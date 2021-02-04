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кіберзлочин (620) Тернопільщина (471) хакер (830)

Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронні органи України, США та Австралії провели спільну міжнародну спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини і Великої Британії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів США.

"За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок він створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet", - повідомляє Офіс генпрокурора.

"За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% всіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Викрито угруповання, яке поширювало найнебезпечніший у світі комп'ютерний вірус "EMOTET", збитки становлять $2,5 млрд, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків на території Тернопільської області, під час яких вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і жорсткі диски.

В результаті огляду вилученої комп’ютерної техніки встановлено понад 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 КК України) триває.

Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США 01

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины) продолжается.

Департамент комунікації Національної поліції зазначає, що кожна фішингова атака була націлена на конкретне фінансова установа.

За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% всіх фішингових атак в 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці фігуранта.

Хакер також розробляв фішингові ресурси, орієнтовані на злом поштових служб, використовуваних більше 1,5 млрд користувачів. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок фігурант створив власний інтернет-магазин в Dark net. 

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Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США 03
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США 04
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
И чего он с таким баблом в Тернополе до сих сидел? Новый Шура Балаганов какой-то Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 8103
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 2561
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04.02.2021 15:36
+2
ні тобі щоб з мокшанських фінустанов гроші цупити
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04.02.2021 15:49
+2
лучше б счета депутатов-лотерейщиков взламывал
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04.02.2021 16:27
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Клята бідність
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04.02.2021 15:29 Відповісти
Не перевелися ще багатирі та вундеркінди в вільній Неньці Україні.
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04.02.2021 15:34 Відповісти
Багатирі за парєбріком.
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04.02.2021 15:43 Відповісти
А ти чому тут вештаєшся?
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04.02.2021 15:59 Відповісти
Шота интерьер не тянет на десятки миллионов... Или он в детдома всё перечислял?
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04.02.2021 15:29 Відповісти
Десятки миллионов - это ущерб нанесенный с помощью его программ. А что он сам с этого имел непонятно.
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04.02.2021 20:02 Відповісти
Молодець,що казати. Запропонують роботу в якійсь кібербезпеці,а ні то в тюрму.
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04.02.2021 15:32 Відповісти
Як прикро, що такий розумничок став міжнародним фінансовим шахраєм.
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04.02.2021 15:34 Відповісти
И чего он с таким баблом в Тернополе до сих сидел? Новый Шура Балаганов какой-то Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 8103
Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 2561
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Брати Гадюкіни - Файне місто Тернопіль
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04.02.2021 15:49 Відповісти
а що такого? хiба Тернопiль не файне мiсто?
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04.02.2021 16:27 Відповісти
Як би американці не забрали його собі. Ну тіпа відбувати покарання. Їм такі хлопці дуже потрібні...
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04.02.2021 15:46 Відповісти
ні тобі щоб з мокшанських фінустанов гроші цупити
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04.02.2021 15:49 Відповісти
Ну шо сказать- талантливый Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США - Цензор.НЕТ 1709
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04.02.2021 15:51 Відповісти
лучше б счета депутатов-лотерейщиков взламывал
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04.02.2021 16:27 Відповісти
Ідіото із дебіло разом!
Із Штатами і Австралією кукурікав!
Треба було паРашні банки хакать, був би герой!
А так років 50 тюрі заробив, це якщо співробітничатиме, а якщо ні, то Гуантанамо пожиттєво, дебіл!
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04.02.2021 16:39 Відповісти
кацапские банки одни из лучших
в этой теме
недооцениваете кацара в этой теме
а они ооочень серьезные хакеры
и если у кого то повернется языг это оспорить
то уверен
кроме как пи@деть оно ничего не знает....
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04.02.2021 18:21 Відповісти
Он написал программу для хакеров, и эти хакеры банки вскрывали, а он сам, судя по всему, этим не занимался. Так, что: "СВОБОДУ ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!!!!!".
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04.02.2021 21:07 Відповісти
брать на на госслужбу и разрешить атаковать кацапстан
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04.02.2021 16:53 Відповісти
СБУ должно завербовать его и чтобы он рашкинские банки бомбил. Конечно там денег в 50 раз меньше,но зато под крышей Украины имел-бы неприкосновенность. Мозги сделать хакерскую программу-есть,но мозгов чтобы не воровать у Запада-еще не выросло. Воруй у рашки-будут и деньги и благодарность
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04.02.2021 17:02 Відповісти
арахамию завербовали
когда отмывал капусту
а этот правельный
идейный....
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04.02.2021 18:19 Відповісти
Кибнполиция ....должна просто правильно использовать этого человека.
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04.02.2021 18:24 Відповісти
Це сказано не про нас. В нас він тепер працюватиме на керівництво в'язниці, куди його посадять.
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04.02.2021 19:46 Відповісти
 
 