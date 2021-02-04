Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зараз одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.

Біля будівлі зібралися кілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.

Також Середюк вимагає приїзду в управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закриття телеканалу "Наш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА





