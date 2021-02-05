УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14555 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
9 880 38
Бандера (191) Львів (2082) пам'ятник (890) Садовий (482) вандалізм (399)

Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про пам'ятник, який стоїть на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, через кілька годин пам'ятник очистять від фарби.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останній в Україні пам'ятник Леніну знесли на Одещині. ФОТО

Невідомі у Львові осквернили памятник Бандері, - поліція 01
Невідомі у Львові осквернили памятник Бандері, - поліція 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
Люто бздять кацапські виродки Степана Андрійовича.
показати весь коментар
05.02.2021 09:03
+40
Скільки вже років минуло, а вороги і досі його бояться. Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
05.02.2021 09:05
+33
Мертвейчуковское гавно полезло,ищите этих подонков среди перселенцев-бамбасян.
показати весь коментар
05.02.2021 09:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФСБ не дремлет.Во Львове коллаборантов ,как собак.
показати весь коментар
05.02.2021 09:02 Відповісти
Люто бздять кацапські виродки Степана Андрійовича.
показати весь коментар
05.02.2021 09:03 Відповісти
Мертвейчуковское гавно полезло,ищите этих подонков среди перселенцев-бамбасян.
показати весь коментар
05.02.2021 09:05 Відповісти
Серед корінних теж багато, хто за пару сотнів гривень зробить. Не спішіть з висновками.
показати весь коментар
05.02.2021 09:33 Відповісти
Скільки вже років минуло, а вороги і досі його бояться. Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
05.02.2021 09:05 Відповісти
вони дітей своїх лякають Бандерою, якшо ті себе погано поводять Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 704
показати весь коментар
05.02.2021 09:07 Відповісти
А уж как Ленина боятся! Сотни памятников посносили под корень. Думай, шо мелеш.
показати весь коментар
05.02.2021 12:33 Відповісти
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 1218
показати весь коментар
05.02.2021 12:35 Відповісти
Ты себе перед домом поставь, и вздрачивай периодично.
показати весь коментар
05.02.2021 13:22 Відповісти
Pierdol się.
показати весь коментар
05.02.2021 17:14 Відповісти
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 7007

"Йа аппладірую тваіму уму" - лєнін
показати весь коментар
05.02.2021 17:22 Відповісти
Мстяться за закриття каналів телебачення,ім здається що то Бандера це зробив
показати весь коментар
05.02.2021 09:05 Відповісти
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 6937 Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 9751
показати весь коментар
05.02.2021 09:12 Відповісти
може , в тих паскуд ще й хребти досі цілі ?!
показати весь коментар
05.02.2021 09:15 Відповісти
Дает знать о себе пропаганда от мертвечуковских каналов,что же уже даже во Львове есть жертвы зомбоканалов,и последний высер Рабиновича про дьявольского фашиста и вставай страна огромная тому пример,только для 112 фашисты это проукраинские взгляды,и 112 и россия 24 совпадеат 1 в 1 слово фашизм,радикалы,одиннарот
показати весь коментар
05.02.2021 09:15 Відповісти
росияне-************
показати весь коментар
05.02.2021 09:18 Відповісти
Степан Андрійович і не таке переживав.
Відмиють.
показати весь коментар
05.02.2021 09:18 Відповісти
То що ж людців до глуму спонука?!
Собаки чують Дух Провідника!
показати весь коментар
05.02.2021 09:19 Відповісти
Найти и устроить самосуд!!!
показати весь коментар
05.02.2021 09:22 Відповісти
Худоба такого не зробить, і це ще раз підтверджує, що кацапоморді нижче худоби
показати весь коментар
05.02.2021 09:23 Відповісти
где наряд полиции, который там должен дежурить, камеры, которые должны работать круглосуточно?
показати весь коментар
05.02.2021 09:25 Відповісти
Бандера аплодировал бы стоя, зная как у кацапов разрывает пердаки, что такое памятник, это просто камень, камнень отмоют...
показати весь коментар
05.02.2021 09:44 Відповісти
Пока что только Ленин апплодирует, как у посполитых поразрывало.
показати весь коментар
05.02.2021 12:35 Відповісти
> Хрю-гав! <
...
Що? Ні ******* не зрозуміти вашим 🐷🐶 єзиком.
показати весь коментар
05.02.2021 14:45 Відповісти
На пляшку, гидото. І сиди ціхо. Бо ходити не зможеш.
показати весь коментар
05.02.2021 17:00 Відповісти
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 6296

Хлоп-хлоп)))))
показати весь коментар
05.02.2021 17:29 Відповісти
Де ж ваші камери, де ваше всевидяче око? Де спецслужби, які повинні пачками загрібати ворогів держави та агентів ворога? Де?
показати весь коментар
05.02.2021 09:56 Відповісти
Что можете про ******** Гундяева поведать ?
Кого он вместо Чаплинда теперь прёт ?
показати весь коментар
05.02.2021 10:10 Відповісти
Тех кто это сделал посадить на цепь на месяц в яме недалеко от памятника, пусть мертветчук и рабинович их кормят и говна убирают
показати весь коментар
05.02.2021 10:09 Відповісти
Аваков традиционно много говняет в охране памятников и мемориальных табличек героям УПА, Майдана и АТО. Совпадение?
показати весь коментар
05.02.2021 10:21 Відповісти
Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція - Цензор.НЕТ 5183
показати весь коментар
05.02.2021 10:24 Відповісти
а поставить пару камер не побовали? а апеллировать к мусорАм - бесполезное занятие. мусорской носорог - та еще вата
показати весь коментар
05.02.2021 10:52 Відповісти
Шо значить нєізвєсниє?! Знамо хто. Кацасячі вилупки профінанували, а мєсні ублюдки за ширку та шмурдяк це зробили
показати весь коментар
05.02.2021 10:54 Відповісти
Честно говоря, всегда удивлялся, как во время войны ещё там провокаций не было. Памятник Бандере ведь раздражитель для любителей "русского мира", тем более залётных.
Там бы вэб-камеры какие-то поставить, что-ли.
Ну пост полиции - это уже перебор, наверное, но какой-то контроль (может скрытыми камерами с быстрым реагированием полиции) стоит организовать. Могут же и взорвать памятник орки, а это уже может быть опасно для людей, которые окажутся рядом "не в то время".

У нас в Закарпатье так поляки, которых наняли немцы, которых наняли русские, общество венгерской культуры поджигали, чтобы внутриполитическую дестабилизацию устроить. Хорошо, что СБУ быстро расследовало, Польша помогла и тех уродов судили, а Украина публичные демарши устроила внешнеполитические.

Но так эффективно всегда надо реагировать - враг не дремлет, как говорится. Так что какие-то знаковые места (типа мемориал Небесной Сотне в Киеве и т.п.) надо бы мониторить как-то мягенько, не знаю. Полиция и спецслужбы должны бы такие вопросы отрабатывать, это же не просто хулиганство. Просто хулиганство, когда мир. А когда война - это диверсия. Завтра те же "хулиганы", офигев от безнаказанности, будут поезда под откос пускать или линии электропередач повреждать.
Силовики должны действовать на упреждение.
показати весь коментар
05.02.2021 11:10 Відповісти
В крови своих врагов и прапором "ПС" Бандера реально круто смотрится.! Может и хотели осквернить да не вышло, как всегда у кацапов все через одно место. Добавили эксперссии и актуальности образу Бандеры, ненрароком оживили)) и это символично!
показати весь коментар
05.02.2021 12:13 Відповісти
У нас во Львове много швали мокшанско-донбасянской сидит. Особенно в связи со стихийной застройкой новостроями. Распоясались ппц, в магазины заходят и говорят себе по росиянски. Сил уже нет рожи им разрисовывать, а они все не кончаются... о правах суки заявляют! Фридману спасибо скажите, это он тут "реальный мер" Львова.
показати весь коментар
05.02.2021 12:53 Відповісти
Поймать и обезглавить
показати весь коментар
05.02.2021 13:32 Відповісти
 
 