іноземних дипломатів про рішення РНБО України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – наголосив Зеленський.

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Президент наголосив, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні.

Президент України наголосив, що свободі слова в нашій державі нічого не загрожує. "В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа", – зауважив Зеленський і додав, що українська влада діятиме виключно за законом.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 02

Окрема увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

За словами Володимира Зеленського, завтра відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 03

"Це велика кількість законопроектів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", – констатував він.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання.
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Топ коментарі
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4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 7776
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03.02.2021 21:54
+3
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 4486
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03.02.2021 21:54
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4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6475
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03.02.2021 22:58
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4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6526
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03.02.2021 21:52 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, особенно на фоне "Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ" - 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 3211
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03.02.2021 21:54 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 7776
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03.02.2021 21:54 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 4486
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03.02.2021 21:54 Відповісти
G7 нас поддерживает.Караван идёт.Всякое лает,но...то такое.И снаружи и внутри...Главное-идти.
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03.02.2021 21:58 Відповісти
"Юридическое" ж образованийо..
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03.02.2021 22:01 Відповісти
до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Это ноты, если подзабыл.
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03.02.2021 22:24 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7. ФОТО

Назад в будущее! Встреча 4-го, а фотографии сегодняшние, 3 февраля! 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 1528
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03.02.2021 22:40 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6475
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03.02.2021 22:58 Відповісти
ПОРОХ 1, у, чол.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446)
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04.02.2021 11:29 Відповісти
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 3028

- после разговора со взрослыми 43летний карапуз временно изменил своё поведение
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03.02.2021 23:05 Відповісти
Да, это не "по лужам бегать, голубей гонять".
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04.02.2021 07:33 Відповісти
 
 