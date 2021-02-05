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вор у законі (233) Нацполіція (13932)

Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Гіга Озургетський і двоє призначених ним "смотрящих" у Новгород-Сіверській колонії можуть отримати по 15 років за поширення злочинного впливу, організацію та участь у злочинних зборах.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"28-річний громадянин Грузії був "коронований" у Греції в 2013 році. У березні 2020 року вора в законі на прізвисько Гіга Озургетський засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство. Відбуваючи покарання в Новгород-Сіверській виправній колонії №31 та маючи авторитет у кримінальному світі, він встановив і поширив свій злочинний вплив на території установи через довірених осіб, призначав так званих "смотрящих". Крім того, вирішував конфлікти і спірні ситуації, що виникають між представниками криміналітету", - сказано в повідомленні.

Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі 01

За даними слідчих, Гіга Озургетський призначив "смотрящих", які розподіляли серед засуджених матеріальні блага. Коли між "смотрящими" виник конфлікт, вор у законі організував "сходку".

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"15 січня 2021 року на території установи відбулися збори за участю підозрюваних і ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному зі "смотрящих" за його поведінку. За результатами злочинних зборів Гіга Озургетський, підкреслюючи свій статус вора в законі, залишив за довіреною особою його статус і гарантував присутнім, що він, як і всі, дотримуватиметься традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до вора в законі в разі виникнення спірних питань і конфліктів", - зазначили в поліції.

Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі 02

4 лютого вору в законі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в суспільстві особою в статусі вора в законі) і ч. 1 ст. 255-2 (участь у проведенні злочинних зборів (сходки) представників організованих груп і осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, зокрема розподілу сфер злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Його довіреним особам - 36-річному та 46-річному "смотрящим" було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України", - повідомили у відомстві.

Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі 03
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Топ коментарі
+16
Заходит Навальный в Хату. Положенец спрашивает, - "Какой масти? По какой статье чалишься? Чей Крым?"
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04.02.2021 22:16
+15
В 20 лет был коронован?! Не смешите мои тапки, ггг.
Апельсин.
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04.02.2021 22:20
+7
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1162 Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1026
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04.02.2021 22:16
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А шістьом українським президентам коли підозру висунуть?
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04.02.2021 22:15 Відповісти
ти перший в черзі. сухарів насушив?
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05.02.2021 09:27 Відповісти
Заходит Навальный в Хату. Положенец спрашивает, - "Какой масти? По какой статье чалишься? Чей Крым?"
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04.02.2021 22:16 Відповісти
Вперше в Україні повідомили про підозру "вору в законі" - Цензор.НЕТ 4010 могут получить по 15 лет
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04.02.2021 23:31 Відповісти
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1162 Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
04.02.2021 22:16 Відповісти
В 20 лет был коронован?! Не смешите мои тапки, ггг.
Апельсин.
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04.02.2021 22:20 Відповісти
И - да, соколы Авакова нашли самого, мля, апаснага "вора в законе". Других же, блин, трогать низзззя.
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04.02.2021 22:23 Відповісти
Єсєствєнно...

"...В январе 2015-го к Георгию Киладзе подошли два вора. Ими оказались Шота Тевдорадзе по кличке Шотико и Георгий Энделадзе, носивший погоняло Тава. Они заявили, что не считают Озургетского вором, после чего «самозванца» избили.
Спустя пару месяцев в Греции состоялось крупное воровское собрание, на которое вызвали самого Важу Биганишвили. Лидеру греческого крыла «тбилисской» группировки было в лицо сказано о том, что он совершил большую ошибку, поскольку его приятель Сандро Курасбедиани сам не является вором - Сандрику припомнили недостойное поведение, за которое он был наказан Сулханом Твалчрелидзе по кличке Сухо.
По результатам сходки Гега Озургетский лишился воровской «короны», а его «крестный отец» поддался серьезному порицанию за неосмотрительность...."Вор в законе Георгий Киладзе - Гега Озургетский
Думаю,цього зачмиреного самозванця здали місцеві вори.
Авторітєт,****...
Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 875
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04.02.2021 22:34 Відповісти
"крутой перец"... герой какого мультика?
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05.02.2021 10:08 Відповісти
в грузии короновали без отсидок за миллион долларов. Ну или еще родтвенрик автритетный вор
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05.02.2021 00:49 Відповісти
"Витя Орусевший" один хрен круче "Гиги Озургетского" Впервые в Украине сообщили о подозрении "вору в законе" - Цензор.НЕТ 139
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04.02.2021 22:30 Відповісти
А Ахметку и Мертвечука когда будут раскороновывать через задний проход? Или для кого то секрет что Ахметка держатель рыговского общака?
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04.02.2021 22:32 Відповісти
подождите ребята Малюська еще не подготовил модельные торьмы 5*
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05.02.2021 09:31 Відповісти
А шпилевой катала, папа ДНР и батальона "Восток".... Босс боссов и хозяин президентов? Рыжеволосый любитель дунуть в гудок Путину?
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04.02.2021 22:33 Відповісти
с почином.
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04.02.2021 22:33 Відповісти
а що це за такий "закон", що дозволяє існувати такому поняттю, як "злодій в законі"??? Це як "бідність в багатстві", чи "війна у мирі", чи "незайманість у сексі", чи "смерть при житті", чи "рабство у свободі".... Шизофренія якась! Напевно таке поняття кацапи придумали. В них така шизофренія вважається нормою та й населення тієї території ділиться тільки на дві касти: ЗЕКИ І НАГЛЯДАЧІ.
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04.02.2021 23:14 Відповісти
придумали при комуністах... комунізм - явно виражена шизофренія, мерзотних похідних в них було дуже багато...
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05.02.2021 09:56 Відповісти
Ну ладно в СОВКЕ, но какого хрена в УКРАИНЕ воры в законе всякие ...ШВИЛИ, ...ДЗЕ, ...***** ?? И по несколько раз в месяц их выдворяют с УКРАИНЫ, а они лезут и лезут. Обьясните,кто знает.
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04.02.2021 23:14 Відповісти
по многим причинам. В Грузии они жить не могут. Там закон против них. В Ращу их не пускают. Но у них у всех турецкие и греческие паспорта. А у нас с этими странами безвиз. Да и украинское гражданство у многих из них есть.
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05.02.2021 00:53 Відповісти
пиковую масть скоро нашампурят
по всем пересылкам
воровское они давно не держат
ибо нарики и аферисты все чаще
подводку имеют
так шо словянское крыло скоро станет еще сильнее
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04.02.2021 23:30 Відповісти
если взять Германию (власти которой громче и настойчивее прочих предупреждают Тбилиси о высокой вероятности приостановки безвизового режима), то, по данным DW, доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 процента. Казалось бы, сущая мелочь. Ан нет: это, с тревогой отмечают германские эксперты, непропорционально много - среди остальных мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, таковых было только 0,7 процента. То есть преступников среди грузинских беженцев втрое выше среднего показателя! В 75 процентах случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством. На втором месте - кражи из торговых центров и супермаркетов. Сходняк по безвизу
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05.02.2021 01:05 Відповісти
не спішіть робити висновки, наші продажні суди не тільки не засудять "крадіїв законників", а навпаки оправдають.
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05.02.2021 09:29 Відповісти
коронован с остаткамми насосаного молока на губах? или чего то более пикантного...
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05.02.2021 09:30 Відповісти
..круто.. аваковцы окрепли настолько, что способны арестовывать уже арестованных "воров"..
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05.02.2021 11:01 Відповісти
Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі - Цензор.НЕТ 2959По совокупности собитий последней недели ...

В Украине стало жить не лучше , но зато веселее Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі - Цензор.НЕТ 9888
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05.02.2021 11:49 Відповісти
 
 