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Маріуполь (2820) прокуратура (3172) сховок (121)

Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці Маріуполя виявили в місті великий схрон боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 1 за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході перевірки оперативної інформації в одній з покинутих будівель у Приморському районі м. Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому було понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберні стволи, 62 пістолети Макарова, а також 124 ящики набоїв калібру 7,62 та 14,5.

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Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 01

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 02
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 03
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 04
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 05
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 06
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 07
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 08
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 09
Фото: прокуратура/Facebook

Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
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04.02.2021 15:20
+10
ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
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04.02.2021 14:57
+8
Ищите прапорщика !!!
Кто в армии служил - тот поймёт.....
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04.02.2021 14:19
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А якщо ще пошукати, таких закладок там видно не одна сотня, більше чи менше. Це ж не "БУК"завозити.
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04.02.2021 14:04 Відповісти
Замріяно: Тепер Аваков ще 62 Зоряна Шкіряка, "нагородними" стволами "нагородить"... Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 6500
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05.02.2021 13:21 Відповісти
Шекардос. ПМи насипом.
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04.02.2021 14:08 Відповісти
Ц е щоб почули донбас бо давно не чули.
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04.02.2021 14:14 Відповісти
стлелкери з теро чаес куплять на ура.біда що камазів не конфіскували)
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05.02.2021 01:04 Відповісти
Ищите прапорщика !!!
Кто в армии служил - тот поймёт.....
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04.02.2021 14:19 Відповісти
Тут не менше полкана.
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04.02.2021 15:03 Відповісти
Усе норм ... Іде підготовка до легалізації короткостволів. Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 1889
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04.02.2021 14:31 Відповісти
а двохручні ж коли легалізують і пістолі? і ми не дозріли і їбаліта теж , але крокуємо!
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05.02.2021 01:06 Відповісти
жесть как тоггда в 14...макаров только ворон пугатьпукалка как флобер.
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04.02.2021 14:34 Відповісти
Радянська копія Вальтера ППК, майте повагу до німецької інжинерної думки.
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04.02.2021 15:03 Відповісти
Да канєшна ... Вбиває, як годиться ... Якщо влучити.
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Это не тайник а склад!
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04.02.2021 14:47 Відповісти
и скорее всего ментовский
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04.02.2021 23:50 Відповісти
Теща у начальника міськвідділу на дачі уборку провела.
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04.02.2021 14:47 Відповісти
ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
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04.02.2021 14:57 Відповісти
Готуються до вільного обігу зброї?
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04.02.2021 15:03 Відповісти
раздайте проверенным патриотам Украины, чтобы лишний раз не ходить
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04.02.2021 15:16 Відповісти
Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
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04.02.2021 15:20 Відповісти
Дикари, а хотя бы один Байрактар можно обнаружить?
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04.02.2021 15:32 Відповісти
Кто нашол тот и там его соорудил .херь полная при такой власте .зебила
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04.02.2021 15:44 Відповісти
Готовились, падлы.
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04.02.2021 16:10 Відповісти
От мне не везёт ...
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04.02.2021 16:16 Відповісти
ахренеть -ахренеть-ахренеть !!! мне не верится !!! жах !!! нет слов (((( такое может быть ???? не - ве---рю !!!! (((( больше похоже на ИНВЕРТАРИЗАЦИЮ, в это поверю (((( а вообще то писец !!!
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04.02.2021 17:14 Відповісти
и ни одного патрона под пм))), ищите дальше - там и стволов то под 7,62 нет))) Значит где то рядом и все остальное... кто же все яйца в одну корзину ложит?)))
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04.02.2021 18:01 Відповісти
Ммммм...сколько ништяков. Эх, найти бы самому такой складец.)
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04.02.2021 18:39 Відповісти
В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5. Источник: https://censor.net/ru/p3245989

Хай перевірять чи не з 2014 року зброя яку сєпари вивозили з захолених мєнтовок і військових частин ... Сєпари хочуть реваншу, сєпари чекають реваншу Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами - Цензор.НЕТ 8066
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04.02.2021 18:41 Відповісти
общество ещё не готово к легализации, низзя, нетнет.
только судьи, депутаты,прокуроры готовы.
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04.02.2021 19:06 Відповісти
Неплохая группа должна зайти. Шум ПМ и гранаты,група заходит - БК уже на месте.
Или осталось от первого захвата,тогда возможно вообще бесхозное,если тех,кто знал утилизировали.
В общем пускай разбираються - номера сомневаюсь что сбивали (хлопотно,если не на продажу). Да и маркировка на цинках видна. Захотят - все выяснят.
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04.02.2021 19:39 Відповісти
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