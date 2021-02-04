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Київ (13848) Нацполіція (13932) протест (2250)

Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зараз одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.

Біля будівлі зібралися кілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.

Також Середюк вимагає приїзду в управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закриття телеканалу "Наш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також читайте: Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 01
Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 02
Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 03
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Топ коментарі
+37
Здурів ?
Було б через що собі життя калічити.
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04.02.2021 16:30
+34
Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
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04.02.2021 16:34
+27
Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
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04.02.2021 16:33
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Мля, это ж как его задержали, если он сидит на крыше?
Аваков - дармоед и мародер!
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04.02.2021 16:29 Відповісти
Луцького терориста пам'ятаєте? Другий сезон з новим героєм.
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Ты бы хоть на фото посмотрел, если читать лень. Не на крыше он.
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04.02.2021 20:58 Відповісти
Здурів ?
Було б через що собі життя калічити.
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04.02.2021 16:30 Відповісти
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 4791
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04.02.2021 16:51 Відповісти


солома@elnazaro777





#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
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04.02.2021 17:59 Відповісти
А в якій валюті ввозились ті "наличные", якщо не секрет? Рублі?
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04.02.2021 23:06 Відповісти
Рублі - для лохів, коли це під словом валюта розумівся дерев'яний?
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05.02.2021 02:17 Відповісти
ну ось одна плакала учора на каналі, бо його закрили. https://www.youtube.com/watch?v=vnJZm4exAGE
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04.02.2021 17:01 Відповісти
Это спектакль. Театральное выступление активистов из нацжен и прочего проплаченного сброда. Они "воюют" за Украину за 700 км от линии фронта.
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04.02.2021 18:33 Відповісти
Дорси. А это тоже театральное выступление?
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04.02.2021 20:08 Відповісти
дайте ему прыгнуть!
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04.02.2021 16:31 Відповісти
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9154 лысый 100% кацапский провокатор!!! картинку ФСБ создает!!! ПРЫГАЙ ВАСЯ!!!! ПРЫГАЙ!!!
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04.02.2021 16:43 Відповісти
Поичём реально воевавший доброволец!
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04.02.2021 19:20 Відповісти
а ты с ним воевал? если реально! то ******!!! это не метод
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04.02.2021 21:52 Відповісти
Главное результат! Он Иловайск прошёл. Батальон "Свята Марія"
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04.02.2021 22:36 Відповісти
Ума нет - пускай прыгает.. пустой головой вниз желательно чтоб на лекарства не тратится.
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04.02.2021 16:31 Відповісти
я думав він попросить бубочку записати відео з каяттям що закрив сепар-канали...і тоді він не стрибне)))
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04.02.2021 16:32 Відповісти
Настоящий патриот.
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Его любимое занятие - это читать Цензор на подоконнике четвертого этажа?
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04.02.2021 16:56 Відповісти
Мощно держут за пальчики с той стороны,молодца...
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
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04.02.2021 16:34 Відповісти
В Украине. Бунтуют. Смешная шутка.
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04.02.2021 16:36 Відповісти
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 987
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04.02.2021 16:40 Відповісти
Щодесять років. А тобі з лахти хіба не видно?))
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04.02.2021 18:43 Відповісти
Інакше кажучи ці канали все одно ніхто не дивився, їх закриття ніякої погоди не роблять.
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04.02.2021 18:19 Відповісти
Все правильно робить, НАШ треба закрити, всіх затриманих - відпустити
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04.02.2021 16:34 Відповісти
так вот, ты какой, Спайдермен!..
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04.02.2021 16:37 Відповісти
Коли хочуть когось покарати, закрити і т.д. то шкодять не собі, що це вбіса за бородьба шляхом самокалічення?
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04.02.2021 16:37 Відповісти
Ты ещё с призывами отставки президента, защеми член в двери...
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04.02.2021 16:40 Відповісти
Да всем разойтись---и пусть стрыбает стрыбун косорылый! Сразу слезет, пойдёт домой. А завтра подсрачников надавать. Или щелбанов, или лычек по мокадехе тупорылой. Это же дешёвая клиника, провокация в стиле сов-пионеров. На сто гривен больше дали---отработал конечно убогий! Мурло-мураев нанял!
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04.02.2021 16:40 Відповісти
Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 8424 Борис Дородный 1bb0013f Так он требует закрыть "Наш". Какой Мураев?
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04.02.2021 16:43 Відповісти
Мураев является владельцем тв-канала *Наш*. Точно не скажу, но куплен недавно. Год-полтора назад. Допустить можно что номинальный владелец. А кто денег дал---врядли узнаем. Да и не сильно важно. Этот тв-канал один остался как антиукраинский, возможно и провокация за счёт владельца для рейтинга и по причине уцелеть. Как версия конечно. Здесь ведь форум.
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04.02.2021 17:07 Відповісти
Телеканал належить ТОВ «Наша Прага», що у свою чергу належить офшору кіпріоток Єлени Папахрістодулу Псінтру та Зої Іоанну «Demosena Investments Ltd.».
Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв, батько Євгена Мураєва.
Також, вказаним кіпріоткам належить офшор «Bimersano Services Ltd.», якому підпорядковано 9,96 % акцій російського банку «Промсвязьбанк», що обслуговує всі фінансові операції Міністерства оборони РФ.
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04.02.2021 17:25 Відповісти
тупі менти. Саме тому у кабінетах, у яких можуть перебувати затримані, завжди обладнуються решіткою!!!
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04.02.2021 16:40 Відповісти
SergTranscarpathian Грати є тільки на перших поверхах, а на інші грошей немає, так як до "землі" гроші майже не доходять.
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04.02.2021 19:08 Відповісти
Гратами мають бути не поверхи обладнані, а конкретні кабінети. Оперів, щоби не вистрибували затримані та слідчих, бо там кримінальні провадження + секрєтка. А навішати грат на вікна бухгалтерії, бо вона на першому поверсі... ну це маразм.
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05.02.2021 12:02 Відповісти
Я б корчинського туди підстилив .
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04.02.2021 16:41 Відповісти
"Да это же сумасшедший дом с сумасшедшими людьми!"
Да, и мы это знаем. Только не дом, а вся страна.
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04.02.2021 16:43 Відповісти
Spring.
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04.02.2021 16:44 Відповісти
Это уже лишнее,а акция правильная. Давить прокацапленую падаль.
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04.02.2021 16:45 Відповісти
Помогите ему кто-нибудь .
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04.02.2021 16:47 Відповісти
Україна переможе, коли в знак протесту її патріоти перестануть вбивати себе і почнуть вбивати ворога.
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04.02.2021 16:53 Відповісти
А чего только министра, может и президента! Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 8508
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04.02.2021 16:54 Відповісти
Злазь, чоловіче. Кацапське лайно не варте твого життя.
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04.02.2021 16:57 Відповісти
Нужно внизу натянуть брезент и подстрелить провокатора, в годы войны это ещё мягкое действие. Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9742
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04.02.2021 16:59 Відповісти
-- Навіть психолог--початківець . запевнить Вас : Пацієнт НЕ дозрів . оскільки щосили тримається аж двома руками водночас...--це він перекривляє ЗЕ- клоунів !
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Такие прыгать никогда не будут!
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Ну хоче чоловік плигнуть ну чорт зним хай плигае. Це його особисте рішення. Поплачуть дома рідні і забудуть дурака.
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04.02.2021 17:05 Відповісти
Та не заважайте людині і не порушуйте його права на вільний вибір. А краще - допоможіть Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 121
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04.02.2021 17:07 Відповісти
доннатный бот с нацжон
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04.02.2021 17:12 Відповісти
Он отыграет на камеры, а потом толпой пойдут в ресторан. Знаем, видели этих "активистов".
Время лжи. Бесстыдства. Так и живем.
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04.02.2021 18:30 Відповісти
Них.. вы не знаете!
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04.02.2021 19:22 Відповісти
и шо, помимо 500 грывен ему обещали оплатить страховку за прыжок тарзана? Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 7315
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04.02.2021 17:12 Відповісти
Так я ниче не понял? Людей задержали за то что требовали закрыть сепарскую помойку "НАШ"?
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04.02.2021 17:15 Відповісти
Именно за это.
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04.02.2021 19:23 Відповісти
пиар в стиле саакакшвили
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04.02.2021 17:18 Відповісти
Мабуть 73 процентний!
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04.02.2021 17:20 Відповісти
Закрийте вікно, а то вихолодить кімнату!
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04.02.2021 17:21 Відповісти
идиоты, набрали массовку с психбольницы
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04.02.2021 17:23 Відповісти
Ну давай- не томи
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04.02.2021 17:23 Відповісти
ОПЗЖ провела съезд и приняла резолюцию про начало процедуры импичмента Зеленского
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/436323-opzh_provela_sjezd_i_prinjala_rezoljutsiju_pro_nachalo_protsedury_impichmenta_zelenskogo

Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 768 Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 3396
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04.02.2021 17:29 Відповісти
Та пускай бы прыгал, понтарь типа активист. Внизу сливные бачки с камерами стоят?
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Внизу собрались активисты, чтобы поддержать побратима(с). Ну прыгай уже, поддержка готова!
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04.02.2021 17:51 Відповісти
Не прыгнет
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04.02.2021 18:16 Відповісти
- Я вижу тебя.
- ?
- Ты бы не прыгнула. (с)
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04.02.2021 23:11 Відповісти
A tut i russkogo bidla polno v kommentah
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04.02.2021 18:30 Відповісти
Попросите его подождать, пока съемочные группы не подъедут.
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04.02.2021 19:02 Відповісти
Лаптеногих пол ветки набежало. Видать добре підгорає! Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 5506 Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 9836Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції - Цензор.НЕТ 2194
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04.02.2021 20:31 Відповісти
Учитывая, что это одна из шестерок корчинского - то можно было даже не париться. Все, что умеют корчи - это показуха
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05.02.2021 06:08 Відповісти
 
 