Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК "Північ". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Найманці РФ опублікували кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник на одній із позицій у зоні проведення ООС 28 січня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативного командування "Північ".
"Як уже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали пошуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила декілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують дедалі більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", - сказано в повідомленні.
Зараз деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.
Зазначається, це вже не перший випадок примушування полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, які дискредитують ЗСУ й Україну.
Нагадуємо, 28 січня під час чергування на одному із взводних опорних пунктів у зоні ООС зник український військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
что поймали факт...что аватар - только предположения...что жив пока - факт, как попал тудой - опять только предположения ( оружие и патроны остались на месте)...
х/з шо там было ...и как оно дальше будет
Еесли не увидел подход - за 15 минут после доклада старшему грруппа уже "дома" отдыхает.
Зздесь ********** что. Нет реалльной иормации. И не будет.
где служба, где оружие, где связь и вообще, нех спать на посту боевом, где тебе уши отрежут, дураку...???
И так там пропогпнде верят..
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БОМБИТЬ ! ,
ТОЛЬКО БОМБИТЬ !
Олег Саленко
Це не схоже на викрадення, зброю залишив і пішов. Більш всього це його воля, та недбалість командирів.
А что он говорит-то? Где можно припасть?