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Запоріжжя (1441) пожежа (3746) Нацполіція (13929)

Займання сталося в боксі реанімаційного відділення, проводяться невідкладні слідчі дії, - Нацполіція про пожежу в Запоріжжі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція встановлює обставини пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя, унаслідок якої загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Попередньо встановлено, що загоряння виникло в одній з палат-боксів реанімаційного відділення інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.

Також правоохоронці нагадують, що в результаті пожежі загинули чотири людини, серед яких - медичний працівник. Ще двоє пацієнтів зазнали опіків і отруєння продуктами горіння.

"Розпочато досудове розслідування, вживаються невідкладні слідчі заходи. За фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - підкреслюється в повідомленні.

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Займання сталося в боксі реанімаційного відділення, проводяться невідкладні слідчі дії, - Нацполіція про пожежу в Запоріжжі 01
Займання сталося в боксі реанімаційного відділення, проводяться невідкладні слідчі дії, - Нацполіція про пожежу в Запоріжжі 02
Займання сталося в боксі реанімаційного відділення, проводяться невідкладні слідчі дії, - Нацполіція про пожежу в Запоріжжі 03

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Автор: Анастасія Потіха
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Если бы следили за заболевшими, у которых от вируса кукуха летает или даже улетает на Путина, то мона было бы и сказать: Это не мы(мед участники), это все - Вася(заболел за Динамо)
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04.02.2021 09:47 Відповісти
Этот уже калированный!
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04.02.2021 11:13 Відповісти
Так а чё вы хотите, при новом главе ОГА и его батькивщиновских друзьях в облсовете только так. Они целую неделю везде трубили что займутся медициной в области, вот и первые результаты их деятельности.
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04.02.2021 10:16 Відповісти
А этот, просто идиот!
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04.02.2021 11:14 Відповісти
О, привет Саня!
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04.02.2021 11:38 Відповісти
Так шо, выходит не только частные пансионы умеют гореть? А шо там насчёт систем автоматического пожаротушения которые так хотел видеть нарот в темах про харьковскую трагедию? Тоже нет? И огнетушителей? Аяяй, как жыж так...
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04.02.2021 11:13 Відповісти
 
 