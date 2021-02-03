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На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру в хабарництві 20-річному дільничному офіцерові поліції і 28-річному оперуповноваженому одного з відділів поліції Закарпатської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР 01

За даними слідства, поліцейські, за попередньою змовою, систематично вимагали хабар від громадянина. За гроші правоохоронці обіцяли "закрити очі" на звернення його дружини про домашнє насильство і несплату аліментів, а також не передавати зазначені матеріали до органу досудового розслідування.

Під час одержання частини хабаря дільничного офіцера було затримано.

На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР 02

Співробітники поліції підозрюються в отриманні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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Такі молоді і вже хабарники. В буцегарню обох засранців
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03.02.2021 23:24 Відповісти
МВС В Харкові кузьня кадрів, але на камери надія є. і Ілон допоможе,Справ ніх дел! добродію. Но пасаран)
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05.02.2021 01:19 Відповісти
Хабарі з молоду треба вчитись брати.Відточувати майстерність.І обов"язково ділитися з старшими мусорами.. Інакше до них прийдуть з ДБР На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР - Цензор.НЕТ 3865
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03.02.2021 23:31 Відповісти
так батько брав і нічого, крім того що морального антисоціала справив, а так нічого)
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05.02.2021 01:21 Відповісти
Судячи по бушлату та штаням мусорьонка добре потягали
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04.02.2021 00:11 Відповісти
Сволочная мужская "солидарность".....
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04.02.2021 09:27 Відповісти
може то традиція місцева? орвел в стойці)
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05.02.2021 01:22 Відповісти
 
 