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Дніпропетровщина (2362) військові навчання (2589) 93 окрема механізована бригада (242) ЗСУ (5715)

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Дніпропетровщині проходять тактичні навчання механізованих батальйонів окремої механізованої бригади "Холодний Яр" - військовослужбовці відпрацьовують дії підрозділів у наступі та обороні на різній місцевості і в різний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 01

Керівник навчань, начальник штабу бригади "Холодний Яр" розповів, що тактичні навчання механізованих батальйонів - завершальний етап колективної підготовки. Мета навчань - перевірити злагодженість дій підрозділів і їх навченість.

"Піхотинці вчаться наступати, знищувати противника, переслідувати його, вирішувати завдання, які раптово виникають. Це відбувається у взаємодії з практично усіма родами військ. Наступали піхотинці, артилеристи, танкісти, зенітники, інженери, зв'язківці - всі військовослужбовці механізованої бригади", - розповів офіцер.

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 02

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 03
На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 04

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На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 05

Вночі планується відпрацювати дії з відбиття наступу противника, який буде контратакувати.

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 06
На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 07

У батальйонних тактичних навчаннях беруть участь понад пів тисячі військовослужбовців і більш ніж 40 одиниць бойової техніки.

На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр Холодний Яр 08

Більшість військовослужбовців пройшли не одну ротацію в районі проведення ООС і АТО. Також є військовослужбовці, які тільки приєдналися до бригади. Вони пройшли підготовку в навчальних центрах, а в складі бригади - злагодження відділень, взводів, рот. Зараз тривають навчання в складі батальйону.
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Респект і повага ВСУ👍
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03.02.2021 23:51 Відповісти
Героям Слава!
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04.02.2021 00:01 Відповісти
На Дніпропетровщині проходять навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 6636
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04.02.2021 00:16 Відповісти
UA OT VINTA - Наші хлопці на війні (Official video)На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 4095
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04.02.2021 01:08 Відповісти
На Дніпропетровщині ---
ще з 1918 року місто названо Січеславом.
Невже не можна запам'ятати цю назву???
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04.02.2021 05:39 Відповісти
краще на сепарах
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04.02.2021 07:15 Відповісти
совко металлолом опять((
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04.02.2021 11:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр" - Цензор.НЕТ 3256
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04.02.2021 13:37 Відповісти
 
 