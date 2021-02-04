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Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Найманці РФ опублікували кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник на одній із позицій у зоні проведення ООС 28 січня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативного командування "Північ".

Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК Північ 01

"Як уже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали пошуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила декілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують дедалі більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", - сказано в повідомленні.

Зараз деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК Північ 02

Зазначається, це вже не перший випадок примушування полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, які дискредитують ЗСУ й Україну.

Нагадуємо, 28 січня під час чергування на одному із взводних опорних пунктів у зоні ООС зник український військовослужбовець.
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Топ коментарі
+47
Писали что в израильской армии инструктируют - в случае попадания в плен говорите всё что угодно - задача - выжить. Сказанное по принуждению не будет вменяться в вину.
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03.02.2021 22:23
+18
Пропав на одній з позицій!!!! Це як на позиції, в зоні ООС!!! На "передку!!! Опинився один боєць?!?? І так, відсутність турбуючого вогню по всьому, що рухається у сірій зоні, дає можливість ДРГ противника захоплювати полонених безпосередньо на наших позиціях!!!! Заборона стріляти. Режим тиші. Відсутність аеророзвідки. Можливо навіть відсутність тепловізорів. Тому я не здивований.
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03.02.2021 22:52
+15
ну хоть живой...
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03.02.2021 22:20
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ну хоть живой...
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03.02.2021 22:20 Відповісти
Значит для обмена аватара поймали.
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03.02.2021 22:31 Відповісти
может и не аватар...но что поймали - факт...
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03.02.2021 22:34 Відповісти
Когда ты с базара приходишь домой и видишь что у тебя украли кошелёк это тоже факт..Ты это понимаешь ,но потом ,то есть поздно.И сразу начинаешь вспоминать где ты его прозевал
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03.02.2021 22:45 Відповісти
так и я о том...ни капли не противореча ...
что поймали факт...что аватар - только предположения...что жив пока - факт, как попал тудой - опять только предположения ( оружие и патроны остались на месте)...
х/з шо там было ...и как оно дальше будет
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03.02.2021 22:50 Відповісти
Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север" - Цензор.НЕТ 1315
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03.02.2021 22:49 Відповісти
Дан ?
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03.02.2021 22:52 Відповісти
Писали что в израильской армии инструктируют - в случае попадания в плен говорите всё что угодно - задача - выжить. Сказанное по принуждению не будет вменяться в вину.
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03.02.2021 22:23 Відповісти
Слава Богу что живой, а это самое главное.
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03.02.2021 22:25 Відповісти
Интересно как в плен попал?
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03.02.2021 22:26 Відповісти
Личный опыт?
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03.02.2021 22:39 Відповісти
Просто опыт.
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03.02.2021 22:42 Відповісти
Не сомневался.
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04.02.2021 00:29 Відповісти
Пропав на одній з позицій!!!! Це як на позиції, в зоні ООС!!! На "передку!!! Опинився один боєць?!?? І так, відсутність турбуючого вогню по всьому, що рухається у сірій зоні, дає можливість ДРГ противника захоплювати полонених безпосередньо на наших позиціях!!!! Заборона стріляти. Режим тиші. Відсутність аеророзвідки. Можливо навіть відсутність тепловізорів. Тому я не здивований.
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03.02.2021 22:52 Відповісти
как надя летчица
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03.02.2021 23:12 Відповісти
Аня пулемётчица .
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03.02.2021 23:18 Відповісти
Вопрос в другом! Как оказалось так что он пропал с поста? Куда смотрел старший? Доклад старшему через каждый пол часа или час ,обход постов?!
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03.02.2021 22:26 Відповісти
На умыкнуть - нужно меньше минуты + отход.
Еесли не увидел подход - за 15 минут после доклада старшему грруппа уже "дома" отдыхает.
Зздесь ********** что. Нет реалльной иормации. И не будет.
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03.02.2021 22:46 Відповісти
Он что один на боевом посту?!! Даже в мирное время на заставе часовых два! И так чтоб друг друга видели!
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03.02.2021 22:50 Відповісти
дядя в возрасте..- а лох лохом.. - заробитчанин, не боец, 100 пудов..((
где служба, где оружие, где связь и вообще, нех спать на посту боевом, где тебе уши отрежут, дураку...???
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03.02.2021 22:54 Відповісти
В том,то и беда!преступная халатность хуже предательства! Это ещё до событий 14 года,на заставу шеф стал баб ответственными ставить,и чтоб себе меньше гемороя патроны не давали часовому и на боковую.и это происходило до тех пор пока не пронюхали,часовому в бубен дали и забрали калаш.Ох тогда начался треш
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03.02.2021 23:04 Відповісти
сейчас наверное уже такого нет . а таки было- сигнальную ракету в руки и на нп с приказом стрелять только в серьёзном случае чего и да обход наблюдательных постов это что за ноухау
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03.02.2021 23:45 Відповісти
БОМБИТЬ ДОНЕЦК !,
И так там пропогпнде верят..
.
БОМБИТЬ ! ,
ТОЛЬКО БОМБИТЬ !
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03.02.2021 22:32 Відповісти
Важливо, як він туди потрапив. Якщо перейшов, то це явна зрада. І відношення відповідне повинне бути. А що живий- то добре.
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03.02.2021 22:35 Відповісти
Та видно по нему ,что он никуда не переходил.И звания нету и секретов не знает.Очевидно что местные расийские сепары из дыры типа провели спецоперацию - поймали аватара что б показать наверх что типа не ***** спецназ.
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03.02.2021 22:40 Відповісти
С боевого поста выкрали?! Там что проходной двор,или тихая поляна с лебедями? У нас кадры на Довжанке тоже были отчаянные за водярой решили сходить,подорвались на растяжке,чуть ли не по по герою не вручили! А таких случаев дохрена и трошки!
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03.02.2021 22:47 Відповісти
Вот это и есть проблема! Солдат(любой) в любое время, когда он без дела- это ходячее ЧП. Так было всегда. Надо кончать с этой войной!
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03.02.2021 23:03 Відповісти
Как говорил старшина ,солдат без работы преступник,и куда не цилуй его везде задница))
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03.02.2021 23:05 Відповісти
Вы знаете способ как закончить войну?
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04.02.2021 12:31 Відповісти
Навіть не знаю як його назвати... Гондон ! Проте..., це наш гондон, і ми будемо за нього боротись.
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03.02.2021 22:51 Відповісти
А что там устанавливать ? И так всё ясно...
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03.02.2021 22:53 Відповісти
Больше всего. Хотя можна представить, как разведчика Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север" - Цензор.НЕТ 5724
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03.02.2021 23:06 Відповісти
В комментах на Фейсбук пишут:
Олег Саленко

Це не схоже на викрадення, зброю залишив і пішов. Більш всього це його воля, та недбалість командирів.

А что он говорит-то? Где можно припасть? Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север" - Цензор.НЕТ 6461
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03.02.2021 23:06 Відповісти
сколько кредитов он набрал ?
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03.02.2021 23:52 Відповісти
Глупо удивляться и ждать чего то от человека попавшего в плен ! Естественно его и бюьт и унижают и еще бог знает, что с ним творят ... - поэтому пусть он говорит, что говорит. А нормальные люди прекрасно понимают, что это вынужденные слова под принуждением и не имеют под собой ничего общего с правдой !
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04.02.2021 01:02 Відповісти
И что же такого что дискредитирует нашу армию он рассказал? Больше дискредитирующего чем пишется в наших СМИ уже трудно и придумать.
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04.02.2021 12:07 Відповісти
 
 