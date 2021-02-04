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контррозвідка (458) СБУ (10039) тероризм (2785) найманці РФ (1969)

У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

У січні 2021 року було заочно повідомлено про підозру 15 ватажкам і терористам незаконних збройних формувань, яких викрила контррозвідка Служби безпеки України. Це особи, причетні до бойових дій проти сил АТО і ООС. Десять фігурантів оголошено в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В рамках спеціального попереднього розслідування триває документування протиправної діяльності оголошеного в розшук командира угруповання терористів. У 2014 році зловмисник брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Також встановлено, що фігурант створив та очолив так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СССР", який у період з 2014 до 2015 років чинив збройний супротив українським військовим підрозділам.

За матеріалами контррозвідки СБУ оголошено у розшук громадянина РФ, засновника так званої "Інтернаціональної бригади "Пятнашка"", яка брала безпосередню участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

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Також зловмисник причетний до захоплення українських військових та залякування мирного населення.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство щодо так званого "заступника міністра МВС ЛНР", причетного до посягання на територіальну цілісність нашої держави.

За даними слідства, він, зокрема, забезпечує організаційне сприяння діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Фігуранта оголошено у розшук.

На Донеччині контррозвідка СБУ викрила керівника так званої "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР", який з 2015 року забезпечує "прикордонний контроль" на захоплених ділянках держкордону України.

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У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ 01
У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ 02
У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ 03
У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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заочно..??? а не проще, стационарно и регулярно утилизировать этот биобыдломатериал??
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04.02.2021 11:24 Відповісти
Конторо!!! Не смішіть українців імітацією роботи.
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04.02.2021 11:30 Відповісти
накурился?? или пожизни таким удался, вернее не удался??
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04.02.2021 11:33 Відповісти
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.......................
.
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04.02.2021 11:26 Відповісти
А в розыск они подавали с такими же замыленными фотографиями ?
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04.02.2021 11:29 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
......
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
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04.02.2021 11:36 Відповісти
А сколько бы не пришлось искать, если б ермак с зеленским не продали х*йлу операцию с вагнеровцами?
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04.02.2021 12:00 Відповісти
Рожи покажите а мы посмотрим..Многих помним..многих уже задвухсотили...Но прятать лица от граждан Украины не надо...Или боитесь что на улице встретим? Это потому что мы знаем всех предателей..вы их и прячете
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04.02.2021 12:10 Відповісти
 
 