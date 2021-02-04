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Серійного "мінера" судів затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали жителя Одеси, причетного до скоєння майже 30 завідомо неправдивих повідомлень про замінування державних судових установ на території Одеси та інших регіонів країни впродовж 2019-2020 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 01

Оперативники СБУ встановили, що зловмисник є одним із фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке слухається в одному з районних судів Одеси. У дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування суду, чим зривав і переносив судові процеси.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового телефонного мінування будівлі суду в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 02
Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 03

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Топ коментарі
+5
Доигрался в минёра... *********!
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04.02.2021 20:33
+4
а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
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04.02.2021 20:36
+2
а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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04.02.2021 20:39
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Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9599
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04.02.2021 20:29 Відповісти
Финансовые потоки не должны прерываться. Это уголовно-наказуемая штука. Как судьям потом за коммуналку платить? То-то, думать надо.
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04.02.2021 20:29 Відповісти
Доигрался в минёра... *********!
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04.02.2021 20:33 Відповісти
А шо теперь будет , если он свой обезьянник " заминирует " ? ))
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04.02.2021 20:39 Відповісти
Ну, наверное, по минимуму придется ему от своих nutsов отказаться )))
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04.02.2021 21:08 Відповісти
Цей бовдур хитромудро вирішив що дзвінки з різних сімок дасть змогу бути йому невловимим месником Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9196 Телепень
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04.02.2021 20:40 Відповісти
а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
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04.02.2021 20:36 Відповісти
а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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04.02.2021 20:39 Відповісти
ой как хорошо! на Донбассе столько минных полей...пару месяцев в учебку - и вперед с песней...
ну может это его...так пусть на благо! (а то с*ка столько людей ганял...нехай в поле ветер поганяет)
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04.02.2021 20:37 Відповісти
Всю семейку кацапсиновых выблюдков на каменоломни с конфискацией !
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04.02.2021 20:37 Відповісти
Підвісити гниду за яйця і нехай висить падло поки не завняється. Все це показати по телевізору. Може у бажаючих прикАлоЦЦА або заробити на шмурдяк бажання пропаде.
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04.02.2021 20:49 Відповісти
Ватная мразь, по любому. Выполняла задачи кацапов.
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04.02.2021 20:53 Відповісти
Расшативал и дестабилизировал в исконно руцкай адесе
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04.02.2021 21:12 Відповісти
От куй змерзлий. Останній урка знає, що "Раньше сядеш, раньше вийдеш". Намінував собі ще одну статтю, а так за одну міг би і на амністію піти. Рано чи пізно в нас почнуть плюсувати строки, можливо і залишиться часткове поглинання - максимальне максимального з найлеглошої статті.
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04.02.2021 21:11 Відповісти
8 лет,да плюс десяток лет по существу, процесса,помогут в деле появления извилин!
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05.02.2021 06:44 Відповісти
 
 