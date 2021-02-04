Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці Маріуполя виявили в місті великий схрон боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

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Так, за процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 1 за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході перевірки оперативної інформації в одній з покинутих будівель у Приморському районі м. Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому було понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберні стволи, 62 пістолети Макарова, а також 124 ящики набоїв калібру 7,62 та 14,5.

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Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

















Фото: прокуратура/Facebook