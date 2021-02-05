Припинено діяльність керованої з РФ сепаратистської організації в Запорізькій області. Учасники агітували за відродження Української РСР і готували фейковий "вибори", - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Запорізькій області СБУ припинила діяльність організації проросійських сепаратистів. На замовлення російських кураторів учасники пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейковий органи радянської влади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними попереднього слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР". За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя".
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів. Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади", - підкреслюють у СБУ.
Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР. Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню "виборів".
У ході обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.
У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Заходи із блокування сепаратистської діяльності відбувались під процесуальним керівництвом прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
«Измена Родине, то есть действия, совершённые гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелёт за границу, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах - лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества»
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Этим людям место в дурке!
Ще й "фігурантка" на підкібіточну циганюру схожа...
Розстріл ? 20 років таборів ?
Хоче воно в союз..
Анатидаефобия - это навязчивый страх, что где-то в мире есть утка, следящая за вами
Пожалуй, это самая странная фобия изо всех, которые нам встречались. Люди, страдающие анатидаефобией (**************) уверены, что уток стоит опасаться, так как одна из них определённо наблюдает за ними. Что бы они ни делали, где бы ни находились - утка смотрит.
Как и все фобии, анатидаефобия связана с реальным потрясением, которое человек пережил в детстве. Как известно, лебеди, гуси и утки довольно агрессивны и больно кусаются. Кроме того, они пронзительно устрашающе кричат и хлопают крыльями. Хотя определение анатидаефобии может показаться забавным, людям, страдающим ей, не до смеха, так как симптомы приступов - тошнота, головокружение, панические атаки.
...і що характерно, коли про це дізнався, мені час від часу теж почало здаватися, що за мною стежить качка (до того ж вутки тут у нас періодично літають - поруч Дніпро та кілька дрібних річок і ставків...)
То так... Обережно потрібно читати різні медичні книжки людям, котрі не є фаховими медпрацівниками.
У когось з англійських класиків (здається, у Джека Лондона) було, що герой його оповідання взявся читати медичну енциклопедію. Він був молодим і міцним хлопцем. А коли завершив читання, почувався древнім, наскрізь хворим дідуганом, в якого знайшлися майже всі прочитані немочі (за винятком родильної гарячки).
Помню, я однажды отправился в Британский музей почитать о способах лечения какой-то пустяковой болезни, которой я захворал, - кажется, это была сенная лихорадка. Я выписал нужную книгу и прочитал все, что мне требовалось; потом, задумавшись, я машинально перевернул несколько страниц и начал изучать всевозможные недуги. Я забыл, как называлась первая болезнь, на которую я наткнулся, - какой-то ужасный бич, насколько помню, - но не успел я и наполовину просмотреть список предварительных симптомов, как у меня возникло убеждение, что я схватил эту болезнь.
Я просидел некоторое время, застыв от ужаса, потом с равнодушием отчаяния снова стал перелистывать страницы. Я дошел до брюшного тифа, прочитал симптомы и обнаружил, что я болен брюшным тифом, - болен уже несколько месяцев, сам того не ведая. Мне захотелось узнать, чем я еще болен. Я прочитал о пляске святого Витта и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про атаксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Брайтовой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был дифтерит с серьезными осложнениями, а холерой я, по-видимому, болен с раннего детства.
Я добросовестно проработал все двадцать шесть букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, - это воспаление коленной чашечки.
Сначала я немного огорчился - это показалось мне незаслуженной обидой. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? Чем объяснить такую несправедливость? Но вскоре менее хищные чувства взяли верх. Я подумал о том, что у меня есть все другие болезни, известные в медицине, стал менее жадным и решил обойтись без воспаления коленной чашечки. Подагра в самой зловредной форме поразила меня без моего ведома, а общим предрасположением к инфекции я, по-видимому, страдал с отроческих лет. Это была последняя болезнь в лечебнике, и я решил, что все остальное у меня в порядке.
Я сидел и размышлял. Я думал о том, какой интерес я представляю с медицинской точки зрения, каким приобретением я был бы для аудитории. Студентам не было бы нужды «обходить клиники». Я один представлял собой целую клинику. Им достаточно было бы обойти вокруг меня и затем получить свои дипломы.
Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя обследовать. Я пощупал свой пульс. Сначала я совсем не мог найти пульса. Потом внезапно он начал биться. Я вынул часы и стал считать. Я насчитал сто сорок семь ударов в минуту. Я попытался найти свое сердце. Я не мог найти у себя сердца. Оно перестало биться. Теперь-то я полагаю, что оно все время оставалось на своем месте и билось, но объяснить, в чем дело, я не могу. Я похлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы и немного захватил бока и часть спины, но ничего не услышал и не почувствовал. Я попробовал показать себе язык. Я высунул его как можно дальше и зажмурил один глаз, чтобы глядеть на него другим. Я увидел лишь самый кончик языка, и единственное, что это мне дало, была еще большая уверенность, что у меня скарлатина.
Счастливым, здоровым человеком вошел я в эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом.
Я отправился к своему врачу. Это мой старый товарищ, и когда мне кажется, что я болен, он щупает мне пульс, смотрит мой язык и разговаривает со мной о погоде - все, конечно, даром. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему сейчас. «Все, что нужно врачу, - подумал я, - это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит от меня больше практики, чем от тысячи семисот обычных больных с одной или двумя болезнями».
Итак, я прямо направился к нему. Он спросил:
- Ну, чем же ты болен?
Я ответил:
- Я не стану отнимать у тебя время, милый мой, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воспаления коленной чашечки. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать не могу, но факт остается фактом, - этой болезни у меня нет. Зато все остальные болезни у меня есть.
И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху донизу, потом взял меня за руку и ударил в грудь, когда я меньше всего этого ожидал, - довольно-таки подлая выходка, по моему мнению, - и вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я положил рецепт в карман и ушел.
Я не развертывал рецепта. Я отнес его в ближайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что не держит таких вещей.
Я сказал:
- Вы аптекарь?
Он сказал:
- Я аптекарь. Если бы я совмещал в себе универсальный магазин и семейный пансион, то мог бы услужить вам. Но, будучи всего лишь аптекарем, я в затруднении.
Я прочитал рецепт. Он гласил:
«1 фунтовый бифштекс и
1 пинта горького пива каждые 6 часов.
1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.
1 кровать ровно в 11 ч. вечера.
И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».
Я последовал этим указаниям с тем счастливым результатом - если говорить за себя, - что моя жизнь была спасена и я до сих пор жив.