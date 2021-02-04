Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Закарпатті масштабну протиправну схему збуту низькоякісного контрафактного пального на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей. Вони реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності.

Низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті та продавали в обхід податкового законодавства.

Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти "відмили" 130 мільйонів гривень. Точна сума завданих державі збитків, зокрема й через незаконне відшкодування ПДВ, наразі встановлюється.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями продажу пального та проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок.

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У межах кримінального провадження одній з фігуранток повідомлено про підозру, щодо інших тривають процесуальні дії.





