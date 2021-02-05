Особовий склад підрозділів вогневої підтримки відпрацював тактичні прийоми володіння штатним озброєнням у районі ООС. ФОТОрепортаж

Особовий склад підрозділів вогневої підтримки відпрацьовує тактичні прийоми і підвищує навички володіння штатним озброєнням у районі проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, під час тактичної підготовки військовослужбовці тренувалися виявляти ворожі позиції, визначати спостережні пости, вогневі точки, місця розташування особового складу. Далі – зайняття вогневих рубежів, наведення на ворожу техніку та укріплені позиції, знищення ворога.

Командир роти вогневої підтримки Сергій каже, що заняття з особовим складом проводяться регулярно, згідно з планом бойової підготовки підрозділів батальйону. Командири відділень і взводів на першій і другій лінії оборони проводять навчання з підлеглим особовим складом щоденно, щоправда без стрільб. Навчання ж із бойовою стрільбою відбуваються щотижня на найближчих полігонах.

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"Така підготовка завжди піднімає бойовий дух воїнів та підвищує самооцінку, а навченість дає впевненість у своїх діях на полі бою. Зараз, коли інтенсивність бойових дій невисока, важливо підтримувати навченість та злагодженість особового складу та навички володіння озброєнням кожного солдата. Ми постійно готові відбити атаку і знищити ворога", - зазначає офіцер.

























