Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про пам'ятник, який стоїть на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, через кілька годин пам'ятник очистять від фарби.
"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Будь ласка, зачекайте...
"Йа аппладірую тваіму уму" - лєнін
Відмиють.
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Що? Ні ******* не зрозуміти вашим 🐷🐶 єзиком.
Хлоп-хлоп)))))
Кого он вместо Чаплинда теперь прёт ?
Там бы вэб-камеры какие-то поставить, что-ли.
Ну пост полиции - это уже перебор, наверное, но какой-то контроль (может скрытыми камерами с быстрым реагированием полиции) стоит организовать. Могут же и взорвать памятник орки, а это уже может быть опасно для людей, которые окажутся рядом "не в то время".
У нас в Закарпатье так поляки, которых наняли немцы, которых наняли русские, общество венгерской культуры поджигали, чтобы внутриполитическую дестабилизацию устроить. Хорошо, что СБУ быстро расследовало, Польша помогла и тех уродов судили, а Украина публичные демарши устроила внешнеполитические.
Но так эффективно всегда надо реагировать - враг не дремлет, как говорится. Так что какие-то знаковые места (типа мемориал Небесной Сотне в Киеве и т.п.) надо бы мониторить как-то мягенько, не знаю. Полиция и спецслужбы должны бы такие вопросы отрабатывать, это же не просто хулиганство. Просто хулиганство, когда мир. А когда война - это диверсия. Завтра те же "хулиганы", офигев от безнаказанности, будут поезда под откос пускать или линии электропередач повреждать.
Силовики должны действовать на упреждение.