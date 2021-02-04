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Закарпаття (1581) контрафакт (168) СБУ (10039)

Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала на Закарпатті масштабну протиправну схему збуту низькоякісного контрафактного пального на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей. Вони реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності.

Низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті та продавали в обхід податкового законодавства.

Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти "відмили" 130 мільйонів гривень. Точна сума завданих державі збитків, зокрема й через незаконне відшкодування ПДВ, наразі встановлюється.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями продажу пального та проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок.

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У межах кримінального провадження одній з фігуранток повідомлено про підозру, щодо інших тривають процесуальні дії.

Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ 01
Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ 02
Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Закарпатье это там где нефть стоит в подвалах и у каждого в огороде своя скважина? Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 6374 да бывал в тех краях понасмотрелся на самогонные аппараты в чистом поле, беня со своим НПЗ отдыхает в сторонке.
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04.02.2021 16:21 Відповісти
Добре що через 25 років побачили
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04.02.2021 16:30 Відповісти
а теперь списки фирм которые владеют заправками и продавали контрафакт -вы удивитись- практически все вы заправлялись этой бурдой-
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04.02.2021 16:23 Відповісти
отож и я так думаю, живём на нефти и газе а всё достается кучке ********** + ещё заплати за доставку Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 5056
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04.02.2021 16:30 Відповісти
Цікаво... наїзд на бізнес Медведчука... дуже цікаво.
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04.02.2021 16:57 Відповісти
А де це пальне виготовляли та із чого, конденсат мішали, чи ще щось?
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04.02.2021 18:35 Відповісти
 
 