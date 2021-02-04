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Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Суд заарештував на 2 місяці палія

Сьогодні, 4 лютого, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці затриманому за підпал торгового центру в Первомайську Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, Первомайський районний суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 діб без можливості внесення застави. Правоохоронці продовжують досудове розслідування і з'ясовують всі обставини зазначених подій.

Суд заарештував на 2 місяці палія Епіцентру в Первомайську, - Нацполіція 01
Суд заарештував на 2 місяці палія Епіцентру в Первомайську, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Ущерб на него повесят? Тогда уж лучше сразу ночью упасть со второго яруса нар.
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04.02.2021 15:20 Відповісти
Бідолашна Герега впаде у сухоти. А вчинок цього індивіда типічний прояв високо демократичного протесту В Європі та в П, Америці.
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04.02.2021 15:32 Відповісти
Цей індивід один з моїх найкращіх друзів ще зі школи. Реально хвора людина. За останні роки дах зовсім поїхав... ((
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04.02.2021 18:40 Відповісти
Вы были уволены из рядов 18 месяцев назад за неподчинение приказам. Вы не подчинились прямому приказу и потеряли истребитель, стоимостью 13 миллионов.

Да, вы правы. Но я выплачиваю его стоимость по 10 баксов в неделю.
(с) hotshots
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04.02.2021 16:15 Відповісти
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8 поджигатели они такие... Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1591
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04.02.2021 15:27 Відповісти
Жутко что таких же и тут ратователей за ношение оружия валом.
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04.02.2021 15:56 Відповісти
Как теперь это развидеть... Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9470
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04.02.2021 16:06 Відповісти
параноидный шизофреник с топором на ул. Достоевского.
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04.02.2021 19:36 Відповісти
 
 