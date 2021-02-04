Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 4 лютого, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці затриманому за підпал торгового центру в Первомайську Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, Первомайський районний суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 діб без можливості внесення застави. Правоохоронці продовжують досудове розслідування і з'ясовують всі обставини зазначених подій.





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