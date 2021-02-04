Залякування, прямі погрози і психологічні атаки, - співробітники АРМА заявляють про систематичний тиск. ФОТО

Робота з активами фігурантів кримінальних проваджень пов'язана з постійними ризиками для АРМА і його працівників.

Особи, чиї активи правоохоронці заарештовують у межах кримінальних проваджень і передають в управління АРМА, часто вдаються до різних незаконних методів впливу на працівників органу і спотворення іміджу агентства. Про це йдеться в повідомленні АРМА, опублікованому в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад те, підривні фізичні, юридичні та репутаційні дії щодо АРМА фактично стали невід’ємним супроводом роботи інституції з часу її створення", - підкреслюють в агентстві.

При цьому наголошується, що станом на сьогодні на співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій. Зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їхніх родин.

"Ретельна організованість злочинних дій, об’єктами яких за короткий час стали відповідальні за ухвалення рішень співробітники АРМА, свідчить про наміри невідомих осіб перешкодити службовій діяльності представників Агентства. За всіма епізодами виявлених злочинів подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження", - випливає з повідомлення АРМА.











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"Попри намагання підірвати роботу АРМА та жорсткими методами залякати його співробітників, Агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави. Водночас, слід наголосити, що як сервісний антикорупційний орган АРМА створено для того, щоб арештовані корупційні активи приносили користь державі. Однак отримання суспільної вигоди з проблемних активів не є безперешкодною і, як показує практика, безпечною діяльністю", - зазначають в агентстві.

Тому АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності, адже захист інтересів держави у сфері управління арештованими активами з необхідністю вимагає захисту життя і безпеки осіб, уповноважених на виконання відповідних функцій.

"Безкарність замовників та виконавців подібних акцій загрожує не тільки особистим правам співробітників АРМА, але й незалежності та ефективності роботи Національного агентства", - підсумовано в повідомленні.