Серійного "мінера" судів затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці затримали жителя Одеси, причетного до скоєння майже 30 завідомо неправдивих повідомлень про замінування державних судових установ на території Одеси та інших регіонів країни впродовж 2019-2020 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

Оперативники СБУ встановили, що зловмисник є одним із фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке слухається в одному з районних судів Одеси. У дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування суду, чим зривав і переносив судові процеси.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового телефонного мінування будівлі суду в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.





Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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