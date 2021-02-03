4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував іноземних дипломатів про рішення РНБО України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – наголосив Зеленський.

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Президент наголосив, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні.

Президент України наголосив, що свободі слова в нашій державі нічого не загрожує. "В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа", – зауважив Зеленський і додав, що українська влада діятиме виключно за законом.

Окрема увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

За словами Володимира Зеленського, завтра відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

"Це велика кількість законопроектів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", – констатував він.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання.