16 326 83
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Зараз одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.
Біля будівлі зібралися кілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.
Також Середюк вимагає приїзду в управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закриття телеканалу "Наш".
Топ коментарі
+37 Ksenia VB
показати весь коментар04.02.2021 16:30
+34 Павло ШОвте
показати весь коментар04.02.2021 16:34
+27 Vpm Vpm
показати весь коментар04.02.2021 16:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Аваков - дармоед и мародер!
Було б через що собі життя калічити.
солома@elnazaro777
#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв, батько Євгена Мураєва.
Також, вказаним кіпріоткам належить офшор «Bimersano Services Ltd.», якому підпорядковано 9,96 % акцій російського банку «Промсвязьбанк», що обслуговує всі фінансові операції Міністерства оборони РФ.
Да, и мы это знаем. Только не дом, а вся страна.
Время лжи. Бесстыдства. Так и живем.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/436323-opzh_provela_sjezd_i_prinjala_rezoljutsiju_pro_nachalo_protsedury_impichmenta_zelenskogo
- ?
- Ты бы не прыгнула. (с)