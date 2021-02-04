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Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

32-річна мешканка готелю в Броварах підпалила готельне ліжко і втекла. Номер вигорів, палійку затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Номер вигорів зсередини. Постояльців готелю довелося евакуювати. Загиблих і постраждалих немає.

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Поліцейські затримали палійку і відправили її в ізолятор тимчасового утримання. Зараз вони з'ясовують, чим її так розлютила адміністратор готелю.

Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція 01
Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Запальна жінка...
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04.02.2021 16:59
+12
после пожара номер никак не изменился Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3940
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04.02.2021 16:58
+9
После ссоры с такой мадам спать нужно с одним открытым глазом.
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04.02.2021 17:30
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после пожара номер никак не изменился Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3940
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04.02.2021 16:58 Відповісти
Это стиль Лофт.
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04.02.2021 17:02 Відповісти
Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3952
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04.02.2021 17:05 Відповісти
Навіть краще ніж до пожежі. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 9612
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04.02.2021 17:13 Відповісти
Самое безопасное место там где столик
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04.02.2021 17:38 Відповісти
Запальна жінка...
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04.02.2021 16:59 Відповісти
Ни дня не проходит что бы электорат не отметился.... пусть теперь ремонт до конца жизни делает....
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Теперь ей от 5 до 10 светит....
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04.02.2021 17:04 Відповісти
За порчу имущества? не смеши.
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04.02.2021 22:06 Відповісти
за замах на вбивство двох і більше осіб, шляхом підпалу...
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05.02.2021 11:50 Відповісти
То что она хотела убить нужно доказать, что неочевидно, так что в данном случае только порча имущества.
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05.02.2021 19:37 Відповісти
Та ні взагалі то... Ви щось чули про "непрямий умисел" при умисному вбивстві?
Так що, це цілком можливо.
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08.02.2021 14:08 Відповісти
А таких дебілок тільки так і потрібно вчити.
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08.02.2021 14:09 Відповісти
мир КИШИТ неадекватными живностями (((( причем на дорогах их море !!!! скорей бы лето , что ли (((((
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04.02.2021 17:03 Відповісти
Мигрантка какая то. Те тоже чуть что не по ним, жгут все подряд
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04.02.2021 17:03 Відповісти
И 600 евриков пособия)))) Не удивлюсь классическому возврату тем «витрин» или «ножей»... Напустили абизян)))))) Платите на лохи))))
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Больше. До штуцера доходит.
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04.02.2021 20:25 Відповісти
Интересно, а ей в голову приходила мысль, что в результате такой "мести" может пострадать клиент гостиницы?
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04.02.2021 17:03 Відповісти
а у неё что! голова была?
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04.02.2021 18:36 Відповісти
психанула маненька
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04.02.2021 17:06 Відповісти
картина маслом - жинка огонек обнаруживает мужа в гостиничном номере вместе с мендель
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04.02.2021 17:07 Відповісти
Ну дык чё---ламель уцелела, подкрасить, проветрить, обои переклеить и вперёд следующий---сказал заведующий! Бровары---сойдёт---не Лас-Вегас!
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04.02.2021 17:12 Відповісти
ну и чего она добилась? срока для себя? очень умно )
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04.02.2021 17:13 Відповісти
Радикальная дезинфекция от ковида. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
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04.02.2021 17:14 Відповісти
Це тому що рада посилила відповідальність за пожежну безпеку. Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 8261
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04.02.2021 17:15 Відповісти
Спалила рабочее место?!
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04.02.2021 17:18 Відповісти
Скрепно...
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04.02.2021 17:18 Відповісти
Человек-раб своих эмоций.Криминальная натура.Не з'їм,так понадкусюю.Надо,чтоб отбатрачила ущерб в тюрьме.
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04.02.2021 17:20 Відповісти
Скатерть на столике не пострадала. Это ж надо.)
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04.02.2021 17:22 Відповісти
Психічне захворювання. Здорова людина на таке ніколи не піде.
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04.02.2021 17:22 Відповісти
Це українські вільні люди. На осокорках з 12 поверху утилізували дітям на голову ялинку. Сусіди викликали поліцію, а хазяєва кажуть а шо, ні в кого ж не попали. Занавіс!
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04.02.2021 17:42 Відповісти
После ссоры с такой мадам спать нужно с одним открытым глазом.
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04.02.2021 17:30 Відповісти
Краще притрушених обходити десятою дорогою
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05.02.2021 07:49 Відповісти
А мож то місцева фея там апартаменти влаштувала, клієнти буянили, її попросили, а вона розгнівалася ...
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04.02.2021 17:31 Відповісти
Кончіта із Мамбаса 100%😁
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04.02.2021 17:33 Відповісти
Хорошая девочка.
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція - Цензор.НЕТ 6908
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04.02.2021 17:40 Відповісти
этт же какая мразь в голове у этой твари и сколько такого мусора расплодилось
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04.02.2021 17:41 Відповісти
это она когда курила сильно пукнула
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04.02.2021 18:35 Відповісти
Нечем платить и очень хочется поесть в СИЗО...
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04.02.2021 18:15 Відповісти
Сервис по украински)
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04.02.2021 18:46 Відповісти
32-летняя постоялица гостиницы -местная жителька.
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04.02.2021 22:01 Відповісти
По мужскі .
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05.02.2021 16:08 Відповісти
 
 