Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція. ФОТО

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про пам'ятник, який стоїть на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, через кілька годин пам'ятник очистять від фарби.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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