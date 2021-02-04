УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9747 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
10 529 37
Київ (13848) Нацполіція (13932) протест (2250) активіст (295) Богачук Олег (1428)

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш" активіст Олексій Середюк, який погрожував вистрибнути з четвертого поверху будівлі Шевченківського райуправління поліції в Києві, заявив про досягнення певного компромісу з керівництвом МВС та зліз з вікна всередину приміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 01

Стоячи на вікні, Середюк повідомив, що керівництво МВС пообіцяло йому усунути з посад начальника превенції Шевченківського РУП Володимира Катруша і заступника начальника Шевченківського РУП Валентина Галатенка.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 02
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 03
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 04

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 05

Пізніше Сердюк вийшов до представників ЗМІ разом із начальником Кримінальної поліції Германом Приступою, який повідомив, що активісту пообіцяли, що полковник Галатенко і підполковник Катруша будуть відсторонені від виконання своїх обов'язків на час службової перевірки. Якщо в їхніх діях будуть ознаки неправомірних дій, то подальше розслідування проводитиме ДБР.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 06

У свою чергу активіст закликав громадян вимагати закриття проросійських телеканалів.

"Наша боротьба триває. Наша місія - закриття всіх "ватних" телеканалів. Я закликаю всіх українців завтра приходити до таких телеканалів і вимагати, щоб їх закрили. Тому що російська пропаганда здійснюється саме через них, і тому ми програємо. Поки ми втрачаємо людей на фронті, вони нам б'ють у спину", - заявив Середюк.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 07

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Стальные...но по цене золотых.... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 5267
показати весь коментар
04.02.2021 18:59
+8
Вангую.... уже через неделю на каждом окне будут стоять решетки... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 7658
показати весь коментар
04.02.2021 18:58
+6
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 5714 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 477
показати весь коментар
04.02.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо то висить у поліцая на шиї? Захист від ковіду?
показати весь коментар
04.02.2021 18:55 Відповісти
Книга скарг і пропозицій.
показати весь коментар
04.02.2021 19:25 Відповісти
Може КУпАП на мінімалках?
показати весь коментар
04.02.2021 19:26 Відповісти
Вангую.... уже через неделю на каждом окне будут стоять решетки... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 7658
показати весь коментар
04.02.2021 18:58 Відповісти
Стальные...но по цене золотых.... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 5267
показати весь коментар
04.02.2021 18:59 Відповісти
На меня после проверки в суд Бугай Александр Петрович, подал, причем проверка была с нарушениями и давлением на меня, чтобы я отказался от некоторых показаний. ПОсле этого считаю, что полиция - мрази
показати весь коментар
04.02.2021 19:00 Відповісти
Стрибати з вікон- дурна справа, а ще й через ватний канал, тим більше.
показати весь коментар
04.02.2021 19:03 Відповісти
Хер бы он прыгал.
В психиатрии есть понятие:"суицидальный шантаж".
Тут нужно вводить новое:"суицидальный пиар".
показати весь коментар
04.02.2021 19:15 Відповісти
там хоть метровые сугробы имеются?или на черный асфальт сигать собрался:
если у него хватает интеллекта не только смотреть,нои защищать какнал "наш",то вполне мог бы прыгнуть
показати весь коментар
04.02.2021 19:10 Відповісти
Він не захищав "наш",а навпаки !
Почитай ще раз.
показати весь коментар
04.02.2021 19:55 Відповісти
да?а по моему это последователь карлосона с пропеллером.
показати весь коментар
04.02.2021 20:04 Відповісти
СПОКІЙНІШЕ СЕПАРОК 3 ВЖЕ ПОЛЕТІЛИ ЯК ФАНЕРА ,ЧЕКАЄМ НА ВИЛІТ ІНШИХ ПРИКАЦАПЛЕНИХ КАНАЛІВ.
показати весь коментар
05.02.2021 10:51 Відповісти
Согласен. На всё райуправление не нашлось никого, кто бы помог ахтивисту стать героем.
показати весь коментар
04.02.2021 19:11 Відповісти
посмертно )
показати весь коментар
04.02.2021 19:23 Відповісти
Пиар.
показати весь коментар
04.02.2021 19:13 Відповісти
здувся ?
показати весь коментар
04.02.2021 19:15 Відповісти
а он собирался прыгать? ))))
показати весь коментар
04.02.2021 19:23 Відповісти
Подойди спроси,чепушило диванное
показати весь коментар
04.02.2021 19:43 Відповісти
ахаха , ты опять с собой в зеркале мокша разговариваешь?
показати весь коментар
04.02.2021 21:53 Відповісти
Якісь ви всі однакові,крім сам дурак,більш нічого твій дегенеративний мозок,висрати не здатний.обісьцяне інтернетне чмо
показати весь коментар
04.02.2021 22:02 Відповісти
Вот блин, и откуда ты узнал что я дегенерат? Сам придумал или тебе твой психиатр при обходе сказал? И прекращай желчью плваться и ЙАдом, опплевал уже всю свою палату.
показати весь коментар
05.02.2021 10:10 Відповісти
примітивний дегенерат-толык
показати весь коментар
05.02.2021 10:18 Відповісти
очень рад знакомству, Дегенерат-Толык а я просто - Толык. А ты как представляешься в палате и санитарам? Просто дегенерат? Или Дегенерат-Толык?
показати весь коментар
05.02.2021 10:55 Відповісти
Думав,що це в нашому дурдомі новинка,але потім згадав,як років з двадцять тому групка студентів сіла задницями на холодному граніті і висиділа таки відставку прем"єр-міністра...Все по науці,розвиваємося по спіралі,повторюємо що було,але на вищому рівні...з граніту на четвертий поверх...
показати весь коментар
04.02.2021 19:17 Відповісти
А как же требования встречи с Аваковым? Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 587
показати весь коментар
04.02.2021 19:29 Відповісти
В той самий час, як кацапи зараз волають про "ущємлєніє свабоди слова в Українє" :
Комиссия Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила предусмотреть в российском законодательстве возможность вечной блокировки соцсетей за призывы к участию в акциях протеста, сообщает ТАСС.
показати весь коментар
04.02.2021 19:33 Відповісти
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 5714 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 477
показати весь коментар
04.02.2021 19:34 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
04.02.2021 19:37 Відповісти
пипец) такое возможно только в Украине)
показати весь коментар
04.02.2021 19:41 Відповісти
Правильно! Менты должны быть наказаны за то, что допустили задержанного сумасшедшего свободно лазить по околотку, нужно было приковать к надежному якорю и вызвать дурку.
показати весь коментар
04.02.2021 19:43 Відповісти
....тю , четвёртый этаж , связать на йук , а утром не давать опохмелиться !!!))
показати весь коментар
04.02.2021 19:58 Відповісти
Мусорів- так ! Але за інше ! А цьому хлопцю-повага за те,що не сидить дома,як ти ,я
та інші коментуючи ,а ризикує за Україну !
показати весь коментар
04.02.2021 20:06 Відповісти
100% ! До того ж це реальний доброволець, що одразу після Майдану на схід рушив.
показати весь коментар
04.02.2021 20:22 Відповісти
У людей від того сепарського лайна можливо зриває дах. Хочу поки що попросити зловтішників перестати варнякати, бо накличите на себе праведний гнів небайдужих патріотів України. Бо справді живемо в режимі внутрішньої окупації, висловлюючись термінологією Правого Сектора. Дістало! Хочу нагадати декому про самоспалення Олекси Гірника на Чернечій Горі в 70-х.
показати весь коментар
04.02.2021 20:40 Відповісти
Сионист Пердюк, активист Сердюк...
показати весь коментар
04.02.2021 20:09 Відповісти
«Жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату», - Андрій Крищенко © Офіційний сайт Національної поліції: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/zhodni-sprobi-tisku-na-policziyu-dlya-uxvalennya-bud-yakix-rishen-ne-dadut-pozitivnogo-rezultatu-andrij-krishhenko/
показати весь коментар
04.02.2021 20:41 Відповісти
Нехай би стрибав
показати весь коментар
05.02.2021 06:42 Відповісти
 
 